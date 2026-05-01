Applied Intuition arbeitet mit Heidelberg Materials zusammen, um Innovationen im Steinbruchbetrieb mit autonomen Transportflotten voranzutreiben

Der Einsatz bringt intelligente, fahrzeugbasierte Autonomie nach Australien und etabliert ein neues Betriebsmodell für Bau- und Bergbauumgebungen.

SUNNYVALE, Kalifornien, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der physischen KI, gab heute seine Zusammenarbeit mit Heidelberg Materials, einem der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und Baulösungen, bekannt. Ziel der Zusammenarbeit ist der Einsatz autonomer Fördersysteme in den Bergbaubetrieben von Heidelberg Materials einzusetzen, beginnend im Sandtagebau in Clarence Sands, Australien.

Applied Intuition wird sein Self-Driving System (SDS) für den Baubereich zur Verfügung stellen, um den autonomen Transport innerhalb der Flotte von Bau- und Bergbaufahrzeugen von Heidelberg Materials in Australien zu unterstützen. Der Einsatz markiert die nächste reale Anwendung der Autonomieplattform von Applied Intuition im industriellen Umfeld. Nach erfolgreichem Abschluss soll das Projekt den Ausbau der autonomen Aktivitäten innerhalb des breiteren australischen Netzwerks von Heidelberg Materials unterstützen.

Die Zusammenarbeit stellt auch das Standardmodell der Industrie in Frage. Während autonome Lösungen traditionell auf die größten Bergbaubetriebe ausgerichtet sind, wurde dieses System für kleinere Betriebe entwickelt, einschließlich solcher, die nur zwei 40-Tonnen-Lkw betreiben.

„Keine zwei Abbaubetriebe oder Baustellen arbeiten auf die gleiche Weise, alle haben unterschiedliche Layouts, Einschränkungen und wirtschaftliche Aspekte", sagt Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. „Wir haben unsere Plattform so aufgebaut, dass sie sich an diese Realität anpasst. Diese Partnerschaft zeigt, dass wir dasselbe Kernsystem, das in großen Bergbaubetrieben eingesetzt wird, auf kleinere, infrastrukturell eingeschränkte Steinbrüche anwenden und auf Hunderte von Einzelstandorten skalieren können."

Für Heidelberg Materials zielt die Partnerschaft darauf ab, die Sicherheit und die betriebliche Leistung zu verbessern. Dies spiegelt auch den Bedarf an einer autonomen Lösung wider, die sowohl an großen als auch an kleineren Standorten eingesetzt werden kann, während herkömmliche autonome Transportsysteme oft zu infrastrukturlastig oder zu kostspielig sind, um sie zu skalieren. Für Applied Intuition ist dies ein Beweis dafür, dass seine autonome Plattform nicht nur für Einzelprojekte, sondern auch für den globalen Einsatz in Bau-, Steinbruch- und Bergbauumgebungen jeder Größe konzipiert ist.

Das System von Applied Intuition läuft direkt auf dem Fahrzeug, mit integrierten Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Sicherheitssystemen an Bord, die einen zuverlässigen Betrieb ohne ständige Konnektivität oder schwere Standortinfrastruktur ermöglichen.

Die Zusammenarbeit baut auf der wachsenden Präsenz von Applied Intuition in den Bereichen Bauwesen und Bergbauautonomie auf und untermauert die breit angelegte KI-Strategie des Unternehmens. Dieselbe Kernplattform wurde bereits in anderen Branchen eingesetzt, darunter im Lkw-Verkehr und im Verteidigungssektor, wobei die Erkenntnisse aus den einzelnen Bereichen zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Systems beitragen. Die SDS-Plattformstrategie von Applied Intuition ermöglicht es dem Unternehmen auch, Technologien, die sich in anderen Bereichen bewährt haben, in das Bauwesen und den Bergbau einzubringen und so die Entwicklung und den Einsatz zu beschleunigen.

Mit diesem Projekt demonstriert Applied Intuition die Bandbreite seiner autonomen Plattform, die von einigen der größten Bergbau-Lkw der Welt bis hin zu kleineren Steinbruchfahrzeugen reicht, die in eingeschränkten Umgebungen mit geringerer Infrastruktur arbeiten. Diese Einsätze verdeutlichen den Ansatz des Unternehmens, skalierbare Autonomie für das Bauwesen und den Bergbau von Grund auf aufzubauen.

Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie Applied Intuition die Zukunft autonomer Systeme in der Bauindustrie gestaltet, finden Sie weitere Informationen auf applied.co.

Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. treibt die Zukunft der physischen KI voran. Das 2017 gegründete und inzwischen mit 15 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen aus dem Silicon Valley schafft die digitale Infrastruktur, die erforderlich ist, um jede sich bewegende Maschine auf dem Planeten mit Intelligenz auszustatten. Applied Intuition ist in den Branchen Automobil, Verteidigung, Transport, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft in drei Kernbereichen tätig: Tools und Infrastruktur, Betriebssysteme und Autonomie. 18 der 20 weltweit führenden Automobilhersteller sowie das US-Militär und seine Verbündeten vertrauen auf die Lösungen des Unternehmens für physische Intelligenz. Applied Intuition hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und Niederlassungen in Washington, D.C., San Diego, Ft. Walton Beach, Florida, Ann Arbor, Michigan, London, Stuttgart, München, Stockholm und Göteborg, Bangalore, Seoul und Tokio. Weitere Informationen finden Sie auf applied.co.