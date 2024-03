Favoriser la confiance dans les crypto-monnaies : le PDG de Bybit prône l'intégrité et la collaboration à DACOM Singapore

DUBAI, Émirats arabes unis, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, l'une des trois premières bourses de crypto-monnaies au monde en termes de volume, a le plaisir de communiquer les idées clés exprimées par son cofondateur et PDG, Ben Zhou, lors de sa participation à une session d'ouverture au DACOM Singapore 2024. Les interventions de M. Zhou ont porté sur l'accent stratégique mis par Bybit sur l'expérience utilisateur, l'engagement en faveur de l'intégrité du marché et l'engagement proactif auprès des organismes de réglementation dans le contexte de l'évolution du paysage de l'industrie des crypto-monnaies.

Fostering Trust in Crypto: Bybit CEO Advocates Integrity & Collaboration at DACOM Singapore

Corriger les idées fausses et favoriser la compréhension

M. Zhou a abordé les idées fausses qui circulent au sujet de la finance décentralisée et de sa relation avec les systèmes financiers traditionnels. Il a souligné les efforts du secteur pour combler le fossé et collaborer avec les régulateurs, en mettant l'accent sur la proposition de valeur des crypto-monnaies en tant que choix, en particulier pour les régions dont les infrastructures financières traditionnelles connaissent des difficultés.

Naviguer sur le terrain de la règlementation

Zhou a réitéré la position proactive de Bybit en matière d'engagement réglementaire, soulignant l'importance d'un dialogue constructif et du respect des divers cadres réglementaires. Il a souligné l'importance du maintien de l'intégrité du marché et de la prévention des pratiques manipulatrices, en particulier compte tenu de l'accent mis par Bybit sur le service aux clients institutionnels.

Adaptabilité institutionnelle et perspectives du secteur

S'exprimant sur la trajectoire future du secteur, M. Zhou a prédit une augmentation continue de la participation institutionnelle et une tendance croissante à l'autodétention parmi les investisseurs particuliers. Il a souligné l'importance d'une prise de décision flexible et de l'adaptabilité pour naviguer dans le paysage dynamique, soulignant l'engagement de Bybit à évoluer au rythme des exigences du marché.

Solutions hybrides et interopérabilité dans le domaine de la DeFi

Zhou a souligné l'évolution dynamique de la finance décentralisée, affirmant que « le paysage n'est pas uniquement défini par une décentralisation totale ou une centralisation totale. Il existe plutôt un éventail diversifié de modèles DeFi hybrides. » Il a souligné la trajectoire de l'industrie vers l'interconnexion et l'interopérabilité, mettant en évidence les solutions hybrides comme essentielles pour assurer le lien entre les cadres financiers conventionnels et décentralisés.

Initiatives concertées de croissance

M. Zhou a réitéré l'importance de la collaboration avec les organismes de réglementation, en particulier les banques centrales, pour faciliter les procédures d'octroi de licences et permettre l'innovation dans les services financiers. II a reconnu les défis inhérents à la collaboration avec les organismes de réglementation dans diverses juridictions, soulignant l'impératif de collaboration et de conformité pour favoriser le développement et la légitimité du secteur.

Façonner un avenir résilient pour les crypto-monnaies

La participation de Bybit au DACOM Singapore 2024 illustre son engagement à améliorer l'expérience utilisateur, à relever les défis réglementaires et à favoriser l'évolution continue de l'écosystème des crypto-monnaies.

