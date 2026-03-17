علامة TUMI تكشف عن حملة Mediterranean Escapeاحتفاءً بسحر الساحل وسهولة السفر

أخرج الحملة "بييرو بريسان" وصوّرها "داريو كاتيلاني"، حيث تنقل المشاهدين إلى فيلا فورتاليزا وقرية كالا سان فيسنتي في مايوركا، إسبانيا. وتعكس الحملة إحساسًا بالسهولة والانسيابية، حيث يصبح السفر تجربة غامرة وتعبيرية متجذرة في روح الوجهة.

في قلب المجموعة تبرز لوحة ألوان موسمية جديدة جريئة، تم تقديمها عبر مجموعات TUMI الرئيسية، بما في ذلك المجموعة الأيقونية 19 Degree Collection. تُعيد درجات الأخضر الزعترِي الغني، والتيراكوتا الدافئة المشبعة بأشعة الشمس، والأصفر المشرق تخيّل التصاميم المنحوتة عبر ألوان مستوحاة من الوجهات السياحية. كما تمتد هذه اللوحة اللونية إلى عائلة 19 Degree Aluminum مع حقيبة International Carry-On بلون Horizon Blue، وهو لون موسمي مستوحى من النقطة التي يلتقي فيها البحر بالسماء، ليضفي عمقًا على التصميم المعدني المميز.

بعيدًا عن مجموعة 19 Degree، تمتد القصة الموسمية عبر أساسيات السفر وتصاميم أسلوب العيش، مع تقديم بنيات جديدة وتوظيفات مبتكرة للمواد صُممت لاستحضار أجواء الاسترخاء المتوسطية. كما تقدم المجموعة الكبسولة المستوحاة من الرافيا لمسة دفء منسوجة إلى مجموعتَي Olas وHarrison اللتين تم توسيعهما حديثًا، حيث تجمع بين الملمس الحرفي والبنية العصرية. وتعزز الأكسسوارات بدورها الروح الحسية للبحر الأبيض المتوسط، إذ تستلهم حُلي الحقائب من الزيتون والزهور والليمون، في إشارةٍ إلى الأسواق المفتوحة وبساتين الليمون والأزهار على ساحل أمالفي. أمّا حافظة Belden Sunglass Charm، فتوفّر للمسافرين حلًا عمليًا لأيام طويلة تحت أشعة الشمس.

قال "فيكتور سانز"، المدير الإبداعي لدى TUMI: «يمثل البحر الأبيض المتوسط إيقاعًا أبطأ وأكثر وعيًا للسفر. وفي مجموعة ربيع 2026، تبنّينا هذه الروح؛ فكرة السفر مع عيش كل لحظة بكامل الحواس. فالأصوات والروائح والنكهات والبنيات والمحيط تتكامل معًا لتنسج ارتباطًا عاطفيًا دائمًا يستمرّ حتى بعد انتهاء الرحلة. وقد أضفنا هذا الثراء الحسي إلى أكثر مجموعاتنا شهرة، مستخدمين الألوان لرواية قصة عن الحركة والاكتشاف. وفي جوهرها، تجسد المجموعة مشاعر الهروب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الدقة والأداء اللذين يميزان كل قطعة من TUMI.»

تكشف الحملة أيضًا عن طبعة Mediterranean Print الجديدة التي تظهر عبر قطع من مجموعات Voyageur و™Tegra-Lite وBelden وNassau. وتتميز هذه الطبعة بجرأتها مع الحفاظ على طابعها الأنيق، حيث تعزز طاقة المجموعة مع استمرار تركيز TUMI على الدقة والأداء.

قالت "جيل كريزلمان"، نائبة الرئيس الأولى للتسويق العالمي والتجارة الإلكترونية لدى TUMI: «تمثل هذه الحملة تطورًا في الطريقة التي نروي بها قصة علامتنا. وقد شكّل البحر الأبيض المتوسط الخلفية المثالية للاحتفاء بالألوان الغنية، ورومانسية السفر، وعمق الثقافة، كما أتاح لنا فرصة إظهار جانب أكثر استرخاءً ومرحًا من TUMI، وكأنّ العلامة التجارية نفسها تعيش أجواء العطلة. ومن خلال السرد البصري وفعاليات العلامة الغامرة حول العالم، تدعو حملة Mediterranean Escape مجتمعنا العالمي إلى عيش روح هذا الموسم والاحتفاء بالسفر كوسيلة للتعبير عن الذات.»

ستمتد حملة Mediterranean Escape إلى ما يتجاوز الإطار الإعلاني، من خلال سلسلة من التجارب العالمية الغامرة التي تحتفي بروح هذا الموسم.

تتوفّر مجموعة Mediterranean Escapeحاليًا عبر موقع TUMI.com وفي متاجر TUMI حول العالم. كما يمكن متابعة حساب TUMITravel@ للاطّلاع على محتوى حصري من كواليس الحملة.

أبرز مميزات المنتجات

المواد المنسوجة



تشكيلة من الحقائب المناسبة للأجواء الدافئة، مصنوعة من مادة منسوجة مستوحاة من الرافيا، لتضفي ملمسًا طبيعيًا وإحساسًا بالراحة والسهولة في الاستخدام اليومي. وقد صُممت هذه القطع بروح السفر، حيث تجمع بين المواد الحرفية والتصاميم الأنيقة، لتناسب الرحلات وأيام المدينة ولحظات العطلات.



متوفرة في: حقيبة Milos Woven Tote ، و Olas Woven Small Shoulder Bag ، و Small Griffin Backpack ، و Bradner Backpack

حقيبة Voyageur Q Tote



هي حقيبة توت متعددة الاستخدامات صُممت لتتنقل بسلاسة بين السفر والحياة اليومية. تتميّز بتصميمها الفسيح والانسيابي، حيث توفّر تنظيمًا عمليًا ومظهرًا بسيطًا وأنيقًا يناسب العمل وعطلات نهاية الأسبوع والتنقل أثناء السفر.



الألوان: Pink Clay ، و Thyme ، و Mink ، و Oat ، و Indigo

طبعة Mediterranean Print



مجموعة تحمل طبعة مستوحاة من الوجهات السياحية، تضفي إحساسًا بالهروب والسفر على مستلزمات السفر والأكسسوارات اليومية. وتستمد هذه التصاميم وحيها من ألوان وبنيات وأسلوب العيش الهادئ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تضيف كل قطعة طابعًا مميزًا مع الحفاظ على تركيز TUMI الدائم على الخصائص العملية وسهولة الحركة.



متوفرة في: مجموعة Carry-On Packing Set ، و Malta Pouch Trio ، و Sunglass Charm ، و Zip-Around Passport Case ، و 6 CC Slim Card Case ، و Expandable Carry-On ، و Just in Case™ Tote ، و Teghan Crossbody

مجموعة 19 Degree Collection



مجموعة مصنوعة من البولي كربونات مستوحاة من الوجهات السياحية، تمنح السفر العصري إحساسًا بالاستكشاف. وتستمد تصاميمها الوحي من الألوان والدرجات المشبعة بأشعة الشمس لأسلوب العيش في البحر الأبيض المتوسط، حيث توازن كل قطعة بين التصميم النحتي والمتانة الخفيفة، مع الحفاظ على تركيز TUMI الراسخ على الأداء والوظيفة وسهولة الحركة.



تقدم المجموعة إضافة جديدة إلى عالم 19 Degree وهي ميزة Front Access التي تضفي مزيدًا من المرونة على حقائب السفر الصلبة، بفضل فتحة أمامية بسحاب مصممة بذكاء للوصول إلى الحجرة الرئيسية. ويجعل هذا التصميم الجديد الوصول إلى الأغراض أسهل حتى في أضيق الفسحات أثناء السفر.



متوفرة في: حقيبة Expandable Carry-On و Large Carry-On و Large Expandable Checked و Front Access Expandable Carry-On و Large Front Access Expandable Carry-On و Medium Front Access Expandable Checked و Large Front Access Expandable Checked



الألوان: Pink Clay ، و Thyme ، و Washed Yellow و Lilac Gray Iridescent (متوفر فقط في حقيبتي Expandable Carry-On و Expandable Checked ) و Light Blue Iridescent (متوفر فقط في حقيبتي Expandable Carry-On و Expandable Checked ).

نبذة عن TUMI

تواصل TUMI منذ العام 1975 ابتكار مستلزمات أساسيّة فاخرة وعالميّة المستوى في مجالات الأعمال والسفر والأداء العالي، مُصمّمة للارتقاء بكل جوانب الحياة أثناء التنقل، وتبسيطها، وإضفاء لمسة من الأناقة عليها. من خلال المزج بين الأداء الوظيفي المتقن وروح الابتكار، تلتزم TUMI بدعم الرحلات الشخصية والمهنية، كشريك دائم لأصحاب الشغف والمبدعين الذين لا يتوقفون عن الحركة. لمزيد من المعلومات حول TUMI، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني TUMI.com ومتابعة حسابات TUMI على إنستغرام، وتيك توك، وفيسبوك، ويوتيوب.

اسم TUMI وشعارها علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح شركة Tumi, Inc. جميع الحقوق محفوظة لشركة Tumi, Inc. © لعام 2026.

للتواصل الإعلامي مع شركة TUMI

العلاقات العامة العالمية لشركة TUMI | البريد الإلكتروني: [email protected]

"كارلا أوتو" لصالح شركة TUMI | البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2921729/Tumi_Inc_MEDITERRANEAN_ESCAPE_ALLURE_OF_THE_COAST.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2921730/Tumi_Inc_MEDITERRANEAN_ESCAPE_ALLURE_OF_THE_COAST_2.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg