O Relatório do Mercado de Arte Contemporânea 2024 da Artprice by Artmarket, coincidindo com a Frieze London e a Art Basel Paris, explora detalhadamente um mercado que cresceu 1.800% desde 2000, confirmando que a arte é um refúgio seguro em tempos de grandes crises

O outono é um período movimentado para o Mercado de Arte Contemporânea, razão pela qual a Artprice publica seu indispensável Relatório Anual do Mercado de Arte Contemporânea em outubro. Entre os principais destaques do relatório estão, claro, os resultados gerais dos leilões de arte ao redor do mundo e os dados de IA coletados e processados por nossa IA patenteada, Intuitive Artmarket®. Ele também contém uma identificação das principais tendências, uma apresentação dos artistas mais vendidos com nosso famoso Top 10, Top 100 e Top 500, um foco em uma seleção de artistas contemporâneos em alta, análises das principais estatísticas de leilões de arte país a país, por diferentes meios artísticos e por diferentes movimentos de arte, além de um foco nos artistas Ultra-Contemporâneos (menos de 40 anos) com destaque para os crescentes mercados de obras de artistas mulheres, arte digital e NFTs.

O Relatório da Artprice sobre o Mercado de Arte Contemporânea 2024 está disponível gratuitamente em francês e inglês aqui:

De acordo com thierry Ehrmann, Fundador da Artprice e Presidente da Artmarket.com: o Mercado de Arte Contemporânea já não é mais o que era em 2000. Ele passou por uma profunda mudança estrutural e apresentou um crescimento de faturamento de mais de 1800%, com obras de muitos mais artistas contemporâneos sendo vendidas em leilão (33.072 no período 2023/24 contra 5.400 artistas em 2000), e muito mais obras sendo vendidas (132.380 hoje contra 12.000 em 2000). Ao mesmo tempo, ele se expandiu geograficamente, com 61 países atualmente possuindo mercados de leilão de arte ativos em comparação com 39 em 2000. A Internet, claro, acelerou a fluidificação das transações "remotas", e hoje o mercado de arte contemporânea se estabeleceu como o segmento mais dinâmico e rentável de todo o mercado de arte do século XXI.

Um campo infinito de possibilidades por menos de $5.000

Este ano passado estabeleceu um novo recorde para o volume de transações de leilão envolvendo obras de arte contemporânea: mais de 132.000 obras de arte mudaram de mãos. Esse crescimento foi impulsionado por vários fatores, incluindo a globalização da demanda e as vendas digitais online. No centro dessa dinâmica está o segmento de obras "acessíveis", cujo valor permaneceu abaixo de $5.000. É aqui que a oferta e as transações cresceram mais rapidamente, apresentando um crescimento de 6% em apenas um ano.

Em termos concretos, essa faixa de preço representou 108.000 transações (cada uma adquirida por menos de $5.000), representando 82% do total de vendas de arte contemporânea durante o ano. Esse segmento acessível, muitas vezes atraente tanto para compradores de primeira viagem quanto para colecionadores exigentes, experimentou uma aceleração notável e triplamente significativa na última década.

O sucesso deste segmento de mercado tem sido amplamente apoiado por figuras emblemáticas da arte contemporânea como Takashi Murakami, Damien Hirst e Jeff Koons, bem como por artistas de rua mundialmente renomados como Keith Haring, Banksy, Mr. Brainwash, KAWS, Shepard Fairey e Invader. Suas edições, sejam limitadas ou produzidas em maiores quantidades, alimentam este segmento próspero.

I. ARTE CONTEMPORÂNEA (artistas nascidos após 1945): Principais números 2023/24

- $1,89 bilhão totalizado em 12 meses (1º de julho de 2023 – 30 de junho de 2024)

- A arte contemporânea representou 17% do total de faturamento global em leilões de Belas-artes e NFTs ($11,3 bilhões)

- O 8º melhor desempenho na história do mercado de arte contemporânea

- Queda de 18% em comparação com o ano anterior ($2,3 bilhões), devido a uma nova contração no número de transações acima do limite de um milhão de dólares

- O faturamento multiplicou por 18 desde 2000/01 ($103 milhões arrematados)

Evolução do número de obras de arte contemporânea vendidas em leilão por faixa de preço https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/image2-artprice-contemporary-works-sold-at-auction-by-price-range.png

Transações mais densas

- Novo recorde de 132.380 lotes vendidos em 12 meses (+4%)

- O número de transações multiplicou por 10,5 desde 2000/01 (12.500 lotes vendidos)

- As transações acima do limite de um milhão de dólares caíram 23%

- A taxa de não vendidos subiu para 35,6%

- O preço recorde para uma obra contemporânea no ano passado foi de $46,5 milhões (Basquiat)

- O preço médio dos lotes vendidos foi de $14.300

Estrutura do mercado de Arte Contemporânea

14 obras contemporâneas foram arrematadas por mais de $10 milhões.

224 foram arrematadas por mais de $1 milhão.

57% (75.395 lotes) das obras de arte contemporânea foram vendidas por menos de $1.000.

As pinturas representaram 73% do faturamento global em leilões de arte contemporânea, com esculturas representando 10% e desenhos 9%.

O faturamento de leilões de gravuras (4%) foi maior do que o de fotografias (3%).

Artistas contemporâneos

33.072 artistas contemporâneos tiveram pelo menos uma venda em leilão em 2023/24

10 artistas representaram 29% do faturamento das vendas de arte contemporânea

Poder brando do mercado de arte contemporânea

1º – os EUA com $779 milhões em faturamento de leilões de arte contemporânea.

2º – a China com $511 milhões.

3º – o Reino Unido com $279 milhões.

4º – a França com $63 milhões.

5º – a Alemanha com $34 milhões.

A Sotheby's foi o principal vendedor global de arte contemporânea, gerando $524 milhões (28% do total de faturamento de arte contemporânea).

A Christie's arrematou $486 milhões (26%) e a Phillips arrematou $253 milhões (13%).

A China Guardian foi a principal operadora de leilão na China, com $57 milhões (3%).

A Van Ham foi a principal operadora de leilão na Europa, com $9 milhões (0,5%)

Top 10 artistas contemporâneos por faturamento em leilão

(1º de julho de 2023 - 30 de junho de 2024)



Artista Nacionalidade Rendimentos das vendas Lotes vendidos Melhor resultado 1 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) EUA $240.029.370 112 $46.479.000 2 Yoshitomo NARA (n. 1959) Japão $70.611.210 402 $12.257.420 3 George CONDO (b. 1957) EUA $47.432.510 127 $3.652.800 4 Keith HARING (1958-1990) EUA $36.179.150 731 $4.470.000 5 Julie MEHRETU (n. 1970) Etiópia $35.987.550 26 $10.737.500 6 LIU Ye (n. 1964) China $31.124.020 21 $7.972.260 7 Damien HIRST (n. 1965) Reino Unido $26.603.330 857 $1.810.930 8 Richard PRINCE (n. 1949) EUA $23.007.320 124 $2.712.000 9 SALVO (1947-2015) Itália $21.140.840 248 $1.115.020 10 BANKSY (n. 1974) Reino Unido $20.097.870 711 $4.699.550 ©Artprice.com

II. ARTES ULTRA-CONTEMPORÂNEAS (artistas com menos de 40 anos):

$148 milhões em Arte Ultra-Contemporânea vendidos em leilão em todo o mundo em 2023/24.

7º melhor ano na história do mercado de arte Ultra-Contemporânea.

Em 24 anos, a receita de vendas multiplicou 6,8 vezes (de $21,9 milhões em 2000/01).

A arte Ultra-Contemporânea representou 8% do mercado de arte Contemporânea ($1,89 bilhão).

A Arte Ultra-Contemporânea representou 1,3% do total do mercado de Belas-artes e NFTs ($11,3 bilhões).

8.830 obras Ultra-Contemporâneas foram vendidas em 2023/24.

A taxa de obras não vendidas foi de 36%, a mesma para a arte Contemporânea.

Estrutura do mercado de arte Ultra-Contemporânea

O preço médio de uma obra Ultra-Contemporânea foi de $16.800.

A pintura representou 85% da receita da arte Ultra-Contemporânea.

O desenho foi o 2º maior meio neste segmento: $8,9 milhões (6%).

Os NFTs representaram (4%) e a escultura gerou (3%).

Hong Kong teve 20% da receita do segmento U-C, e a China Continental gerou 9%.

O Reino Unido teve 19% do mercado de arte Ultra-Contemporânea ($28 milhões),

Diversidade do mercado de arte Ultra-Contemporânea

3.122 artistas com menos de 40 anos tiveram pelo menos um leilão em 2023/24.

7 mulheres apareceram no Top 10 dos artistas Ultra-Contemporâneos por receita de leilão.

Jadé Fadojutimi (1993) dominou sua geração com 22 lotes que renderam $14 milhões.

Matthew Wong (1984-2019) gerou a maior oferta: $4,2 milhões por Night 1 (2018) na Christie's New York em 7 de novembro de 2023.

NFTs por artistas Ultra-Contemporâneos

NFTs Ultra-Contemporâneos geraram $5,6 milhões.

Os NFTs representaram 4% do mercado de arte Ultra-Contemporânea

O NFT mais vendido em 2023/24 foi de Tony Tafuro (1989): OMB Red Eye/Blue Eye/Green Eye/Orange Eye (2024) que rendeu $441.000 na Christie's em Nova York em 16 de abril de 2023.

Top 10 artistas com menos de 40 anos por receita de leilão

(1 de julho de 2023 - 30 de junho de 2024)



Artista Rendimentos das vendas Lotes vendidos Não vendidos Melhor resultado 1 Jadé FADOJUTIMI (n. 1993) $14.031.602 22 7 $1.985.170 2 Lucy BULL (n. 1990) $9.437.970 14 5 $1.814.500 3 Matthew WONG (1984-2019) $8.326.350 10 1 $4.164.000 4 Avery SINGER (n. 1987) $6.184.060 7 1 $3.206.000 5 Loie HOLLOWELL (n. 1983) $4.277.220 17 13 $1.134.000 6 CHEN Fei (n. 1983) $4.224.885 14 0 $1.211.780 7 Issy WOOD (n. 1993) $3.242.220 16 3 $511.490 8 Christina QUARLES (n. 1985) $3.234.520 11 2 $762.000 9 Ewa JUSZKIEWICZ (n. 1984) $3.217.720 24 5 $882.090 10 Mohammed SAMI (n. 1984) $2.996.810 10 0 $952.500 ©Artprice.com

Retorno aos níveis pré- Covid, abaixo do limite de dois bilhões de dólares

Com um total de 1,888 bilhões de dólares, o mercado de arte contemporânea retornou aos níveis pré-pandemia, mas ainda ficou 200 milhões de dólares acima da média dos cinco anos anteriores à crise da Covid.

Em vinte anos, o valor econômico da arte contemporânea explodiu, passando de 169 milhões para 1,888 bilhões de dólares, e o segmento tornou-se uma parte essencial do mercado global de arte, representando agora 18% de seu valor total, em comparação com apenas 3% no início do século 21.

Esse crescimento notável não se limitou aos preços exorbitantes de artistas emblemáticos como Jean-Michel Basquiat, Yoshitomo Nara ou Jenny Saville. Ele também foi impulsionado por uma saudável densificação do mercado, com as obras contemporâneas agora representando 18% do mercado global de Belas-artes.

Volume recorde de transações

O número de obras contemporâneas vendidas em leilão mais que dobrou em dez anos, graças em grande parte à massiva digitalização das vendas de arte desde a crise da Covid. Essa transformação expandiu significativamente o mercado, com um aumento espetacular de 72% nas transações em comparação com o período pré-Covid. Esse crescimento levou o total a um novo recorde de mais de 132.000 transações em doze meses. As gerações X (pessoas de 44 a 59 anos) e Y (pessoas de 24 a 43 anos), que cada vez mais fazem lances online via seus smartphones, são os principais motores dessa dinâmica.

Arte, um porto seguro em grandes crises

Em conclusão, ao contrário da economia atual, impactada pelo contexto geopolítico e financeiro, o mercado de arte exibe uma saúde relativamente robusta, com recordes sendo registrados regularmente em diferentes países e para obras de todos os períodos artísticos durante as recentes sessões de vendas. Não houve cancelamentos de vendas clássicas e/ou prestigiadas catalogadas para 2024 e 2025, que são os principais indicadores da saúde do mercado de arte.

As principais casas de leilão e investidores sabem muito bem que o mercado de arte é um porto seguro. A incerteza nos mercados de ações traz novos fundos e investimentos para o mercado de arte.

A Artprice, há 25 anos, analisa metodicamente as principais crises do século XXI que afetam o Mercado de Arte – o crash da Nasdaq em 2000, os atentados de 11 de setembro de 2001, a guerra do Afeganistão em 2001, a guerra do Iraque em 2003, a crise dos subprimes e CDS em 2007, o período de taxas negativas a partir de 2011, a crise da Covid em 2020, a guerra Rússia/Ucrânia, o forte aumento nas taxas de juros e nos preços da energia, os ataques de 7 de outubro em Israel em 2023, o conflito no Oriente Médio – o mercado de arte foi significativamente menos impactado que a economia e os mercados financeiros.

O atual período de grandes tensões geopolíticas e o medo de uma crise econômica global claramente não abalaram o mercado de arte.

Metodologia

Este relatório analisa todos os leilões públicos de Belas-artes (ou seja, pintura, desenho, escultura, fotografia, gravura, vídeo, instalação, tapeçaria e NFTs, excluindo antiguidades, bens culturais anônimos e mobiliário). Ele cobre os resultados globais de leilões registrados pela Artprice by Artmarket.com para obras de artistas nascidos após 1945 (Arte Contemporânea), com foco em artistas com menos de 40 anos (Arte Ultra-Contemporânea), entre 1º de julho de 2023 e 30 de junho de 2024.

Todos os preços indicados neste Relatório referem-se a resultados de leilões públicos, incluindo taxas de compradores. Todos os símbolos "$" referem-se ao dólar americano.

