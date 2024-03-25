تعزيز الثقة في العملات المشفرة: يدعو Bybit CEO إلى تحري النزاهة والعمل الجماعي في DACOM في سنغافورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تعدBybit واحدة من أكبر ثلاث بورصات عملات مشفرة في العالم من حيث الحجم، ويسرُّها مشاركة جوهر أفكارها ورؤيتها من قبل Ben Zhou وهو Co-founder وCEO للشركة، وذلك أثناء مشاركته في إحدى الجلسات الرئيسية في DACOM سنغافورة 2024. تطرق خطاب Zhou إلى تركيز شركة Bybit بشكل إستراتيجي على تجربة المستخدم والالتزام بمعايير النزاهة للسوق والشراكة الفعّالة مع الهيئات التنظيمية في سياق تطور صناعة العملات المشفرة.

علاج المفاهيم الخاطئة وتعزيز التفاهم

Fostering Trust in Crypto: Bybit CEO Advocates Integrity & Collaboration at DACOM Singapore

تحدث Zhou عن المفاهيم الخاطئة السائدة التي تحيط بالتمويل اللامركزي (DeFi) وعلاقته بالأنظمة المالية التقليدية. كما سلّط الضوء على الجهود المبذولة لسد الفجوة وتعزيز الشراكات مع المنظمين، مشددًا على قيمة العملات المشفرة كخيار مناسب، خاصة بالنسبة للمناطق التي تعاني من مشاكل الهياكل المالية التقليدية.

حل التحديات التنظيمية

أكّد Zhou مساهمو Bybit الفعّالة في المشاركة التنظيمية، مشددًا على أهمية الحوار البناء وضرورة الامتثال للأطر التنظيمية المتنوعة. وشدد على أهمية الحفاظ على نزاهة السوق ومنع وسائل الاحتيال، خاصة بالنظر إلى تركيز Bybit على خدمة العملاء من المؤسسات.

القدرة على التكيّف مع المؤسسات ومستقبل الصناعة

وقد قدّم Zhou رؤى حول المسار المستقبلي الذي ستتخذه هذه الصناعة، وتوقع ازدياد نسبة المشاركة المؤسسية باستمرار ونمو اتجاه مستثمري التجزئة نحو الحراسة الذاتية. كما شدّد على أهمية اتخاذ القرار السريع والتكيّف وسط المجال الديناميكي، وهو ما يؤكد التزام Bybit بالتطور بينما تغطي في نفس الوقت متطلبات السوق.

الحلول الهجينة وقابلية التشغيل المشترك في التمويل اللامركزي (DeFi)

وأكد Zhou على أهمية التطور الديناميكي للتمويل اللامركزي، مصرحًا: "لا يتم تحديد المجال من خلال اللامركزية أو المركزية الكاملة وحسب. بل يتم ذلك أيضًا عبر مجموعة متنوعة من نماذج التمويل اللامركزي الهجين". وشدد على ميل الصناعة نحو الترابط وقابلية التشغيل المشترك، مسلطًا الضوء على الحلول الهجينة باعتبارها تلعب دورًا محوريًا في الربط بين الأطر المالية التقليدية واللامركزية.

مبادرات النمو التعاوني

وأكّد Zhou مجددًا على أهمية التعاون مع السلطات التنظيمية، وخاصة البنوك المركزية، بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتطوير ابتكارات الخدمات المالية. كما ناقش التحديات التي تعيق التعامل مع الهيئات التنظيمية عبر مختلف الولايات القضائية، مسلطًا الضوء على ضرورة التعاون والامتثال لتعزيز نمو الصناعة وشرعيتها.

بناء مستقبل مرن للعملات المشفرة

تجسد مشاركة Bybit في DACOM سنغافورة 2024 تفانيها في تحسين تجربة المستخدم، ومعالجة المشاكل التنظيمية، ودفع عجلة التطور المستمر لأنظمة العملات المشفرة.

Bybit / #TheCryptoArk#

معلومات عن Bybit

تعد Bybit واحدة من أكبر ثلاث بورصات للعملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، بحيث تضم 25 مليون مستخدم. ولقد تم تأسيسها في عام 2018، وهي توفر منصة احترافية، حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تعتز Bybit بشراكتها الأبطال من الصانعين والسائقين في Formula One: فريق Oracle Red Bull Racing.

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