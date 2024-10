Der 2024 Contemporary Art Market Report von Artprice by Artmarket, der zeitgleich mit der Frieze London und der Art Basel Paris erscheint, untersucht einen Markt, der seit dem Jahr 2000 um 1.800 % gewachsen ist, und bestätigt, dass Kunst in Zeiten großer Krisen ein sicherer Hafen ist

PARIS, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- In diesem 29. Jahresbericht präsentiert und analysiert Artprice by Artmarket einen Markt für zeitgenössische und ultra-zeitgenössische Kunst, der mit der Eröffnung der Frieze London am Mittwoch, den 9. Oktober, gefolgt von der Art Basel Paris am Freitag, den 18. Oktober 2024, so dicht ist wie nie zuvor (siehe Methodik am Ende der Pressemitteilung).

Artprice's 2024 Contemporary Art Market Report cover, featuring the digital work “Auntieverse Spa Menu 201” by Niceaunties Evolution of the number of Contemporary artworks sold at auction by price range

Im Herbst herrscht auf dem Markt für zeitgenössische Kunst Hochbetrieb, weshalb Artprice im Oktober seinen unverzichtbaren Jahresbericht zum Markt für zeitgenössische Kunst veröffentlicht. Zu den wichtigsten Merkmalen des Berichts gehören natürlich die Gesamtergebnisse von Kunstauktionen auf der ganzen Welt und die KI-Daten, die von unserer firmeneigenen KI, Intuitive Artmarket®, gesammelt und verarbeitet werden. Er enthält auch eine Identifizierung der wichtigsten Trends, eine Präsentation der meistverkauften Künstler mit unseren berühmten Top-10-, Top-100- und Top-500-Ranglisten, einen Schwerpunkt auf eine Auswahl angesagter zeitgenössischer Künstler, Aufschlüsselungen der wichtigsten Kunstauktionsstatistiken nach Ländern, verschiedenen künstlerischen Medien und verschiedenen Kunstrichtungen sowie einen Schwerpunkt auf ultra-zeitgenössische Künstler (unter 40), der die wachsenden Märkte für Werke von Künstlerinnen, für digitale Kunst und für NFTs hervorhebt.

Der Bericht von Artprice über den Markt für zeitgenössische Kunst 2024 ist hier kostenlos auf Französisch und Englisch erhältlich:

Laut Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und President von Artmarket.com: der Markt für zeitgenössische Kunst ist nicht mehr das, was er im Jahr 2000 war. Sie hat einen tiefgreifenden Strukturwandel durchlaufen und verzeichnet einen Umsatzzuwachs von +1.800 % mit Werken von vielen zeitgenössischen Künstlern, die auf Auktionen verkauft werden (33.072 im Zeitraum 2023/24 gegenüber 5.400 Künstlern im Jahr 2000), und vielen Werken, die verkauft werden (132.380 heute gegenüber 12.000 im Jahr 2000). Gleichzeitig hat es sich geografisch ausgedehnt: Heute gibt es in 61 Ländern aktive Kunstauktionsmärkte, im Jahr 2000 waren es noch 39. Das Internet hat natürlich die Verflüssigung von „Fern"-Transaktionen beschleunigt, und heute hat sich der Markt für zeitgenössische Kunst als das dynamischste und profitabelste Segment des gesamten Kunstmarktes des 21. Jahrhunderts etabliert.

Ein unendliches Feld von Möglichkeiten für unter 5.000 USD

Das vergangene Jahr stellte einen neuen Rekord für das Volumen der Auktionstransaktionen mit zeitgenössischen Kunstwerken auf: mehr als 132.000 Kunstwerke wechselten den Besitzer. Dieses Wachstum ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die Globalisierung der Nachfrage und der digitale Online-Verkauf. Im Mittelpunkt dieser Dynamik steht das Segment der „erschwinglichen" Werke, deren Wert unter 5.000 USD blieb. Hier haben das Angebot und die Transaktionen am schnellsten zugenommen, nämlich um 6 % in nur einem Jahr.

Konkret entfielen auf diese Preisklasse 108.000 Transaktionen (die jeweils für weniger als 5.000 USD erworben wurden), was 82 % der Gesamtzahl der Verkäufe zeitgenössischer Kunst während des Jahres entspricht. Dieses erschwingliche Segment, das häufig sowohl Erstkäufer als auch anspruchsvolle Sammler anspricht, hat in den letzten zehn Jahren eine bemerkenswerte und dreifach signifikante Beschleunigung erfahren.

Der Erfolg dieses Marktsegments wurde maßgeblich von emblematischen Figuren der zeitgenössischen Kunst wie Takashi Murakami, Damien Hirst und Jeff Koons sowie von weltbekannten Street Artists wie Keith Haring, Banksy, Mr. Brainwash, KAWS, Shepard Fairey und Invader getragen. Ihre limitierten oder in größeren Stückzahlen produzierten Editionen sind der Motor dieses florierenden Segments.

I. ZEITGENÖSSISCHE KUNST (nach 1945 geborene Künstler): Schlüsselzahlen 2023/24

- 1,89 Mrd. USD über 12 Monate (1. Juli 2023 - 30. Juni 2024)

– Zeitgenössische Kunst repräsentiert 17 % des gesamten weltweiten Auktionsumsatzes von Fine Art und NFTs (11,3 Mrd. USD)

– Das achtbeste Ergebnis in der Geschichte des Marktes für zeitgenössische Kunst

– Rückgang um 18 % gegenüber dem Vorjahr (2,3 Mrd. USD), was auf einen weiteren Rückgang der Zahl der Transaktionen über der Millionengrenze zurückzuführen ist

– Der Umsatz hat sich seit 2000/01 um das 18-fache erhöht (103 Mio. USD unter den Hammer gebracht)

Entwicklung der Zahl der versteigerten zeitgenössischen Kunstwerke nach Preisklassen https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/image2-artprice-contemporary-works-sold-at-auction-by-price-range.png

Häufigere Transaktionen

– Neuer Rekord von 132.380 verkauften Losen in 12 Monaten (+4 %)

– Die Zahl der Transaktionen hat sich seit 2000/01 (12.500 verkaufte Lose) verzehnfacht

– Die Transaktionen über der Millionengrenze gingen um 23 % zurück

– Die Quote der unverkauften Lose stieg auf 35,6 %

– Der Rekordpreis für ein zeitgenössisches Werk lag im vergangenen Jahr bei 46,5 Mio. USD (Basquiat)

– Der Durchschnittspreis der verkauften Lose betrug 14.300 USD

Struktur des Marktes für zeitgenössische Kunst

14 zeitgenössische Kunstwerke erzielten einen Preis von über 10 Mio. USD.

224 Werke erzielten einen Preis von über 1 Mio. USD.

57 % (75.395 Lose) der zeitgenössischen Kunstwerke wurden für weniger als 1.000 USD verkauft.

Auf Gemälde entfielen 73 % des weltweiten Umsatzes von Auktionen von zeitgenössischer Kunst, 10 % auf Skulpturen und 9 % auf Zeichnungen.

Der Auktionsumsatz mit Grafiken (4 %) war höher als der mit Fotografien (3 %).

Zeitgenössische Künstler

33.072 zeitgenössische Künstler hatten 2023/24 mindestens einen Auktionsverkauf

10 Künstler machten 29 % des Umsatzes mit zeitgenössischer Kunst aus

Soft Power des zeitgenössischen Kunstmarktes

Platz 1 – die USA mit 779 Mio. USD Umsatz mit zeitgenössischer Kunst.

Platz 2 – China mit 511 Mio. USD.

Platz 3 – Großbritannien mit 279 Mio. USD.

Platz 4 – Frankreich mit 63 Mio. USD.

Platz 5 – Deutschland mit 34 Mio. USD.

Sotheby's war der weltweit führende Anbieter von zeitgenössischer Kunst und erzielte 524 Mio. USD (28 % des Gesamtumsatzes mit zeitgenössischer Kunst).

Christie's erzielte 486 Mio. USD (26 %) und Phillips 253 Mio. USD (13 %).

China Guardian war mit 57 Mio. USD (3 %) der führende chinesische Auktionsbetreiber.

Van Ham war der führende europäische Auktionsbetreiber mit 9 Mio. USD (0,5 %)

Top 10 Zeitgenössische Künstler nach Auktionsumsatz

(01. Juli 2023 - 30. Juni 2024)



Künstler Nationalität Verkaufserlöse Verkaufte Lose Bestes Ergebnis 1 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) USA $240,029,370 112 $46,479,000 2 Yoshitomo NARA (geb. 1959) Japan $70,611,210 402 $12,257,420 3 George CONDO (geb. 1957) USA $47,432,510 127 $3,652,800 4 Keith HARING (1958-1990) USA $36,179,150 731 $4,470,000 5 Julie MEHRETU (geb. 1970) Äthiopien $35,987,550 26 $10,737,500 6 LIU Ye (geb. 1964) China $31,124,020 21 $7,972,260 7 Damien HIRST (geb. 1965) Großbritannien $26,603,330 857 $1,810,930 8 Richard PRINCE (geb. 1949) USA $23,007,320 124 $2,712,000 9 SALVO (1947-2015) Italien $21,140,840 248 $1,115,020 10 BANKSY (geb. 1974) Großbritannien $20,097,870 711 $4,699,550 ©Artprice.com























II. ULTRA-ZEITGENÖSSISCHE KUNST (Künstler unter 40):

148 Mio. USD für weltweit versteigerte ultra-zeitgenössische Kunst im Jahr 2023/24.

Das siebtbeste Jahr in der Geschichte des Marktes für ultra-zeitgenössische Kunst.

In 24 Jahren haben sich die Umsatzerlöse um das 6,8-fache vervielfacht (von 21,9 Mio. USD im Jahr 2000/01).

Die ultra-zeitgenössische Kunst machte 8 % des Marktes für zeitgenössische Kunst aus (1,89 Mrd. USD).

Ultra-zeitgenössische Kunst macht 1,3 % des gesamten Kunst- und NFT-Marktes aus (11,3 Mrd. USD).

8.830 ultra-zeitgenössische Werke wurden 2023/24 verkauft.

Die Quote der unverkauften Werke lag bei 36 % und damit auf dem gleichen Niveau wie bei der zeitgenössischen Kunst.

Struktur des Marktes für Ultra- zeitgenössische Kunst

Der Durchschnittspreis für ein ultra-zeitgenössisches Werk lag bei 16.800 USD.

Die Malerei macht 85 % des Umsatzes mit ultra-zeitgenössischer Kunst aus.

Zeichnungen waren das zweitgrößte Medium in diesem Segment: 8,9 Mio. USD (6 %).

Auf NFTs entfielen (4 %) und auf Skulpturen (3 %).

Hongkong erwirtschaftete 20 % des Umsatzes im U-C-Segment, und Festlandchina 9 %.

Das Vereinigte Königreich erzielte 19 % des Marktes für ultra-zeitgenössische Kunst (28 Mio. USD),

Vielfalt des Marktes für Ultra- zeitgenössische Kunst

3.122 Künstlerinnen und Künstler unter 40 Jahren hatten 2023/24 mindestens eine Auktion.

Unter den Top 10 der ultra-zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler nach Auktionsumsatz finden sich 7 Frauen.

Jadé Fadojutimi (1993) dominierte ihre Generation mit 22 Losen, die 14 Mio. USD einbrachten.

Matthew Wong (1984-2019) erzielte das höchste Gebot: 4,2 Milo. USD für Night 1 (2018) bei Christie's New York am 7. November 2023.

NFTs von ultra-zeitgenössischen Künstlern

Ultra-Contemporary NFTs brachten 5,6 Mio. USD ein.

NFTs machten 4 % des Marktes für ultra-zeitgenössische Kunst aus.

Das meistverkaufte NFT im Jahr 2023/24 war Tony Tafuros (1989): OMB Red Eye/Blue Eye/Green Eye/Orange Eye (2024), das am 16. April 2023 bei Christie's in New York für 441.000 USD verkauft wurde.

Top 10 Künstler unter 40 nach Auktionsumsatz

(01. Juli 2023 - 30. Juni 2024)



Künstler Verkaufserlöse Verkaufte Lose Unverkauft Bestes Ergebnis 1 Jadé FADOJUTIMI (geb. 1993) $14,031,602 22 7 $1,985,170 2 Lucy BULL (geb. 1990) $9,437,970 14 5 $1,814,500 3 Matthew WONG (1984-2019) $8,326,350 10 1 $4,164,000 4 Avery SINGER (geb. 1987) $6,184,060 7 1 $3,206,000 5 Loie HOLLOWELL (geb. 1983) $4,277,220 17 13 $1,134,000 6 CHEN Fei (geb. 1983) $4,224,885 14 0 $1,211,780 7 Issy WOOD (geb. 1993) $3,242,220 16 3 $511,490 8 Christina QUARLES (geb. 1985) $3,234,520 11 2 $762,000 9 Ewa JUSZKIEWICZ (geb. 1984) $3,217,720 24 5 $882,090 10 Mohammed SAMI (geb. 1984) $2,996,810 10 0 $952,500 ©Artprice.com























Rückkehr zum Niveau vor Covid , unter die Zwei-Milliarden-Dollar-Schwelle

Mit insgesamt 1,888 Mrd. USD erreichte der Markt für zeitgenössische Kunst wieder das Niveau vor der Pandemie, lag aber immer noch um 200 Mio. USD über dem Durchschnitt der fünf Jahre vor der Krise des Covid .

In zwanzig Jahren ist der wirtschaftliche Wert der zeitgenössischen Kunst von 169 Mio. auf 1,888 Mrd. USD explodiert, und das Segment hat sich zu einem wichtigen Bestandteil des weltweiten Kunstmarktes entwickelt, der heute 18 % des Gesamtwertes ausmacht, während es zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur 3 % waren.

Das bemerkenswerte Wachstum ist nicht auf die rasant steigenden Preise von emblematischen Künstlern wie Jean-Michel Basquiat, Yoshitomo Nara oder Jenny Saville beschränkt. Es wurde auch durch eine gesunde Verdichtung des Marktes vorangetrieben, wobei zeitgenössische Werke nun 18 % des weltweiten Kunstmarktes ausmachen.

Rekordvolumen an Transaktionen

Die Zahl der versteigerten zeitgenössischen Werke hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, was vor allem auf die massive Digitalisierung der Kunstverkäufe seit der Covid-Krise zurückzuführen ist. Diese Umwandlung hat den Markt erheblich erweitert, mit einem spektakulären Anstieg der Transaktionen um 72 % im Vergleich zum Zeitraum vor Covid. Dieser Zuwachs hat die Gesamtzahl auf einen neuen Rekord von über 132.000 Transaktionen in zwölf Monaten gebracht. Die Generationen X (44-59 Jahre) und Y (24-43 Jahre), die zunehmend online über ihre Smartphones bieten, sind die Haupttreiber dieser Dynamik.

Kunst, ein sicherer Hafen in großen Krisen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Kunstmarkt im Gegensatz zur aktuellen Wirtschaft . die durch die geopolitische und finanzielle Situation beeinträchtigt wurde, relativ robust zeigt und in den letzten Verkaufssitzungen regelmäßig Rekorde in verschiedenen Ländern und für Werke aus allen Kunstepochen erzielt wurden. Für die Jahre 2024 und 2025, die wichtigsten Indikatoren für die Gesundheit des Kunstmarktes, wurden keine klassischen und/oder prestigeträchtigen Katalogverkäufe storniert.

Die großen Auktionshäuser und Investoren wissen sehr wohl, dass der Kunstmarkt ein sicherer Hafen ist. Die Unsicherheit an den Aktienmärkten bringt neue Mittel und Investitionen in den Kunstmarkt.

Artprice analysiert seit 25 Jahren methodisch die wichtigsten Krisen des 21. Jahrhunderts, mit denen der Kunstmarkt konfrontiert war – der Nasdaq-Crash im Jahr 2000, die Anschläge vom 11. September 2001, der Afghanistankrieg 2001, der Irakkrieg 2003, die Subprime- und CDS-Krise 2007, die Negativzinsperiode ab 2011, die Covid-Krise im Jahr 2020, der Russland/Ukraine-Krieg, der starke Anstieg der Zinssätze und Energiepreise, die Anschläge vom 7. Oktober in Israel im Jahr 2023, der Nah- und Mittelostkonflikt – der Kunstmarkt war deutlich weniger betroffen als die Wirtschaft und die Finanzmärkte.

Die derzeitige Phase großer geopolitischer Unruhen und die Angst vor einer weltweiten Wirtschaftskrise hat dem Kunstmarkt eindeutig nicht geschadet.

Methodik

In diesem Bericht werden alle öffentlichen Versteigerungen von Bildender Kunst (d.h. Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien, Drucke, Videos, Installationen, Wandteppiche und NFTs, jedoch ohne Antiquitäten, anonyme Kulturgüter und Möbel) analysiert. Sie umfasst die von Artprice by Artmarket.com erfassten weltweiten Auktionsergebnisse für Werke von Künstlern, die nach 1945 geboren wurden (Zeitgenössische Kunst), mit einem Schwerpunkt auf Künstlern unter 40 Jahren (Ultra-Zeitgenössische Kunst), zwischen dem 01. Juli 2023 und dem 30. Juni 2024.

Alle in diesem Bericht angegebenen Preise beziehen sich auf die Ergebnisse öffentlicher Versteigerungen einschließlich Käufergebühren. Alle „$" Symbole beziehen sich auf den US Dollar.

