Applied Intuition, 하이델베르크 머티리얼즈와 손잡고 채석장 자율 운반 시스템 도입

차량 기반의 지능형 자율 시스템 호주 도입을 통한 건설 및 광산 환경을 위한 새로운 운영 모델 확립

캘리포니아주 서니베일, 2026년 4월 30일 /PRNewswire/ -- 피지컬 AI 분야의 선도 기업 Applied Intuition Inc.은 오늘 세계 최대 규모의 건축 자재•솔루션 통합 제조업체 중 하나인 하이델베르크 머티리얼즈(Heidelberg Materials)와의 협력 관계를 발표했습니다. 양사는 이번 협력을 통해 호주 클래런스 샌즈(Clarence Sands)를 시작으로 하이델베르크 머티리얼즈 채석장에 자율 운반 시스템을 순차적으로 도입할 계획입니다.

Applied Intuition은 호주 내 하이델베르크 머티리얼즈의 건설•광산 차량에 자율 운반 작업을 지원하는 건설용 자율주행 시스템(SDS)을 공급합니다. 이번 프로젝트는 산업 현장에서 Applied Intuition의 자율주행 플랫폼이 실제로 적용되는 차세대 사례로, 초기 배치가 성공적으로 마무리된 이후에는 하이델베르크 머티리얼즈의 호주 전국 네트워크로 자율 운영 범위를 확대해 나갈 예정입니다.

기존 자율주행 솔루션이 대형 채석장 위주로 개발되어 왔던 것과 달리, 이번 시스템은 40톤 트럭 2대 규모의 소규모 현장까지 운용할 수 있도록 설계되었습니다. 덕분에 규모에 관계없이 전 세계 다양한 채석장에 유연하게 배치할 수 있습니다.

Applied Intuition 공동 창업자 겸 CEO인 Qasar Younis는 "채석장과 건설 현장은저마다 레이아웃, 운영 제약, 경제적 여건이 다릅니다. 우리는 바로 그 다양성에 대응할 수 있는 플랫폼을 구축했습니다. 이번 협력은 대규모 광산에 쓰이는 것과 동일한 핵심 시스템을 인프라가 제한된 소규모 채석장에도 적용하고, 나아가 수백 곳의 서로 다른 현장으로 확장할 수 있음을 보여주는 사례입니다."라고 말했습니다.

하이델베르크 머티리얼즈는 이번 협력을 통해 안전성과 운영 효율을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 대형 현장뿐 아니라 소규모 현장에서도 실질적으로 작동하는 자율주행 솔루션에 대한 업계의 요구를 반영한 것입니다. 기존 자율 운반 시스템은 방대한 인프라 구축과 높은 확장 비용이 걸림돌이었습니다. Applied Intuition은 이번 협력을 통해 자사의 자율주행 플랫폼이 단발성 배치에 그치지 않고, 건설•채석•광산 등 모든 규모의 작업 환경에 걸쳐 글로벌 수준으로 확장 가능한 솔루션임을 입증하게 됩니다.

Applied Intuition의 시스템은 차량에 직접 탑재되어 구동됩니다. 인식, 의사결정, 안전 기능이 모두 차량 내에 통합되어 있어 상시 네트워크 연결이나 대규모 현장 인프라 없이도 안정적인 운영이 가능합니다.

이번 협력은 건설•광산 자율주행 분야에서 Applied Intuition이 쌓아온 역량을 바탕으로, 회사의 피지컬 AI 전략을 한층 강화하는 계기가 됩니다. 동일한 핵심 플랫폼은 이미 트럭 운송과 국방 분야에 적용되고 있으며, 각 산업에서 축적된 학습 데이터가 시스템의 지속적인 고도화에 기여하고 있습니다. Applied Intuition의 SDS 플랫폼 전략의 핵심은 타 분야에서 검증된 기술을 건설•광산 영역에 이식함으로써 개발과 배치 속도를 높이는 것입니다.

이번 프로젝트를 통해 Applied Intuition은 세계 최대급 광산 트럭부터 인프라가 열악하고 제약이 많은 환경에서 운용되는 소형 채석 차량에 이르기까지, 자사 자율주행 플랫폼이 폭넓은 영역을 커버할 수 있음을 입증합니다.

Applied Intuition이 건설 자율주행의 미래를 어떻게 만들어가고 있는지 더 자세히 알고 싶다면 applied.co 를 방문하거나 [email protected]로 문의하시기 바랍니다.

Applied Intuition 소개

Applied Intuition, Inc.는 피지컬 AI의 미래를 이끌고 있습니다. 2017년에 설립되어 현재 150억 달러의 가치를 지닌 실리콘밸리 기업인 당사는 지구상의 모든 이동 기계에 지능을 제공하는 데 필요한 디지털 인프라를 구축하고 있습니다. Applied Intuition은 자동차, 국방, 트럭 운송, 건설, 광산 및 농업 산업에 툴 및 인프라, 운영 체제, 자율주행이라는 세 가지 핵심 영역에서 서비스를 제공합니다. 전 세계 상위 20개 자동차 제조업체 중 18개와 미국 군대 및 동맹국이 피지컬 인텔리전스를 제공하는 회사의 솔루션을 신뢰하고 있습니다. Applied Intuition은 캘리포니아주 서니베일에 본사를 두고 있으며, 워싱턴 D.C., 샌디에이고, 플로리다주 포트 월튼 비치, 미시간주 앤아버, 런던, 슈투트가르트, 뮌헨, 스톡홀름, 방갈로르, 서울 및 도쿄에 사무소를 두고 있습니다. 자세한 내용은 applied.co에서 확인하십시오.

SOURCE Applied Intuition, Inc.