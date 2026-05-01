Applied Intuition collabore avec Heidelberg Materials pour faire avancer l'innovation dans les opérations de carrière avec des flottes de transport autonomes

Le déploiement introduit l'autonomie intelligente des véhicules en Australie, établissant un nouveau modèle opérationnel pour les environnements de construction et d'exploitation minière

SUNNYVALE, Californie, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc, leader de l'IA physique, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Heidelberg Materials, l'un des plus grands fabricants intégrés de matériaux et de solutions de construction au monde, en vue de déployer des systèmes de transport autonomes pour les opérations de carrière de Heidelberg Materials, en commençant par Clarence Sands, en Australie.

Applied Intuition fournira son système de conduite autonome (SDS) pour la construction afin de soutenir les opérations de transport autonomes de la flotte de véhicules de construction et d'exploitation minière de Heidelberg Materials en Australie. Ce déploiement marque la prochaine application concrète de la plateforme d'autonomie d'Applied Intuition dans les environnements industriels. Un fois mis en place, ce déploiement prendra en charge l'expansion des opérations autonomes au sein de l'ensemble du réseau australien de Heidelberg Materials.

Cette collaboration remet également en question le modèle industriel habituel. Alors que les solutions d'autonomie visent traditionnellement les plus grands sites de carrières, ce système est conçu pour les exploitations plus petites, y compris celles qui n'utilisent que deux camions de 40 tonnes, ce qui permet de le déployer sur des sites de carrières de taille variable dans le monde entier.

« Il n'y a pas deux carrières ou sites de construction qui fonctionnent de la même manière, avec des configurations, des contraintes et des économies différentes », a déclaré Qasar Younis, cofondateur et PDG d'Applied Intuition. « Nous avons élaboré notre plateforme pour nous adapter à cette réalité. Ce partenariat montre que nous pouvons prendre le même système de base que celui utilisé dans les grandes exploitations minières et l'appliquer à des sites de carrières plus petits et à l'infrastructure limitée, en l'étendant à des centaines de sites uniques. »

Pour Heidelberg Materials, le partenariat vise à améliorer la sécurité et les performances opérationnelles. Il illustre également le besoin d'une solution d'autonomie capable de fonctionner sur les grands sites comme sur les plus petits, alors que les systèmes de transport autonomes traditionnels sont souvent trop lourds en termes d'infrastructure ou trop coûteux pour être adaptés aux différentes tailles d'exploitation. Pour Applied Intuition, c'est la preuve que sa plateforme d'autonomie est conçue non seulement pour des déploiements ponctuels, mais aussi pour des déploiements à l'échelle mondiale dans tous les environnements de construction, de carrière et d'exploitation minière.

Le système d'Applied Intuition fonctionne directement dans le véhicule, avec des systèmes intégrés de perception, de prise de décision et de sécurité à bord, ce qui permet un fonctionnement fiable sans connectivité constante ni infrastructure de site lourde.

Cette collaboration s'appuie sur la présence croissante d'Applied Intuition dans le domaine de la construction et de l'autonomie minière et renforce sa stratégie plus globale en matière d'IA physique. La même plateforme de base a déjà été déployée dans d'autres secteurs, notamment le transport routier et la défense et les enseignements tirés dans ces domaines ont contribué à l'amélioration continue du système. La stratégie de plate-forme SDS d'Applied Intuition permet également à l'entreprise d'introduire dans le secteur de la construction et de l'exploitation minière des technologies qui ont fait leurs preuves dans d'autres domaines, ce qui contribue à accélérer le développement et le déploiement.

Grâce à ce projet, Applied Intuition fait la démonstration de l'étendue de sa plateforme d'autonomie, des plus grands camions miniers du monde aux plus petits véhicules de carrière opérant dans des environnements contraignants et à faible infrastructure. Ensemble, ces déploiements mettent en évidence l'approche de l'entreprise consistant à créer une autonomie évolutive pour la construction et l'exploitation minière à partir de la base.

Pour en savoir plus sur la façon dont Applied Intuition construit l'avenir de l'autonomie en matière de construction, consultez le site applied.co.

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. alimente l'avenir de l'IA physique. Fondée en 2017 et aujourd'hui valorisée à 15 milliards de dollars, l'entreprise de la Silicon Valley crée l'infrastructure numérique nécessaire pour apporter de l'intelligence à chaque machine en mouvement sur la planète. Applied Intuition fournit des services aux secteurs de l'automobile, de la défense, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture dans trois domaines principaux : les outils et l'infrastructure, les systèmes d'exploitation et l'autonomie. Dix-huit des vingt plus grands constructeurs automobiles mondiaux, ainsi que l'armée américaine et ses alliés, font confiance aux solutions de l'entreprise pour fournir l'intelligence physique. Applied Intuition est basée à Sunnyvale, en Californie, avec des bureaux à Washington, D.C., San Diego, Ft. Walton Beach, Floride ; Ann Arbor, Michigan ; Londres ; Stuttgart ; Munich ; Stockholm ; Göteborg, Suède ; Bangalore ; Séoul et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur applied.co.