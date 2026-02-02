سلسلة العملات الفضية التي أصدرتها دار سك العملة الملكية الكندية تخليداً لذكرى تاريخ السود تحتفي بالفن والدلالات الثقافية لرموز أدنكرا في غرب أفريقيا

أوتاوا، أونتاريو، 2 فبراير/شباط 2026 /PRNewswire/ -- بينما يُحتفل بشهر تاريخ السود في جميع أنحاء البلاد، تحتفي عملة دار سك العملة الملكية الكندية الفضية النقية فئة 20 دولاراً لعام 2026، «إحياء ذكرى تاريخ السود: رموز أدنكرا»، بالتراث العريق لأجداد شعب الأكان في غانا. وقد أثرت رموزهم البصرية، التي تعبر عن القيم والأمثال والحكمة التاريخية، تأثيراً كبيراً في ثقافة غرب أفريقيا، وتحمل معاني عميقة للعديد من الكنديين السود. وتندمج الرموز التي تمثل الاحترام والسلام والمجتمع مع الأيقونات الكندية على عملة مخصصة لهواة جمع العملات، مصنوعة من الفضة النقية بنسبة %99.99، ومتاحة اعتباراً من اليوم.

وقال سايمون كامل، الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لدار سك العملة الملكية الكندية :(Royal Canadian Mint) «من المهم بالنسبة إلى دار سك العملة الملكية الكندية أن تسهم عملاتنا في سرد قصة أشمل لكندا من خلال التطرق إلى موضوعات متنوعة تسلط الضوء على التجارب والتراث الثقافي للعديد من الأشخاص الذين يتخذون من كندا موطناً لهم». وأضاف: «بينما تواصل دار السك دعم الاحتفال بشهر تاريخ السود من خلال عملات تذكارية مصممة خصيصاً، يسعدنا أن نحتفي بجذور غرب أفريقيا للعديد من الكنديين السود من خلال إبراز الفن والروحانية الكامنة في رموز أدنكرا».

يتميز تصميم ظهر العملة، الذي أبدعه الفنان الكندي كوامي دلفيش، بثلاث حلقات متحدة المركز من زخارف أدنكرا التقليدية تحيط بورقة قيقب مركزية تمثل كندا. وتتكون الحلقة الداخلية من تكرار ثنائي رأسي لرمزين من رموز «مباتابو» (Mpatapo) ، وهي عقدة السلام للمصالحة. وتضم الحلقة الثانية تسلسلاً متكرراً من رموز أدنكرا التي تمثل ألوهية الأرض الأم، والوحدة في التنوع، ورمز «ميكيا وو» (Mekyia Wo) الذي يعبر عن الاحترام والتحية. أما الحلقة الخارجية، فتستند عند النقاط الأساسية (الجهات الأربع الرئيسة) إلى ورقة قيقب تعلو رمزي «مباتابو»، في محاكاة للطبقة الداخلية، بينما يعرض كل ربع رموزاً تجسد الوحدة والعلاقات الإنسانية. ويضم وجه العملة نمطاً من أوراق القيقب وتمثالاً لجلالة الملك تشارلز الثالث من تصميم الفنان الكندي ستيفن روساتي.

وقال مصمم العملة كوامي دلفيش: «كفنان من أصول كاريبية، أشعر بارتباط عميق برموز أدنكرا وبحكمة الأجداد التي تحملها من غرب أفريقيا. فكل رمز يتحدث عن قيم القوة والوحدة والغاية التي لا تزال توجه مجتمعاتنا اليوم». وأضاف: «في البداية، تصورت هذا التصميم في ترتيبٍ مربّع تكريماً لقماش أدنكرا الذي اشتُقت منه هذه الرموز. غير أنه مع تطور التصميم، أصبح من الواضح أن الترتيب الدائري سيعكس استمرارية الثقافة والترابط والصمود الجماعي».

يقتصر إصدار هذه العملة الفضية النقية فئة 20 دولاراً لعام 2026، «إحياء ذكرى تاريخ السود: رموز أدنكرا»، على 5,000 قطعة نقدية فقط في جميع أنحاء العالم، ويبلغ سعرها 199.95 دولاراً. ويمكن طلب هذه القطعة الجديدة القابلة للتحصيل عن طريق الاتصال بدار سك العملة على الرقم 1-800-267-1871 في كندا، أو 1-800-268-6468 في الولايات المتحدة، أو عبر الموقع الإلكتروني .www.mint.ca كما ستكون متاحة في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وفي منافذ بريد كندا المشاركة، ومن خلال شبكة دار السك العالمية من التجار والموزعين.

تتوافر صور لهذه العملة هنا.

