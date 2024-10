El Informe sobre el Mercado del Arte Contemporáneo 2024 de Artprice by Artmarket, que coincide con Frieze London y Art Basel París, explora a fondo un mercado que ha crecido un 1.800% desde el año 2000, confirmando que el arte es un refugio seguro en tiempos de grandes crisis

PARÍS, 9 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- En este 29º Informe Anual, Artprice by Artmarket presenta y analiza un mercado de arte contemporáneo y ultracontemporáneo más denso que nunca (ver metodología al final del comunicado de prensa) con la apertura de Frieze London este miércoles 9 de octubre, seguida de Art Basel París el viernes 18 de octubre de 2024.

Artprice's 2024 Contemporary Art Market Report cover, featuring the digital work “Auntieverse Spa Menu 201” by Niceaunties Evolution of the number of Contemporary artworks sold at auction by price range

El otoño es un periodo de gran actividad para el mercado del arte contemporáneo, razón por la cual Artprice publica en octubre su imprescindible Informe Anual sobre el Mercado del Arte Contemporáneo. Entre las principales características del informe se encuentran, por supuesto, los resultados generales de las subastas de arte de todo el mundo y los datos de IA recopilados y procesados por nuestra IA patentada, Intuitive Artmarket®. También contiene una identificación de las principales tendencias, una presentación de los artistas más vendidos con nuestras famosas clasificaciones Top 10, Top 100 y Top 500, un enfoque en una selección de artistas contemporáneos de moda, desgloses de las estadísticas clave de las subastas de arte país por país, por diferentes medios artísticos, y por diferentes movimientos artísticos, y, un enfoque en los artistas ultracontemporáneos (menores de 40 años) destacó los crecientes mercados de obras de mujeres artistas, para el arte digital y para NFT.

El informe de Artprice sobre el mercado del arte contemporáneo 2024 está disponible gratuitamente en francés e inglés aquí:

Según indicó thierry Ehrmann, fundador de Artprice y presidente de Artmarket.com: el mercado del arte contemporáneo ya no es lo que era en 2000. Ha experimentado un profundo cambio estructural y ha registrado un crecimiento del volumen de negocios del +1.800%, con obras de muchos más artistas contemporáneos vendiéndose en subasta (33.072 en el periodo 2023/24 frente a 5.400 artistas en 2000), y muchas más obras vendiéndose (132.380 hoy frente a 12.000 en 2000). Al mismo tiempo, se ha expandido geográficamente: 61 países tienen hoy mercados de subastas de arte activos, frente a 39 en 2000. Por supuesto, Internet ha acelerado la fluidificación de las transacciones «a distancia», y hoy el mercado del arte contemporáneo se ha consolidado como el segmento más dinámico y rentable de todo el mercado del arte del siglo XXI.

Un campo infinito de posibilidades por menos de 5.000 dólares

El año pasado se batió un nuevo récord en el volumen de transacciones de subastas de obras de arte contemporáneo: más de 132.000 obras cambiaron de manos. Este crecimiento se ha visto impulsado por varios factores, entre ellos la globalización de la demanda y las ventas digitales en línea. En el centro de esta dinámica se encuentra el segmento de obras «asequibles», cuyo valor se mantuvo por debajo de los 5.000 dólares. Es aquí donde la oferta y las transacciones han crecido más rápidamente, registrando un crecimiento del 6% en sólo un año.

En concreto, esta franja de precios representó 108.000 transacciones (cada una adquirida por menos de 5.000 dólares), lo que supone el 82% del total de ventas de arte contemporáneo durante el año. Este segmento asequible, a menudo atractivo tanto para los que compran por primera vez como para los coleccionistas exigentes, ha experimentado una aceleración notable y triplemente significativa en la última década.

El éxito de este segmento del mercado se ha visto respaldado en gran medida por figuras emblemáticas del arte contemporáneo como Takashi Murakami, Damien Hirst y Jeff Koons, así como por artistas callejeros de renombre mundial como Keith Haring, Banksy, Mr. Brainwash, KAWS, Shepard Fairey e Invader. Sus ediciones, limitadas o en grandes cantidades, alimentan este próspero segmento.

I. ARTE CONTEMPORÁNEO (artistas nacidos después de 1945): Cifras clave 2023/24

- 1.890 millones de dólares en 12 meses (del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024)

- El arte contemporáneo representó el 17% del total de la facturación mundial de las subastas de Bellas Artes y NFT (11.300 millones de dólares)

- El 8º mejor resultado de la historia del mercado del arte contemporáneo

- Un 18% menos que el año anterior (2.300 millones de dólares), debido a una nueva contracción del número de transacciones por encima del umbral del millón de dólares

- El volumen de negocio se ha multiplicado por 18 desde 2000/01 (103 millones de dólares batidos)

Evolución del número de obras de arte contemporáneo vendidas en subasta por rango de precios https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/image2-artprice-contemporary-works-sold-at-auction-by-price-range.png

Transacciones más densas

- Nuevo récord de 132.380 lotes vendidos en 12 meses (+4%)

- El número de transacciones se ha multiplicado por 10,5 desde 2000/01 (12.500 lotes vendidos)

- Las transacciones por encima del umbral del millón de dólares cayeron un 23%

- La tasa de no vendidas subió al 35,6%

- El precio récord para una obra contemporánea el año pasado fue de 46,5 millones de dólares (Basquiat)

- El precio promedio de los lotes vendidos fue de 14.300 dólares

Estructura del mercado del arte contemporáneo

14 obras de arte contemporáneas vendidas por más de 10 millones de dólares.

224 se vendieron por más de 1 millón de dólares.

El 57% (75.395 lotes) de las obras de arte contemporáneas se vendieron por menos de 1.000 dólares.

Las pinturas representaron el 73% de la facturación mundial en subastas de arte contemporáneo, las esculturas representaron el 10% y los dibujos el 9%.

El volumen de ventas en las subastas de impresiones (4%) fue mayor que el de fotografías (3%).

Artistas contemporáneos

33.072 artistas contemporáneos tuvieron al menos una subasta en 2023/24

10 artistas representan el 29% del volumen de ventas de arte contemporáneo

El poder blando del mercado del arte contemporáneo

1 – Estados Unidos con 779 millones de dólares de facturación en subastas de arte contemporáneo.

2 – China con 511 millones de dólares.

3 – Reino Unido con 279 millones de dólares.

4 – Francia con 63 millones de dólares.

5 – Alemania con 34 millones de dólares.

Sotheby's fue el principal proveedor mundial de arte contemporáneo, generando 524 millones de dólares (28% de la facturación total de arte contemporáneo).

Christie's recaudó 486 millones de dólares (26%) y Phillips recaudó 253 millones de dólares (13%).

China Guardian fue el principal operador de subastas chino con 57 millones de dólares (3%).

Van Ham fue el principal operador de subastas europeo con 9 millones de dólares (0,5%)

Los 10 mejores artistas contemporáneos por facturación en subastas

(Del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024)



Artista Nacionalidad Beneficios de las ventas Lotes vendidos Mejor resultado 1 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) Estados Unidos $240.029.370 112 $46.479.000 2 Yoshitomo NARA (b. 1959) Japón $70.611.210 402 $12.257.420 3 George CONDO (b. 1957) Estados Unidos $47.432.510 127 $3.652.800 4 Keith HARING (1958-1990) Estados Unidos $36.179.150 731 $4.470.000 5 Julie MEHRETU (b. 1970) Etiopia $35.987.550 26 $10.737.500 6 LIU Ye (b. 1964) China $31.124.020 21 $7.972.260 7 Damien HIRST (b. 1965) Reino Unido $26.603.330 857 $1.810.930 8 Richard PRINCE (b. 1949) Estados Unidos $23.007.320 124 $2.712.000 9 SALVO (1947-2015) Italia $21.140.840 248 $1.115.020 10 BANKSY (b. 1974) Reino Unido $20.097.870 711 $4.699.550 ©Artprice.com

II. ARTE ULTRACONTEMPORÁNEO (artistas menores de 40 años):

148 millones de dólares de arte ultracontemporáneo vendidos en subasta en todo el mundo en 2023/24.

Séptimo mejor año en la historia del mercado del arte ultracontemporáneo.

En 24 años, los ingresos por ventas se han multiplicado 6,8 veces (de 21,9 millones de dólares en 2000/01).

El arte ultracontemporáneo representó el 8% del mercado del arte contemporáneo (1.890 millones de dólares).

El arte ultracontemporáneo representó el 1,3% del mercado total de bellas artes y NFT (11.300 millones de dólares).

8.830 obras ultracontemporáneas vendidas en 2023/24.

La tasa de no vendidas fue del 36%, la misma que la del arte contemporáneo.

Estructura del mercado del arte ultracontemporáneo

El precio medio de una obra ultracontemporánea era de 16.800 dólares.

La pintura representó el 85% de la facturación del arte ultracontemporáneo.

El dibujo fue el segundo medio más grande en este segmento: 8,9 millones de dólares (6%).

Los NFT representaron (4%) y las esculturas generaron (3%).

Hong Kong acaparó el 20% de la facturación del segmento UC y China continental generó el 9%.

El Reino Unido acaparó el 19% del mercado del arte ultracontemporáneo (28 millones de dólares).

Diversidad del mercado de arte ultracontemporáneo

3.122 artistas menores de 40 años tuvieron al menos una subasta en 2023/24.

7 mujeres aparecieron entre los 10 mejores artistas ultracontemporáneos por facturación en subastas.

Jadé Fadojutimi (1993) dominó a su generación con 22 lotes valorados en 14 millones de dólares.

Matthew Wong (1984-2019) generó la oferta más alta: 4,2 millones de dólares por la Night 1 (2018) en Christie's Nueva York el 7 de noviembre de 2023.

NFT de artistas ultracontemporáneos

Los NFT ultracontemporáneas generaron 5,6 millones de dólares.

Los NFT representaron el 4% del mercado del arte ultracontemporáneo.

El NFT más vendido en 2023/24 fue el de Tony Tafuro (1989): OMB Red Eye/Blue Eye/Green Eye/Orange Eye (2024), que se vendió por 441.000 dólares en Christie's de Nueva York el 16 de abril de 2023.

Los 10 mejores artistas menores de 40 años por facturación en subastas

(Del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024)



Artista Beneficio de las ventas Lotes vendidos No vendidos Mejor resultado 1 Jadé FADOJUTIMI (b. 1993) $14.031.602 22 7 $1.985.170 2 Lucy BULL (b. 1990) $9.437.970 14 5 $1.814.500 3 Matthew WONG (1984-2019) $8.326.350 10 1 $4.164.000 4 Avery SINGER (b. 1987) $6.184.060 7 1 $3.206.000 5 Loie HOLLOWELL (b. 1983) $4.277.220 17 13 $1.134.000 6 CHEN Fei (b. 1983) $4.224.885 14 0 $1.211.780 7 Issy WOOD (b. 1993) $3.242.220 16 3 $511.490 8 Christina QUARLES (b. 1985) $3.234.520 11 2 $762.000 9 Ewa JUSZKIEWICZ (b. 1984) $3.217.720 24 5 $882.090 10 Mohammed SAMI (b. 1984) $2.996.810 10 0 $952.500 ©Artprice.com

Vuelta a los niveles anteriores a la Covid, por debajo del umbral de los 2.000 millones de dólares

Con un total de 1.888 millones de dólares, el mercado del arte contemporáneo volvió a los niveles anteriores a la pandemia, pero todavía estaba por encima de la media de los cinco años anteriores a la crisis de la Covid en 200 millones de dólares.

En veinte años, el valor económico del arte contemporáneo se ha disparado, pasando de 169 millones a 1.888 millones de dólares, y el segmento se ha convertido en una parte clave del mercado mundial del arte, representando ahora el 18% de su valor total, frente a sólo el 3%. a principios del siglo XXI.

Este notable crecimiento no se ha limitado a las altísimas cotizaciones de artistas emblemáticos como Jean-Michel Basquiat, Yoshitomo Nara o Jenny Saville. También ha sido impulsado por una saludable densificación del mercado, donde las obras contemporáneas representan ahora el 18% del mercado mundial de Bellas Artes.

Récord en el volumen de transacciones

El número de obras contemporáneas vendidas en subastas se ha más que duplicado en diez años, en gran parte gracias a la digitalización masiva de las ventas de arte desde la crisis de la Covid. Esta transformación ha ampliado significativamente el mercado, con un espectacular aumento del 72% en las transacciones en comparación con el período anterior a la Covid. Este crecimiento ha llevado el total a un nuevo récord de más de 132.000 transacciones en doce meses. Las generaciones X (de 44 a 59 años) e Y (de 24 a 43 años), que realizan cada vez más ofertas online a través de sus teléfonos inteligentes, son impulsores clave de esta dinámica.

El arte, refugio seguro en las grandes crisis

En conclusión, a diferencia de la economía actual, que se ha visto afectada por el contexto geopolítico y financiero, el mercado del arte muestra una salud relativamente sólida, con récords que se batieron regularmente en diferentes países y para obras de todos los períodos artísticos durante las últimas sesiones de ventas. No se han producido cancelaciones de ventas de catálogos clásicos y/o de prestigio para 2024 y 2025, que son los principales indicadores de la salud del mercado del arte.

Las grandes casas de subastas y los inversores saben muy bien que el mercado del arte es un refugio seguro. La incertidumbre en los mercados de valores trae nuevos fondos e inversiones al mercado del arte.

Artprice, durante 25 años, ha analizado metódicamente las principales crisis del siglo XXI a las que se enfrenta el mercado del arte: la caída del Nasdaq de 2000, los ataques del 11 de septiembre de 2001, la guerra de Afganistán en 2001, la guerra de Irak en 2003, las hipotecas de alto riesgo y la crisis de los CDS en 2007, el período de tipos negativos que comienza en 2011, la crisis de la Covid en 2020, la guerra entre Rusia y Ucrania, la fuerte subida de los tipos de interés y de los precios de la energía, los atentados del 7 de octubre en Israel en 2023, el conflicto en Oriente Próximo y Oriente Medio – el mercado del arte se vio significativamente menos afectado que la economía y los mercados financieros.

El actual período de gran agitación geopolítica y temor a una crisis económica mundial claramente no ha superado al mercado del arte.

Methodología

Este Informe analiza todas las subastas públicas de Bellas Artes (es decir, pintura, dibujo, escultura, fotografía, grabados, vídeos, instalaciones, tapices y NFT, pero excluyendo antigüedades, bienes culturales anónimos y muebles). Cubre los resultados de las subastas globales registradas por Artprice by Artmarket.com para obras de artistas nacidos después de 1945 (arte contemporáneo), con especial atención a artistas menores de 40 años (arte ultracontemporáneo), entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024.

Todos los precios indicados en este Informe se refieren a los resultados de subastas públicas, incluidos los honorarios de los compradores. Todos los símbolos "$" se refieren al dólar estadounidense.

Imágenes: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/image1-Artmarket-Ultra-Contemporary-Art-Market-2024-the-Artprice-2024-report.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/image2-artprice-contemporary-works-sold-at-auction-by-price-range.png]

Copyright 1987-2024 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

