علامة TUMI تكشف عن حملة Mediterranean Escapeاحتفاءً بسحر الساحل وسهولة السفر
صدر عنTumi, Inc.
17 مارس, 2026, 16:00 AST
تقدم مجموعة ربيع 2026 ألوانًا جديدة نابضة بالحياة وتصاميم مستوحاة من الوجهات السياحية، لتجسد روح TUMI أثناء العطلات.
نيويورك، 17 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم علامة TUMI العالمية المتخصّصة في مستلزمات السفر وأسلوب العيش والأكسسوارات عن إطلاق حملتها الموسمية ومجموعتها لربيع 2026 بعنوان Mediterranean Escape، المستوحاة من دفء ساحل البحر الأبيض المتوسط وإيقاعه وثرائه الحسي. تقدم الحملة ألوانًا وطبعات وبنيات جديدة وجريئة عبر أشهر تصاميم TUMI الأيقونية، لتجسد رؤية مبهجة وغامرة حيث يلتقي التصميم بروح الوجهة السياحية.
