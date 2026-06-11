Nuvion y JetPay se asocian para impulsar la infraestructura financiera global para la aviación privada

MIAMI, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Un vuelo chárter puede reservarse en Londres, operarse desde Dubái, repostarse en Niza y pagarse por un cliente en Nueva York. Sin embargo, muchas empresas de aviación aún dependen de sistemas de pago que tardan días en transferir dinero entre países. Esta situación ya está cambiando gracias a Nuvion y JetPay.

Nuvion and JetPay partner to power Global Financial Infrastructure for Private Aviation.

Nuvion, el servicio global de banca y pagos transfronterizos impulsado por IA y basado en monedas fiduciarias y estables para empresas y fintechs, ha dado a conocer hoy una asociación estratégica con JetPay, anteriormente Jet Link, la plataforma fintech diseñada específicamente para agentes de vuelos chárter y operadores de aviación privada, con el fin de ofrecer una infraestructura financiera global moderna para la industria de la aviación.

Esta alianza aúna la plataforma operativa de JetPay, centrada en la aviación, con la infraestructura financiera global de Nuvion, lo que permite a las empresas del sector aeronáutico gestionar pagos internacionales, operaciones de tesorería y liquidaciones de proveedores a través de un ecosistema financiero más fluido y eficiente.

Según se globaliza la aviación privada, los operadores y agentes se enfrentan a una creciente complejidad en torno a los pagos internacionales, la liquidación de pagos a proveedores, las operaciones de aeronaves y la gestión de tesorería transfronteriza. Gracias a esta colaboración, los clientes de JetPay tendrán acceso a una infraestructura financiera integrada, diseñada para simplificar la forma en que las empresas de aviación operan en los distintos mercados.

En conjunto, esta alianza permite:

Cuentas globales multidivisa para operadores y agentes de aviación

Pagos internacionales más rápidos a proveedores, tripulaciones, vendedores y socios

Capacidades de liquidación con stablecoins para transacciones globales

Servicios financieros integrados directamente en los flujos de trabajo de aviación

Gestión de tesorería y pagos optimizada en múltiples jurisdicciones

Al integrar la infraestructura financiera regulada de Nuvion en la plataforma JetPay, las empresas de aviación pueden acceder a capacidades modernas de pago y tesorería sin la complejidad de gestionar múltiples relaciones bancarias o sistemas financieros desconectados.

"Esta alianza representa el futuro de la infraestructura financiera para las empresas de aviación modernas", declaró Keisha Clark, directora general de Nuvion. "La aviación privada es intrínsecamente global, pero los sistemas financieros que la respaldan siguen obsoletos. Junto con Jet Link, estamos permitiendo que operadores y agentes transfieran dinero a través de las fronteras con la misma facilidad con la que vuelan".

"JetPay se creó para revolucionar la infraestructura operativa de la aviación privada, haciendo que los pagos sean ultrarrápidos", explicó Gabriel Madrid, director de aviación de JetPay. "La alianza con Nuvion nos permite extender esa modernización a la infraestructura financiera, ayudando a pasajeros, intermediarios y operadores a expandirse internacionalmente con movimientos de dinero más rápidos e inteligentes, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año".

Bien sea para llevar a cabo la liquidación de pagos de combustible en Europa, pagar a la tripulación en Oriente Medio o recibir fondos de clientes en Norteamérica, las empresas de aviación pueden gestionar el movimiento global de dinero a través de una única plataforma integrada.

Esta alianza refleja la convicción de Nuvion de que las empresas que operan a nivel global deberían poder transferir dinero con la misma rapidez y sencillez con la que realizan negocios a través de las fronteras.

Acerca de Nuvion

Nuvion es la plataforma global de banca y pagos transfronterizos impulsada por IA, basada en monedas fiduciarias y stablecoins, para empresas y fintechs. Con cuentas multidivisa, sistemas de pago globales, herramientas de tesorería e infraestructura de cumplimiento normativo, todo accesible a través de una única API, Nuvion simplifica la forma en que las empresas mueven, administran y hacen crecer su capital a nivel internacional. Diseñada para un mundo donde la ambición trasciende fronteras al instante.

Acerca de JetPay

JetPay es una infraestructura financiera de nivel empresarial diseñada específicamente para profesionales de la aviación que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para procesar pagos en todo el mundo sin restricciones: fines de semana, días festivos y en todos los continentes.