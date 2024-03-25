Укрепление доверия к криптовалютам: Bybit выступает за честность и сотрудничество на DACOM

ДУБАЙ, ОАЭ, 25 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, входящая в тройку крупнейших криптовалютных бирж мира по объему торгов, рада поделиться основными идеями, высказанными ее Co-founder and CEO Ben Zhou на ключевом заседании саммита DACOM Singapore 2024. В своем выступлении Zhou рассказал о стратегических приоритетах Bybit, таких как удобство пользователей, приверженность целостности рынка и проактивное взаимодействие с регулирующими и надзорными органами в условиях меняющегося ландшафта криптовалютной индустрии.

Устранение заблуждений и содействие пониманию

Fostering Trust in Crypto: Bybit CEO Advocates Integrity & Collaboration at DACOM Singapore

Zhou рассмотрел распространенные заблуждения, связанные с децентрализованными финансами (DeFi) и их связью с традиционными финансовыми системами. Он отметил усилия отрасли по преодолению разрыва и налаживанию сотрудничества с регулирующими и надзорными органами, подчеркнув ценность криптовалюты как альтернативы, особенно для регионов, где традиционная финансовая инфраструктура сталкивается с трудностями.

Оптимизация нормативно-правовых отношений

Zhou подтвердил проактивную позицию Bybit в отношении взаимодействия с регулирующими и надзорными органами, подчеркнув важность конструктивного диалога и соблюдения разноплановых нормативных рамок. Он акцентировал внимание на необходимости поддержания целостности рынка и предотвращения манипулятивных практик, особенно с учетом нацеленности Bybit на обслуживание институциональных клиентов.

Институциональная адаптивность и перспективы отрасли

Излагая свое видение будущей траектории развития отрасли, Zhou предсказал дальнейшее увеличение институционального участия и растущую тенденцию к самостоятельному хранению цифровых активов розничными инвесторами. Он особо отметил важность гибкого принятия решений и адаптивности в динамично меняющейся ситуации, подчеркнув стремление Bybit развиваться в ногу с требованиями рынка.

Гибридные решения и функциональная совместимость в DeFi

Zhou указал на динамичное развитие сферы децентрализованных финансовых услуг, заявив: «Ландшафт не исчерпывается только полной децентрализацией или полной централизацией. Для него скорее характерно наличие многообразного спектра гибридных моделей DeFi». Он подчеркнул курс отрасли на взаимосвязанность и функциональную совместимость, отметив, что гибридные решения играют ключевую роль в преодолении разрыва между традиционными и децентрализованными финансовыми структурами.

Инициативы по совместному росту

Zhou вновь подчеркнул важность сотрудничества с регулирующими и надзорными органами, в частности с центральными банками, для упрощения процедур лицензирования и создания условий для инноваций в сфере финансовых услуг. Он признал наличие трудностей во взаимодействии с регулирующими и надзорными органами в различных юрисдикциях, подчеркнув необходимость сотрудничества и соблюдения требований для содействия росту и повышения легитимности отрасли.

Формирование устойчивого будущего криптовалют

Участие Bybit в саммите DACOM Singapore 2024 демонстрирует ее стремление к повышению удобства пользователей, решению проблем регулирования и дальнейшему развитию криптовалютной экосистемы.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 25 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторам и трейдерам доступны сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычная поддержка сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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