Kriptoya Güveni Teşvik Etmek: Bybit CEO'su DACOM Singapur'da Bütünlük ve İşbirliğini Savunuyor

DUBAI, BAE, 25 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, hacim bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olarak, Co-founder ve CEO'su Ben Zhou'nun DACOM Singapur 2024'teki bir açılış oturumuna katılımı sırasında paylaştığı temel bilgileri paylaşmaktan memnuniyet duyuyor. Zhou'nun katkıları, Bybit'in kullanıcı deneyimine yönelik stratejik odağını, piyasa bütünlüğüne olan bağlılığını ve kripto para endüstrisinin gelişen ortamında düzenleyici kurumlarla proaktif ilişkisini ele aldı.

Kavram Yanılgılarının Ele Alınması ve Anlayışın Geliştirilmesi

Fostering Trust in Crypto: Bybit CEO Advocates Integrity & Collaboration at DACOM Singapore

Zhou, merkezi olmayan finansı (DeFi) ve bunun geleneksel finansal sistemlerle ilişkisi hakkındaki yaygın yanlış anlamalara değindi. Sektörün boşluğu doldurma ve düzenleyicilerle işbirliği yapma çabalarının altını çizerek, özellikle geleneksel finansal altyapıların zorlandığı bölgeler için bir seçenek olarak kripto para birimlerinin değer teklifini vurguladı.

Düzenleyici Alanda Gezinme

Zhou, yapıcı diyaloğun ve çeşitli düzenleyici mevzuatlara uymanın önemini vurgulayarak Bybit'in düzenleyici kurumlarla ilişkilere yönelik proaktif tutumunu yineledi. Özellikle Bybit'in kurumsal müşterilere hizmet vermeye odaklandığı göz önüne alındığında, piyasa bütünlüğünü korumanın ve manipülatif uygulamaları önlemenin önemini vurguladı.

Kurumsal Uyumluluk ve Sektörel Görünüm

Sektörün gelecekteki gidişatı hakkında görüşlerini açıklayan Zhou, kurumsal katılımın artmaya devam edeceğini ve bireysel yatırımcılar arasında kendi kendini saklama eğiliminin artacağını öngördü. Bybit'in pazar talepleriyle birlikte gelişmeye olan bağlılığının altını çizerek, dinamik ortamda yön bulmak için çevik karar vermenin ve uyarlanabilirliğin önemini vurguladı.

DeFi'de Hybrid Çözümler ve Birlikte Çalışabilirlik

Zhou, merkezi olmayan finansın dinamik evrimini vurgulayarak şunu ileri sürdü: "Ortam yalnızca tam ademi merkeziyet ya da tam merkezileşme ile tanımlanmıyor. Aksine, hybrid DeFi modellerinden oluşan çok çeşitli bir yelpaze mevcut." Sektörün birbirine bağlılık ve birlikte çalışabilirlik yönündeki gidişatının altını çizerek, hybrid çözümlerin geleneksel ve merkezi olmayan finansal çerçeveler arasında köprü kurmada çok önemli olduğunu vurguladı.

İşbirlikçi Büyüme Girişimleri

Zhou, lisanslama prosedürlerini kolaylaştırmak ve finansal hizmet inovasyonunu mümkün kılmak için başta merkez bankaları olmak üzere düzenleyici makamlarla işbirliğinin önemini yineledi. Çeşitli yetki alanlarındaki düzenleyicilerle iletişim kurmanın doğasında var olan zorlukları kabul ederek, sektörün büyümesini ve meşruiyetini teşvik etmek için işbirliği ve uyumluluğun zorunluluğunu vurguladı.

Dayanıklı Bir Kripto Para Geleceğini Şekillendirmek

Bybit'in DACOM Singapur 2024'e katılımı, kullanıcı deneyimini geliştirmeye, yasal zorlukları ele almaya ve kripto para ekosisteminin sürekli gelişimini sağlamaya olan bağlılığının bir örneğidir.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 25 milyon kullanıcıyla işlem hacmi açısından dünyanın ilk üç kripto borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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