جزيرة ياس تحتضن "سفير أبوظبي" ... الأيقونة العالمية الجديدة للترفيه التفاعلي

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تستثمر 1.7 مليار دولار أمريكي في مرحلة بناء المشروع

اكتمال الأعمال الإنشائية بحلول نهاية عام 2029، بسعة تصل إلى 20 ألف شخص

"سفير أبوظبي" يستضيف تجارب غامرة، وحفلات فنية وموسيقية، وفعاليات رياضية ومؤسسية

شاشة "إكسوسفير" الخارجية تحتفي بالثقافة الإماراتية بعرض أعمال فنية ضخمة وسرديات بصرية مُلهمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة "سفير إنترتينمنت" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPHR)، اليوم عن اختيار جزيرة ياس موقعاً لمشروع "سفير أبوظبي"، الأيقونة العالمية الجديدة للترفيه التفاعلي الغامر، الذي تبلغ قيمة استثمارات مرحلة بنائه 1.7 مليار دولار أمريكي.

Yas Island to be home of Sphere Abu Dhabi James L. Dolan - Executive Chairman and Chief Executive Officer of Sphere Entertainment Co, HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman of the Department of Culture and Tourism Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) Yas Island to be home of Sphere Abu Dhabi

ويُسهم المشروع في استقطاب مزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب دوره في إثراء حياة أفراد المجتمع والزوار على حد سواء.

وسيُقام "سفير أبوظبي"، وهو أول منشأة "سفير" خارج الولايات المتحدة الأمريكية، في موقع مميز بين ياس مول وسي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وسط مساحات خضراء غنية وبالقرب من مدن ياس الترفيهية ومعالمها السياحية. ومن المتوقع اكتمال أعمال البناء بحلول نهاية عام 2029.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُجسد "سفير أبوظبي" نهج الإمارة في التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد واستشراف المستقبل، ويلبي الطلب المتنامي على التجارب التفاعلية المبتكرة في المنطقة. ويؤكد استثمار 1.7 مليار دولار في مرحلة بنائه أن أبوظبي وجهة منفتحة وطموحة تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها. ويعكس أيضاً قوة شراكاتنا الدولية القائمة على ثقة راسخة بما تمثله أبوظبي كعاصمة عالمية للثقافة والسياحة. وسنتعاون معاً على تطوير أحد المعالم الأيقونية التي ستستقطب المجتمع والزوار والمبدعين والمستثمرين إلى جزيرة ياس والإمارة لعقود طويلة مقبلة. ويمنحنا "سفير أبوظبي" منصة لتمكين المواهب الوطنية، ومشاركة الثقافة والسرديات الإماراتية مع العالم".

من جانبه، قال جيمس إل. دولان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سفير إنترتينمنت": "يُشكل "سفير أبوظبي" خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الرامية إلى بناء شبكة دولية من منشآتنا. وتعتبر أبوظيي عاصمة عالمية رائدة، بما تمتلكه من طموح وبنية تحتية حديثة، إلى جانب مكانتها كملتقى للثقافات، ما يجعلها وجهة مثالية لهذا المشروع الذي سيسهم أيضاً في ترسيخ حضور جزيرة ياس مركزاً إقليمياً للتجارب الترفيهية الفريدة. ونتطلع إلى التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على تطوير المشروع، وتحويل رؤيته إلى واقع ملموس".

ويستضيف مشروع "سفير أبوظبي" ثلاث فئات رئيسية من الفعاليات، جميعها مدعومة بتقنيات "سفير"، وتشمل "تجارب سفير"، وهي عروض سيجري إنتاجها خصيصاً بأساليب سردية متعددة الحواس، وبرامج الإقامات الفنية والموسيقية، إلى جانب الفعاليات المؤسسية الكبرى. ويوفر تصميم المنشأة مرونة كبيرة في تنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة، من رياضات النزال إلى المؤتمرات وفعاليات إطلاق المنتجات.

وتعكس هذه التجارب المتنوعة مكانة أبوظبي، بوصفها منارة لتلاقي الثقافات والحوار الإنساني. وتشمل الخطط، التي لا تزال قيد التطوير، تقديم عروض تفاعلية غامرة، وهي السمة المميزة لمنشأة "سفير" في لاس فيغاس إلى جانب تطوير "تجارب سفير" التي تحتفي بالثقافة والتراث الإماراتي، مع عرض أعمال لفنانين إماراتيين على شاشة الواجهة الخارجية الكروية للمنشأة "إكسوسفير". وسيحتضن أيضاً حفلات موسيقية يحييها فنانون إماراتيون وعرب، إلى جانب نجوم عالميين.

ويقع المشروع على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مطار زايد الدولي، حيث سيكون بوابة ترحيبية لاستكشاف التجارب الثقافية والترفيهية في الإمارة. ومن خلال هذا الموقع ضمن منظومة منشآت الضيافة والترفيه في جزيرة ياس، سيعزز "سفير أبوظبي" مكانة الجزيرة مقصداً دولياً مفضلاً لاستضافة الفعاليات، وسيوفر خلفية استثنائية للبث الإعلامي خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي الذي يقام سنوياً في حلبة مرسى ياس.

ويتبنى "سفير أبوظبي" الأنظمة التقنية والوسائط الإعلامية المتطورة المعتمدة في أول منشأة "سفير" في العالم، التي افتتحت في لاس فيغاس في سبتمبر 2023، حيث سيكون نموذجاً متقدماً للجيل الجديد من المنشآت الترفيهية. وسيتم تطوير المشروع بنفس حجم "سفير" لاس فيغاس، بسعةٍ تصل إلى 20 ألف شخص، وفقاً لطبيعة الفعالية، كما سيسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل للمجتمع المحلي.

ويُمثل المشروع محطة مُهمة ضمن مسار تطوير وجهات الجذب الفريدة التي تستقطب السياحة العالمية إلى الإمارة، ومن بينها المنطقة الثقافية في السعديات، ومنتجع "ديزني" الترفيهي المرتقب في جزيرة ياس.

وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع عدد من الجهات المعنية، من بينها دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل، ودائرة الطاقة، وشركة "طاقة"، و"قطارات الاتحاد"، و"الدار"، لضمان تنسيق جميع عناصر المخطط العام للمشروع، بما يشمل تعزيز شبكة الطرق، وسهولة الوصول إلى الموقع، وتطوير البنية التحتية المتكاملة، بما ينسجم مع المرافق المحيطة في جزيرة ياس.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي :

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهةالسياحية، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae.

نبذة عن شركة "سفير إنترتينمنت":

تُعد شركة "سفير إنترتينمنت" إحدى الشركات الرائدة في مجالات التجارب الغامرة والتكنولوجيا والإعلام. وتشمل محفظة الشركة مشروع "سفير"، وهو منصة ترفيهية تفاعلية تعتمد على التقنيات المتقدمة. وقد افتُتحت أول منشأة "سفير" في مدينة لاس فيغاس، مع خطط مُعلنة لافتتاح فروع أخرى في أبوظبي وناشونال هاربور.

كما تضم الشركة شبكة "MSG Networks"، التي تدير قناتين إقليميتين للرياضة والترفيه هما "MSG Network" و"MSG Sportsnet"، إلى جانب منصة بث مباشر للمستهلكين وخدمة بث موثّقة "MSG+"، والتي توفر مجموعة واسعة من المحتوى الرياضي المباشر وبرامج متنوعة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: sphereentertainmentco.com

