تقرير سوق الفن المُعاصِر لعام 2024 من خلال Artprice التابع لـ Artmarket، بالتزامن مع Frieze London وArt Basel Paris، يستكشف بدقة نموًّا في السوق بنسبة 1,800٪ منذ عام 2000، مما يؤكد أن الفن هو ملاذ آمن في أوقات الأزمات الكبرى

باريس, 11 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- في هذا التقرير السنوي التاسع والعشرين، تُقَدم Artprice من Artmarket وتُحَلل سوقًا للفن المُعاصِر والفن المُعاصِر الفائق، أكثر كثافةً من أي وقت مضى (انظر المنهجية في نهاية البيان الصحفي)، بالتزامن مع افتتاح معرض Frieze London يوم الأربعاء 9 أكتوبر، يليه معرض Art Basel Paris يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

Artprice's 2024 Contemporary Art Market Report cover, featuring the digital work “Auntieverse Spa Menu 201” by Niceaunties Evolution of the number of Contemporary artworks sold at auction by price range

يُعَد الخريف فترة مزدحمة لسوق الفن المُعاصِر، ولهذا السبب تَنشُر Artprice تقريرها السنوي الأساسي لسوق الفن المُعاصِر في أكتوبر. ومن بين السمات الرئيسية للتقرير بالطبع النتائج الإجمالية من مزادات الفن في جميع أنحاء العالم وبيانات الذكاء الاصطناعي التي تم جمعها ومعالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، Intuitive Artmarket®. كما يحتوي أيضًا على تحديد للاتجاهات الرئيسية، وعرض لأفضل الفنانين مبيعًا مع تصنيفاتنا الشهيرة لأفضل 10 وأفضل 100 وأفضل 500، والتركيز على مجموعة مُختارَة من الفنانين المُعاصِرين المشهورين، وتفصيل إحصائيات مزادات الفن الرئيسية وفق الدولة، ووفق الوسائط الفنية المختلفة، ووفق الحركات الفنية المختلفة، والتركيز على فناني الفن المُعاصِر الفائق (أقل من 40 عامًا) الذين سلطوا الضوء على الأسواق المتنامية لأعمال الفنانات والفن الرقمي ورموز NFT.

يتوفر تقرير Artprice عن سوق الفن المُعاصِر 2024 مجانًا باللغتين الفرنسية والإنجليزية من خلال الرابط:

• https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

• https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2024

وفقًا لـ thierry Ehrmann، مؤَسِّس Artprice ورئيس Artmarket.com: لم تَعُد سوق الفن المُعاصِر كما كانت في عام 2000، حيث خضعت لتغييرات هيكلية عميقة وسجَّلت نموًا في حجم الأعمال بنسبة +1800٪ مع بيع أعمال لفنانين مُعاصِرين أكثر بكثير في المزادات (33072 خلال الفترة 2023/24 مقابل 5400 فنان في عام 2000)، وبيع المزيد من الأعمال (132380 اليوم مقابل 12000 في عام 2000)، وفي الوقت نفسه، توسَّعت جغرافيًّا، حيث يوجد اليوم 61 دولة فيها أسواق مزادات فنية نَشِطة مقابل 39 دولة في عام 2000. وبالطبع، سرّع الإنترنت من سيولة المعاملات 'عن بُعد'، واليوم أثبتت سوق الفن المُعاصِر نفسها باعتبارها القطاع الأكثر ديناميكيةً وربحيةً في سوق الفن في القرن الحادي والعشرين بالكامل.

مجال لانهائي من الاحتمالات بأقل من 5000 دولار

سجل العام الماضي رقمًا قياسيًّا جديدًا في حجم معاملات المزادات التي تشمل أعمال الفن المُعاصِر: حيث تم تداول أكثر من 132 ألف عمل فني. كان هذا النمو مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك عولمة الطلب والمبيعات الرقمية عبر الإنترنت. في قلب هذه الديناميكية، يوجد قطاع الأعمال 'الميسورة التكلفة'، التي ظلت قيمتها أقل من 5000 دولار، وهنا شهد العرض والمعاملات نموًا أسرع، حيث سجَّل نموًا بلغت نسبته 6% في عام واحد فقط.

وبالمعنى الملموس، شكَّلت هذه الفئة السعرية 108000 معاملة (تم الحصول على كل منها بأقل من 5000 دولار) تُمَثل 82٪ من إجمالي عدد مبيعات الفن المُعاصِر خلال العام، وقد شهد هذا القطاع ميسور التكلفة، والذي غالبًا ما يجذب المشترين لأول مرة والمُقتَنين المُميَّزين على حد سواء، تَسارُعًا ملحوظًا ثُلاثي الأهمية على مدار العقد الماضي.

وقد حظي نجاح هذا القطاع من السوق بدعم كبير من شخصيات رمزية في الفن المُعاصِر مثل Takashi Murakami، وDamien Hirst، وJeff Koons، بالإضافة إلى فناني الشوارع المشهورين عالميًا مثل Keith Haring، وBanksy، والسيد Brainwash، وKAWS، وShepard Fairey، وInvader، وتدعم إصداراتهم، سواء أكانت محدودة أم مُنتَجة بكميات أكبر، هذا القطاع المُزدَهر.

1. الفن المُعاصِر (الفنانون المولودون بعد عام 1945): الأرقام الرئيسية 2023/2024

- إجمالي 1.89 مليار دولار على مدى 12 شهرًا (1 يوليو 2023 - 30 يونيو 2024)

- يُمثل الفن المُعاصِر 17٪ من إجمالي مبيعات المزادات العالمية من الفنون الجميلة والرموز غير القابلة للاستبدالNFTs ، بقيمة (11.3 مليار دولار)

- ثامن أفضل أداء في تاريخ سوق الفن المُعاصِر

- انخفاض بنسبة 18٪ مقارنةً بالعام السابق (2.3 مليار دولار)، بسبب المزيد من الانكماش في عدد المعاملات التي تجاوزت عتبة المليون دولار

- تضاعف حجم المبيعات بمقدار 18 مرة منذ 2000/2001 (103 ملايين دولار)

تَطوُّر عدد الأعمال الفنية المُعاصِرَة المَبيعة في المزاد حسب نطاق الأسعار https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/image2-artprice-contemporary-works-sold-at-auction-by-price-range.png

مُعامَلات أكثر كثافةً

- تحقيق رقم قياسي جديد ببيع 132,380 قطعة فنية على مدار 12 شهرًا (+4%)

- تضاعَف عدد المعاملات بمقدار 10.5 مرات منذ 2000/2001 (بيعت 12,500 قطعة فنية)

- انخفضت المعاملات التي تزيد عن عتبة المليون دولار بنسبة 23%

- ارتفع معدل عدم البيع إلى 35.6%

- بلغ السعر القياسي لعمل فني مُعاصِر في العام الماضي 46.5 مليون دولار (باسكيات)

- بلغ متوسط سعر القطع الفنية المبيعة 14,300 دولار

هيكل سوق الفن المُعاصِر

حقَّق 14 عملاً فنيًا مُعاصِرًا أكثر من 10 ملايين دولار.

حقَّق 224 عملاً فنيًا أكثر من مليون دولار.

تم بيع 57% (75,395 قطعة فنية) من الأعمال الفنية المُعاصِرَة بأقل من 1000 دولار.

شَكَّلَت اللوحات الفنية 73% من إجمالي مبيعات مزادات الفن المُعاصر العالمية، بينما شكلت المنحوتات 10% والرسومات 9%.

بلغ حجم مبيعات المزادات من المطبوعات (4%) أعلى من حجم مبيعات التصوير الفوتوغرافي (3%).

الفنانون المُعاصِرون

33,072 فنانًا مُعاصِرًا قاموا بعملية بيع واحدة بالمزاد على الأقل في 2023/24

10 فنانين شكَّلوا 29% من حجم مبيعات الفن المُعاصِر

القوى الناعمة لسوق الفن المُعاصر

في المرتبة الأولى - الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي مبيعات 779 مليون دولار في مزادات الفن المُعاصِر.

المرتبة الثانية - الصين بإجمالي مبيعات 511 مليون دولار.

المرتبة الثالثة - المملكة المتحدة بإجمالي مبيعات 279 مليون دولار.

المرتبة الرابعة - فرنسا بإجمالي مبيعات 63 مليون دولار.

المرتبة الخامسة - ألمانيا بإجمالي مبيعات 34 مليون دولار.

كانت Sotheby's، هي البائع العالمي الرائد للفن المُعاصِر حيث حققت 524 مليون دولار (28% من إجمالي مبيعات الفن المُعاصِر).

حققت Christie's مبيعات بقيمة 486 مليون دولار (26%)، وحققت Phillips مبيعات بقيمة 253 مليون دولار (13%).

شركة China Guardian المُشَغل الصيني الرائد للمزادات بإجمالي مبيعات 57 مليون دولار (3%).

وكانت Van Ham، مشغلة المزادات الرائدة في أوروبا بـ 9 ملايين دولار (0.5٪)

أفضل 10 فنانين مُعاصِرين وفقًا لمبيعات المزاد

(1 يوليو 2023 - 30 يونيو 2024)



الفنان الجنسية عائدات المبيعات عدد القطع المبيعة أفضل النتائج 1 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) الولايات المتحدة الأمريكية 240,029,370 دولارًا ‎112 46,479,000 دولار 2 Yoshitomo NARA (مواليد 1959) اليابان 70,611,210 دولارات 402 12,257,420 دولارًا 3 George CONDO (مواليد 1957) الولايات المتحدة الأمريكية 47,432,510 دولارات 127 3,652,800 دولار 4 Keith HARING (1958-1990) الولايات المتحدة الأمريكية 36,179,150 دولارًا 731 4,470,000 دولار 5 Julie MEHRETU (مواليد 1970) إثيوبيا 35,987,550 دولارًا 26 10,737,500 دولار 6 LIU Ye (مواليد 1964) الصين 31,124,020 دولارًا 21 7,972,260 دولارًا 7 Damien HIRST (مواليد 1965) المملكة المتحدة 26,603,330 دولارًا 857 1,810,930 دولارًا 8 Richard PRINCE (مواليد 1949) الولايات المتحدة الأمريكية 23,007,320 دولارًا 124 2,712,000 دولار 9 SALVO (1947-2015) إيطاليا 21,140,840 دولارًا 248 1,115,020 دولارًا 10 BANKSY (مواليد 1974) المملكة المتحدة 20,097,870 دولارًا 711 4,699,550 دولارًا ©Artprice.com

2. الفن المُعاصِر الفائق (فنانون تحت سن الـ 40):

تم بيع 148 مليون دولار من أعمال الفن المُعاصر الفائق في مزادات حول العالم في 2023/2024.

سابع أفضل عام في تاريخ سوق الفن المُعاصر الفائق.

في خلال 24 عامًا، تضاعفت إيرادات المبيعات 6.8 مرات (من أصل 21.9 مليون دولار في 2000/2001).

مثَّل الفن المُعاصر الفائق 8٪ من سوق الفنون المُعاصِرَة (1.89 مليار دولار).

مثَّل الفن المُعاصر الفائق 1.3٪ من إجمالي سوق الفنون الجميلة والرموز غير القابلة للاستبدال (11.3 مليار دولار).

تم بيع 8830 عملًا فنيًّا من الفن المُعاصر الفائق في 2023/2024.

بلغ مُعَدل الأعمال غير المبيعة 36٪، وهو نفس معدل الفنون المُعاصِرَة.

هيكل سوق الفن المُعاصِر الفائق

بلغ متوسط سعر العمل الفني فائق المُعاصرة 16,800 دولار أمريكي.

مثلت اللوحات 85٪ من إجمالي مبيعات الفن المُعاصِر الفائق.

كان الرسم ثاني أكبر وسيط في هذا القطاع: بلغ 8.9 ملايين (6%).

مثلت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) نسبة 4٪، بينما حقق النحت 3٪.

استحوذت هونغ كونغ على 20٪ من إجمالي مبيعات قطاع الفن المُعاصِر الفائق، بينما حققت الصين 9٪.

استحوذت المملكة المتحدة على 19٪ من سوق الفن المُعاصِر الفائق (28 مليون دولار).

تَنَوُّع سوق الفن المُعاصِر الفائق

حصل 3122 من الفنانين تحت سن الأربعين على مزاد واحد على الأقل في 2023/2024.

ظهرت 7 نساء في قائمة أفضل 10 فنانين للفن المُعاصر الفائق من حيث حجم المبيعات في المزاد.

سيطرت Jadé Fadojutimi (1993)، على جيلها بـ 22 قطعة بلغت 14 مليون دولار.

حققMatthew Wong (1984-2019) أعلى عرض: بقيمة 4.2 ملايين دولار عن الليلة الأولى (2018) في كريستيز في نيويورك في 7 نوفمبر 2023.

رموز غير قابلة للاستبدال NFTs لفناني الفن المُعاصر الفائق

حققت الرموز غير القابلة للاستبدال للفن المُعاصِر الفائق 5.6 ملايين دولار.

مثّلت الرموز غير القابلة للاستبدال 4% من سوق الفن المُعاصِر الفائق

كانت الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs الأكثر مبيعًا في 2023/24 للفنان Tony Tafuro 1989: OMB Red Eye/Blue Eye/Green Eye/Orange Eye (2024)، التي حققت 441,000 دولار في كريستي في نيويورك في 16 أبريل 2023.

أفضل 10 فنانين تحت سن الـ 40 من حيث معدل مبيعات المزاد

(1 يوليو 2023 - 30 يونيو 2024)



الفنان عائدات المبيعات عدد القطع المَبيعة غير مبيع أفضل النتائج 1 Jadé FADOJUTIMI (مواليد 1993) 14,031,602 دولار 22 7 1,985,170 دولارًا 2 Lucy BULL (مواليد 1990) 9,437,970 دولارًا 14 5 1,814،500 دولار 3 Matthew WONG (1984-2019) 8,326,350 دولاًراً 10 1 4,164,000 دولار 4 Avery SINGER (مواليد 1987) 6,184,060 دولارًا 7 1 3,206,000 دولار 5 Loie HOLLOWELL (مواليد 1983) 4,277,220 دولارًا 17 13 1,134,000 دولار 6 Fei CHEN (مواليد 1983) 4,224,885 دولارًا 14 0 1,211,780 دولارًا 7 Issy WOOD (مواليد 1993) 3,242,220 دولارًا ‎16 3 511,490 دولارًا 8 Christina QUARLES (مواليد 1985) 3,234,520 دولارًا 11 2 762،000 دولار 9 Ewa JUSZKIEWICZ (مواليد 1984) 3,217,720 دولارًا 24 5 882،090 دولارًا 10 محمد سامي (مواليد 1984) 2,996,810 دولارات 10 0 952,500 دولار ©Artprice.com

العودة إلى مستويات ما قبل كورونا Covid، تحت عتبة الملياري دولار

مع بلوغ إجمالي 1.888 مليار دولار، عاد سوق الفن المُعاصِر إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، لكنه لا يزال أعلى من متوسط السنوات الخمس التي سبقت أزمة كوفيد بمقدار 200 مليون دولار.

في غضون عشرين عامًا، انفجرت القيمة الاقتصادية للفن المُعاصِر، حيث ارتفعت من 169 مليون دولار إلى 1.888 مليار دولار، وأصبح هذا القطاع جزءًا أساسيًّا من سوق الفن العالمية، حيث يمثل الآن 18٪ من قيمته الإجمالية، مقارنةً بـ 3٪ فقط في بداية القرن الحادي والعشرين.

ولم يقتصر هذا النمو الملحوظ على ارتفاع أسعار الفنانين الرمزيين مثل Jean-Michel Basquiat، وYoshitomo Nara، وJenny Saville، بل كان مدفوعًا أيضًا بالكثافة الصحية للسوق، حيث تُمَثل الأعمال المُعاصِرة الآن 18٪ من سوق الفنون الجميلة العالمية.

حجم قياسي من المعاملات

ازداد عدد الأعمال الفنية المُعاصِرَة المبيعة في المزادات بأكثر من الضعف في عشر سنوات، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الرقمنة الهائلة لمبيعات الأعمال الفنية منذ أزمة كوفيد. وقد أدى هذا التَحَوُّل إلى توسيع السوق بشكل كبير، مع زيادة مذهلة بلغت +72٪ في المعاملات مقارنةً بفترة ما قبل كوفيد. وقد أدى هذا النمو إلى رفع الإجمالي إلى رقم قياسي جديد بأكثر من 132,000 مُعامَلة خلال اثني عشر شهرًا. يُعتبر جيل X لأعمار ((44-59 عامًا وجيلY لأعمار (24-43) عامًا، الذين يزايدون بشكل متزايد عبر الإنترنت من خلال هواتفهم الذكية، هم المحرك الرئيسي لهذه الديناميكية.

الفن ملاذ آمن في الأزمات الكبرى

في الختام، على عكس الاقتصاد الحالي، الذي تأثر بالسياق الجيوسياسي والمالي، تُظهِر سوق الفن ازدهارًا قويًّا نسبيًّا، مع تحطيم الأرقام القياسية بانتظام في بلدان مختلفة وللأعمال من جميع الفترات الفنية خلال جلسات المبيعات الأخيرة. لم تكن هناك أي عمليات إلغاء لمبيعات الأعمال الكلاسيكية و/أو المرموقة ضمن الفهرس لعامَي 2024 و2025، وهي المؤشرات الرئيسية لازدهار سوق الفن.

تَعرف بيوت المزاد الكبرى والمستثمرون جيدًا أن سوق الفن تُعتَبَر ملاذًا آمنًا، حيث يؤدي عدم اليقين في أسواق الأسهم إلى جلب صناديق واستثمارات جديدة إلى سوق الفن.

لقد قامت شركة Artprice، على مدار 25 عامًا، بتحليل منهجي للأزمات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين التي تواجه سوق الفن؛ مثل انهيار ناسداك عام 2000، وهجمات 11 سبتمبر عام 2001، والحرب الأفغانية عام 2001، وحرب العراق عام 2003، وأزمة الرهن العقاري الثانوي ومقايضات مخاطر الائتمان عام 2007، وفترة أسعار الفائدة السلبية التي بدأت عام 2011، وأزمة كوفيد عام 2020، وحرب روسيا وأوكرانيا، والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وأسعار الطاقة، وهجمات 7 أكتوبر في إسرائيل عام 2023، والصراع في الشرق الأدنى والأوسط، وكانت سوق الفن أقل تأثرًا بشكل كبير من الاقتصاد والأسواق المالية.

ومن الواضح أن الفترة الحالية من الاضطرابات الجيوسياسية الكبرى والخوف من أزمة اقتصادية عالمية لم تتغلب على سوق الفن.

المنهجية المُتبعة

يُحَلِّل هذا التقرير جميع المزادات العلنية للفنون الجميلة (أي التلوين، والرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والطباعة، والفيديو، والتركيب، والنسيج، والرموز غير القابلة للاستبدال، باستثناء التحف، والسلع الثقافية مجهولة الهوية، والأثاث). ويُغطي نتائج المزادات العالمية التي سجلها موقع Artprice بواسطة Artmarket.com لأعمال الفنانين المولودين بعد عام 1945 (الفن المُعاصِر)، مع التركيز على الفنانين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا (الفن المُعاصِر الفائق)، بين 1 يوليو 2023 و30 يونيو 2024.

تشير جميع الأسعار الموضحة في هذا التقرير إلى نتائج المزادات العلنية، بما في ذلك رسوم المشترين. تشير جميع استخدامات رمز "$" إلى الدولار الأمريكي.

الصور: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/image1-Artmarket-Ultra-Contemporary-Art-Market-2024-the-Artprice-2024-report.png]

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حقوق الطبع والنشر 1987-2024 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

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نبذة عن Artmarket.com:

تم إدراج Artmarket.com على قائمة Eurolist من قِبَل Euronext Paris. يتضمن أحدث تحليل لمؤشر الأداء الفني TPI أكثر من 18000 مساهم فردي باستثناء المساهمين الأجانب، والشركات، والبنوك، وFCP، وUCITS: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF

شاهد مقطع فيديو حول Artmarket.com وقسم Artprice الخاص به: https://artprice.com/video

تأسَّست Artmarket وقسم Artprice في عام 1997 من قِبَل thierry Ehrmann، الرئيس التنفيذي للشركة، وتُسَيطر عليها Groupe Serveur (التي تم إنشاؤها في عام 1987). انظر السيرة الذاتية المعتمدة من Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket هي جهة عالمية في سوق الفن، من بين هياكلها الأخرى، قسم Artprice، الرائد العالمي في تجميع وإدارة واستغلال معلومات سوق الفن التاريخية والحالية (أرشيفات الوثائق الأصلية، ومخطوطات الكوديكس، والكتب المشروحة، وكتالوجات المزادات التي تم الحصول عليها على مر السنين) في بنوك بيانات تحتوي على أكثر من 30 مليون فهرس ونتيجة مزاد، تغطي أكثر من 853000 فنان.

تُتيح ®Artprice Images إمكانية الوصول غير المحدود إلى أكبر بنك صور لسوق الفن في العالم مع ما لا يقل عن 181 مليون صورة رقمية للصور الفوتوغرافية أو النُسَخ المنقوشة للأعمال الفنية من عام 1700 حتى يومنا هذا، وفقًا لتعليقات مؤرخي الفن لدينا.

تعمل Artmarket، من خلال قسم Artprice، على إثراء قواعد بياناتها باستمرار من 7200 دار مزاد وتنشر باستمرار اتجاهات سوق الفن للوكالات الرئيسية والناشرين في العالم في 119 دولة و9 لغات.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

يوفر موقع Artmarket.com لأعضائه البالغ عددهم 9.3 ملايين (من خلال تسجيل دخول الأعضاء) الإعلانات التي ينشرها أعضاؤه، الذين يشكلون الآن أول سوق عالمية موحدة ®Marketplace لشراء وبيع الأعمال الفنية بأسعار ثابتة أو بالمزاد العلني (المزادات المُنظَّمة بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة L321.3 من قانون التجارة الفرنسي).

هناك الآن مستقبل لسوق الفن مع الذكاء الاصطناعي البديهي ®Artmarket من Artprice.

حصلت Artmarket، من خلال Artprice، على لقب "شركة مُبتَكِرة" من بنك الاستثمار العامّ BPI))، الذي دعم الشركة في مشروعها لتعزيز مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

تقرير Artprice لشركة Artmarket حول سوق الفن المُعاصِر لعام 2024:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

يمكن الاطلاع على تقريرنا السنوي عن سوق الفن العالمية لعام 2023، والذي نشرته Artprice في مارس 2024 من Artmarket من هنا: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023

مُلخص من البيانات الصحفية لـ Artmarket من قسم Artprice من هنا: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

تابع جميع أخبار سوق الفن في الوقت الفعلي مع Artmarket وقسم Artprice التابع لها على Facebook وTwitter:

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اكتشف كيمياء Artmarket وقسم Artprice من هنا: https://www.artprice.com/video

الذي يقع مقره الرئيسي في متحف الفن المُعاصِر الشهير "Abode of Chaos" ديكسيت نيويورك تايمز / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos ️ عمل فني متكامل وهندسة معمارية فريدة.

أصبح العمل ثنائي اللغة متاحًا الآن من خلال: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (أكثر من 4.1 ملايين مُشتَرِك)

• https://vimeo.com/124643720

يمكن التواصل مع Artmarket.com وقسم Artprice، من خلال: [email protected]

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