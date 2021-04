EdHeroes: ¿quién puede salvar la educación en la era de la pandemia y cómo?

"La pandemia ha generado grandes trastornos en todo el mundo y, en gran medida, en la educación. El caos provocado nos brinda la oportunidad de repensar cómo podemos prepararnos para garantizar que cada alumno alcance su potencial, y es este objetivo el que está galvanizando a una amplia gama de personas de diversos contextos para que contribuyan a este fin, con un enorme potencial para que adoptemos los beneficios que surgirán de este momento tan desafiante", afirmó Vikas Pota, fundador de T4 Education.

Tendencia 1. Los emprendedores se están involucrando en la educación Evgeny Gordeev, un socio directivo de la agencia de comunicaciones Breffi, lanzó una iniciativa de "Graduados Agradecidos" en la escuela donde estudió en la pequeña ciudad rusa de Pyatigorsk. Con su propuesta busca que los pupilos conozcan personas que podrían convertirse en sus modelos a seguir y los inspiren, en tiempos en que la motivación y la calidad de la educación están disminuyendo. También lanzó un premio titulado "Teachers Are the Heart of Schools" (Los Maestros son el Alma de las Escuelas), en el que los graduados votan por los profesores que ejercieron mayor influencia en ellos. Estos graduados crean un fondo de premios que sale de su propio bolsillo. Gordeev pretende crear una franquicia social para que los graduados de cualquier escuela puedan establecer uno de estos premios. El premio "Teachers Are the Heart of Schools" fue otorgado por primera vez en marzo de 2021 a través de una iniciativa concebida por Igor Rybakov, emprendedor y fundador de la Fundación Rybakov, que estableció un fondo de dotación de USD 1 millón en su antigua escuela en Magnitogorsk. A partir de este fondo de dotación se asignó un fondo para los premios.

Tendencia 2. Campañas de recaudo de fondos para mitigar la disparidad tecnológica en lo que respecta al acceso a la educación, una brecha que la pandemia sólo ha hecho más grande. Por ejemplo, se donaron más de 46.000 dispositivos, y diferentes empresas se comprometieron con otros 70.000 como parte de la campaña "Make a Difference, Give a Laptop" (Marca la diferencia, dona una computadora portátil) de la BBC. Además, como resultado de esta campaña, diferentes empresas locales, fondos fiduciarios, particulares y fundaciones han donado GBP 917.890 y entregado 2.000 elementos de apoyo informático a organizaciones benéficas y escuelas.

Tendencia 3. Los docentes han trascendido de su rol de ser solo profesores y están creando proyectos educativos a gran escala. Han podido mitigar sustancialmente el impacto negativo que la pandemia ha tenido en las comunidades locales. Después de siete años coordinando programas educativos para niños, Adina Elena Benghea (Rumanía), una de las ganadoras del Premio Rybakov para Preescolar, fundó el Centro de Investigación y Desarrollo STURZ para la Educación Familiar buscando difundir el desarrollo psicomotor de los niños. En 2020 lanzó el programa en línea de educación psicomotriz que ayuda a los padres y maestros a responder a los desafíos emocionales, físicos y cognitivos que enfrentan los niños durante estos tiempos difíciles. "Observo un interés cada vez mayor en la educación por parte de empresarios y personas. De alguna manera, interactuar en línea nos acercó más, y nos permitió disponer fácilmente nuestros recursos al servicio de un objetivo común más grande".

