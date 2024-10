Artprice by Artmarketの2024年コンテンポラリーアート市場レポート、フリーズ・ロンドンおよびアート・バーゼル・パリと同時に発表され、2000年以降1,800%の成長を遂げた市場を徹底的に分析し、アートが大規模な危機時における安全資産であることを明らかに

パリ, 2024年10月14日 /PRNewswire/ -- 今週の水曜日、10月9日のフリーズ・ロンドンの開幕に続き、2024年10月18日金曜日のアート・バーゼル・パリの開催を控えた今、Artprice by Artmarketは第29回年次報告書において、これまで以上に活況を呈するコンテンポラリーおよびウルトラコンテンポラリーアート市場(プレスリリース末尾の方法論を参照)を提示し、分析します。。

秋はコンテンポラリーアート市場にとって繁忙期であり、そのためArtpriceは毎年10月にコンテンポラリーアート市場の重要な年次報告書を発行しています。本報告書の主な特徴の一つとして、世界中のアートオークションの総合的な結果と、同社独自のAI「Intuitive Artmarket®」によって収集・処理されたAIデータが挙げられます。本報告書には、主なトレンドの分析や、著名なトップ10、トップ100、トップ500ランキングに基づく最も売れているアーティストの紹介、注目のコンテンポラリーアーティストに関する特集、国別、芸術媒体別、アートムーブメント別の主要なアートオークション統計の内訳、さらにウルトラコンテンポラリー(40歳未満)のアーティストに焦点を当てたセクションが含まれており、女性アーティストの作品、デジタルアート、NFTに対する市場の拡大を強調しています。

Artprice's 2024 Contemporary Art Market Report cover, featuring the digital work “Auntieverse Spa Menu 201” by Niceaunties Evolution of the number of Contemporary artworks sold at auction by price range

Artpriceの2024年コンテンポラリーアート市場レポートは、こちらからフランス語版および英語版を無料でご覧いただけます。

• https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

• https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2024

Artpriceの創設者でありArtmarket.comの社長であるティエリー・エールマン氏によれば、コンテンポラリーアート市場は、もはや2000年当時のものとは全く異なるものとなっているとのことです。それは大幅な構造変化を遂げ、売上高は+1,800%の成長を記録しています。オークションで取引されるコンテンポラリーアーティストの数も大幅に増加し、(2000年の5,400人のアーティストに対して、2023/24年に33,072人)のアーティストが作品を販売し、また、取引される作品数も増加しています(2000年の12,000点に対し、現在は132,380点)。同時に、地理的にも拡大しており、2000年には39か国だったアートオークション市場が、現在では61か国にまで増加しています。インターネットは当然ながら「リモート」取引の流動性を加速させ、今日ではコンテンポラリーアート市場が21世紀のアート市場全体で最もダイナミックかつ収益性の高いセグメントとして確立しています。

5,000ドル以下で無限の可能性を秘めた分野

過去1年間でコンテンポラリーアート作品のオークション取引件数が新記録を樹立し、132,000点以上の作品が取引されました。この成長は、需要のグローバル化やデジタルオンライン販売など、いくつかの要因によって推進されています。この活況の中心には、「手頃な価格」の作品があり、その価値は5,000ドル以下にとどまっています。このセグメントで供給と取引が最も急速に拡大し、わずか1年で6%の成長を記録しています。

具体的には、この価格帯(1点あたり5,000ドル未満)の取引が108,000件を占めており、年間のコンテンポラリーアート販売総数の82%に相当します。この手頃な価格帯のセグメントは、初めての購入者や目の肥えたコレクターの双方に魅力的であり、過去10年間で著しい、そして三重に重要な加速を遂げています。

この市場セグメントの成功は、村上隆、ダミアン・ハースト、ジェフ・クーンズといったコンテンポラリーアートの象徴的な人物や、キース・ヘリング、バンクシー、ミスター・ブレインウォッシュ、KAWS、シェパード・フェアリー、インヴェーダーといった世界的に有名なストリートアーティストによって大きく支えられています。同アーティストたちの作品は、限定版であれ大量生産されたものであれ、この活況を呈するセグメントを活性化させています。

I. コンテンポラリーアート(1945年以降に生まれたアーティスト)主要な数値 2023/24年

- (2023年7月1日~2024年6月30日までの)12か月間で総額18億9,000万ドル

- コンテンポラリーアートは、ファインアートおよびNFTの世界オークション落札総額(113億ドル)の17%を占めた

- コンテンポラリーアート市場の歴史上、8番目に優れたパフォーマンス

- 前年(23億ドル)と比較して18%の減少となり、これは100万ドル超の取引件数がさらに減少したことによるもの

- 落札額は2000/01年の1億300万ドルから18倍に増加

オークションで落札されたコンテンポラリーアートの作品数と価格帯の推移:https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/image2-artprice-contemporary-works-sold-at-auction-by-price-range.png

より活発な取引

- 12か月間で132,380点が販売され、新記録を達成(+4%)

- 取引件数は2000/01年(12,500点)以来10.5倍に増加

- 100万ドル超の取引は23%減少

- 落札されなかった作品の割合は35.6%に上昇

- 今年度におけるコンテンポラリー作品の最高価格は4,650万ドル(バスキア)

- 販売された作品の平均価格は14,300ドル

コンテンポラリーアート市場の構造

14点のコンテンポラリー作品が1,000万ドル超で落札

224点が100万ドル超で取引

57%(75,395点)のコンテンポラリー作品は1,000ドル以下で販売

絵画は世界のコンテンポラリーアートオークションの落札額の73%を占め、彫刻が10%、ドローイングが9%を占めている

版画のオークション落札額(4%)は写真(3%)よりも高額

コンテンポラリーアーティスト

2023/24年には33,072人のコンテンポラリーアーティストが少なくとも1回のオークション販売を実施

10人のアーティストがコンテンポラリーアート落札額の29%を占めた

コンテンポラリーアート市場が放つソフトパワー

1位 – コンテンポラリーアートのオークション落札額 米国、7億7,900万ドル

2位 – 中国、5億1,100万ドル

3位 – 英国、2億7,900万ドル

4位 – フランス、6,300万ドル

5位 – ドイツ、3,400万ドル

サザビーズは、コンテンポラリーアートの分野で世界をリードするオークションハウスであり、5億2,400万ドル(コンテンポラリーアートの落札総額の28%)を売り上げた。

クリスティーズ(Christie's)は4億8,600万ドル(26%)で、フィリップス(Phillips)は2億5,300万ドル(13%)で落札した。

チャイナ・ガーディアン(China Guardian)は、中国のオークション業者としてトップとなり、5,700万ドル(3%)を記録した。

ヴァンハム(Van Ham)は、欧州のオークション業者としてトップとなり、900万ドル(0.5%)を記録した。

オークション落札額トップ10のコンテンポラリーアーティスト

(2023年7月1日~2024年6月30日)



アーティスト 国籍 落札額 販売作品数 最高の結果 1 ジャン=ミシェル・バスキア(1960~1988) 米国 $240,029,370 112 $46,479,000 2 奈良美智(1959~) 日本 $70,611,210 402 $12,257,420 3 ジョージ・コンド(1957~) 米国 $47,432,510 127 $3,652,800 4 キース・ヘリング(1958~1990) 米国 $36,179,150 731 $4,470,000 5 ジュリー・メレツ(1970~) エチオピア $35,987,550 26 $10,737,500 6 リウ・イェ(1964~) 中国 $31,124,020 21 $7,972,260 7 ダミアン・ハースト(1965~) 英国 $26,603,330 857 $1,810,930 8 リチャード・プリンス(1949~) 米国 $23,007,320 124 $2,712,000 9 サルヴォ(1947~2015) イタリア $21,140,840 248 $1,115,020 10 バンクシー(1974~) 英国 $20,097,870 711 $4,699,550 ©Artprice.com

II.ウルトラコンテンポラリーアート(40歳未満のアーティスト)

2023/24年に世界中のオークションで落札されたウルトラコンテンポラリーアートの落札額は1億4,800万ドル。

ウルトラコンテンポラリーアート市場の歴史上、7番目に好調な年。

24年間で落札額は6.8倍に増加(2000/01年の2,190万ドルから)。

ウルトラコンテンポラリーアートはコンテンポラリーアート市場の8%を占めた(18億9,000万ドル)。

ウルトラコンテンポラリーアートは、ファインアートおよびNFT市場(113億ドル)の1.3%を占めた。

2023/24年にウルトラコンテンポラリーアート作品8,830点が販売された。

落札されなかった作品の割合は36%で、コンテンポラリーアートと同じであった。

ウルトラコンテンポラリーアート市場の構造

ウルトラコンテンポラリー作品の平均価格は16,800ドルであった。

ウルトラコンテンポラリーアートの落札額の85%を絵画が占めていた。

このセグメントでは、ドローイングは第2位の規模のメディアであった:890万ドル(6%)。

NFTは(4%)、彫刻は(3%)のシェアを占めている。

香港はウルトラコンテンポラリーのセグメントにて落札額の20%を占め、中国本土は9%を占めていた。

英国はウルトラコンテンポラリーアート市場の19%(2,800万ドル)を記録した。

ウルトラコンテンポラリーアート市場の多様性

2023/24年には40歳未満のアーティスト3,122人が少なくとも1回オークションに参加。

オークション落札額で、ウルトラコンテンポラリーアーティストのトップ10に7人の女性がランクイン。

ジャデ・ファドジュティミ(1993年生)は、22作品が1,400万ドルで落札され、同世代で圧倒的な存在となった。

マシュー・ウォン(1984~2019)は、『Night 1』(2018年の作品)が2023年11月7日にクリスティーズ・ニューヨークで420万ドルの最高額で落札された。

ウルトラコンテンポラリーアーティストによるNFT

ウルトラコンテンポラリーNFTは560万ドルの落札額を記録した。

NFTはウルトラコンテンポラリーアート市場の4%を占めている。

2023/24年に最も高額で売れたNFTは、トニー・タフロ(1989年生)の作品『OMBレッドアイ/ブルーアイ/グリーンアイ/オレンジアイ(OMB Red Eye/Blue Eye/Green Eye/Orange Eye)』(2024年)で、2023年4月16日にクリスティーズ・ニューヨークで441,000ドルで落札された。

オークション落札額トップ10の40歳未満のアーティスト

(2023年7月1日~2024年6月30日)



アーティスト 落札額 販売作品数 落札されなかった作品 最高の結果 1 ジェイド・ファドユティミ(1993~) $14,031,602 22 7 $1,985,170 2 ルーシー・ブル(1990~) $9,437,970 14 5 $1,814,500 3 マシュー・ウォン(1984~2019) $8,326,350 10 1 $4,164,000 4 エイブリー・シンガー(1987~) $6,184,060 7 1 $3,206,000 5 ロイ・ホロウェル(1983~) $4,277,220 17 13 $1,134,000 6 チェン・フェイ(1983~) $4,224,885 14 0 $1,211,780 7 イッシー・ウッド(1993~) $3,242,220 16 3 $511,490 8 クリスティーナ・クォールズ(1985~) $3,234,520 11 2 $762,000 9 エヴァ・ジャスキヴィッツ(1984~) $3,217,720 24 5 $882,090 10 モハンマド・サーミ(1984~) $2,996,810 10 0 $952,500 ©Artprice.com

コロナ以前の水準に戻り、20億ドル未満の閾値を下回る

コンテンポラリーアート市場は総額18億8,800万ドルとなり、パンデミック前の水準に戻りましたが、それでもコロナ危機前の5年間の平均を2億ドル上回っています。

20年間でコンテンポラリーアートの経済的価値は飛躍的に増加し、1億6,900万ドルから18億8,800万ドルに成長しました。このセグメントは世界のアート市場において重要な位置を占めるようになり、現在では全体の18%を占めており、21世紀初頭のわずか3%から大きく拡大しています。

この顕著な成長は、ジャン=ミシェル・バスキア、奈良美智、ジェニー・サヴィルといった象徴的なアーティストの価格高騰に限られたものではありません。この成長は、市場の健全な密集化によっても推進されており、コンテンポラリー作品が現在、世界のファインアート市場の18%を占めるまでになっています。

過去最高の取引件数

コンテンポラリー作品のオークション取引数は過去10年間で2倍以上に増加しており、これは主にコロナ危機以降のアート販売の大規模なデジタル化によるものです。このトランスフォーメーションにより市場は大幅に拡大し、取引件数はコロナ前の時期と比較して+72%という驚異的な増加を記録しています。この成長により、12か月間で取引件数は132,000件を超え、新たな記録を樹立しました。オンラインでスマートフォンを通じて入札することが増えているX世代(44~59歳)とY世代(24~43歳)が、この活況を牽引する重要な存在となっています。

アート、大きな危機における心のよりどころ

結論として、地政学的および金融的な状況に影響を受けている現在の経済とは異なり、アート市場は比較的健全な成長を見せており、各国で定期的に記録的な落札が行われ、最近のオークションセッションでは、あらゆる時代の芸術作品が高額で取引されています。2024年および2025年に予定されているクラシックおよびプレステージカタログセールの中止はなく、これがアート市場の健全性を示す主要な指標となっています。

主要なオークションハウスや投資家は、アート市場が安全資産であることをよく理解しています。株式市場の不確実性は、新たな資金や投資をアート市場へと引き込んでいます。

Artpriceは過去25年間にわたり、アート市場に直面した21世紀の主要な危機を体系的に分析してきました。具体的には、2000年のナスダック暴落、2001年の9.11テロ、2001年のアフガニスタン戦争、2003年のイラク戦争、2007年のサブプライム・CDS危機、2011年からのマイナス金利時代、2020年のコロナ危機、ロシア・ウクライナ戦争、急激な金利上昇とエネルギー価格の高騰、2023年10月7日のイスラエルにおける攻撃、中東・近東地域の紛争などです。しかし、アート市場は、経済や金融市場と比べて、これらの危機からの影響が著しく少ない状況でした。

現在の大規模な地政学的混乱や世界経済危機への懸念が、アート市場に打撃を与えることは明らかにありませんでした。

方法論

本レポートは、ファインアート(絵画、ドローイング、彫刻、写真、版画、ビデオ、インスタレーション、タペストリー、NFTを含むが、骨董品、匿名の文化財、家具を除く)のすべての公開オークションを分析しています。本レポートは、1945年以降に生まれたアーティスト(コンテンポラリーアート)の作品に関するArtprice by Artmarket.comが記録した世界中のオークション結果を対象としており、特に40歳未満のアーティスト(ウルトラコンテンポラリーアート)に焦点を当てています。対象期間は2023年7月1日から2024年6月30日です。

本レポートに記載されているすべての価格は、購入者手数料を含む公開オークション結果を指しています。すべての「$」記号は米ドルを指します。

