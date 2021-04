Edheroes : Qui peut sauver l'éducation à l'ère de la pandémie et comment ?

Une tendance sociétale s'est développée en réponse à cette situation : une cohorte de nouveaux EdHeroes émerge et grandit. Il s'agit de personnes actives de diverses professions qui s'impliquent dans le domaine de l'éducation « de l'extérieur » afin d'en améliorer la qualité et de la rendre accessible à davantage d'enfants.

« La pandémie a entraîné des perturbations considérables dans le monde entier, notamment dans le domaine de l'éducation. Le chaos qui s'en est suivi nous donne l'occasion de repenser la manière dont nous pouvons nous équiper pour faire en sorte que chaque apprenant développe son potentiel, et c'est cet objectif qui incite de nombreuses personnes venant d'horizons divers à contribuer à cet objectif, et possède un énorme potentiel pour nous amener à en tirer le meilleur de cette période extrêmement difficile », - dit Vikas Pota, fondateur de T4 Education.

Tendance 1. Les entrepreneurs s'impliquent dans l'éducation Evgeny Gordeev, associé directeur de l'agence de communication Breffi, a lancé une initiative « Grateful Graduates » dans l'école où il a étudié, dans la petite ville russe de Pyatigorsk. Il fait en sorte que les élèves rencontrent des personnes susceptibles de devenir des modèles et de les inspirer, à une époque où la motivation et la qualité de l'enseignement sont en baisse. Il a également lancé un prix intitulé « Les enseignants sont le cœur des écoles », par lequel les diplômés votent pour les enseignants qui ont eu la plus grande influence sur eux. Ces diplômés ont créé à leurs frais une cagnotte. M. Gordeev a l'intention de créer une franchise sociale afin que les diplômés de n'importe quelle école puissent créer l'un de ces prix. Le prix « Les enseignants sont le cœur des écoles » a été décerné pour la première fois en mars 2021, à l'initiative d'Igor Rybakov, entrepreneur et fondateur de la Fondation Rybakov , qui a créé un fonds de dotation d'un million de dollars dans son ancienne école de Magnitogorsk. Une cagnotte a été attribuée à partir du fonds de dotation.

Tendance 2. Des campagnes de collecte de fonds qui atténuent la disparité technologique en matière d'accès à l'éducation, un fossé qui n'a fait que se creuser en raison de la pandémie. Par exemple, plus de 46 000 appareils ont été donnés et 70 000 autres ont été promis par des entreprises dans le cadre de la campagne « Make a Difference, Give a Laptop » de la BBC. Des entreprises locales, des trusts, des particuliers et des fondations ont fait don de 917 890 £ à des associations caritatives et à des écoles, et 2 000 articles de matériel informatique ont été donnés à la suite de la campagne.

Tendance 3. Les éducateurs sortent de leur rôle d'enseignant et créent des projets éducatifs à grande échelle. Ils ont pu atténuer considérablement l'impact négatif que la pandémie a eu sur les populations locales. Après avoir coordonné pendant 7 ans des programmes éducatifs destinés aux enfants, l'une des lauréates du Prix préscolaire Rybakov , Adina Elena Benghea, originaire de Roumanie, a fondé le Centre de recherche et de développement pour l'éducation familiale STURZ afin de populariser le développement psychomoteur des enfants. En 2020, elle a lancé le programme en ligne Psychomotor education qui aide les parents et les enseignants à répondre aux défis émotionnels, physiques et cognitifs auxquels les enfants sont confrontés pendant ces périodes difficiles. « J'observe un intérêt croissant des entrepreneurs et des particuliers pour l'éducation. D'une certaine manière, le fait de passer par des services en ligne nous a permis de mieux nous entendre, de mettre facilement nos ressources au service d'un objectif commun plus important ».

