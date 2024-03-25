رواج تنصيف قيمة البيتكوين: انضم إلى Miner's Point Plaza من Bybit للحصول على فرصة بقيمة مليون دولار والمشاركة في كتابة التاريخ!

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- تعد Bybit واحدة من أكبر ثلاث بورصات عملات رقمية في العالم من حيث الحجم، وقد أطلقت اليوم Miner's Points Plaza للاحتفال بتنصيف قيمة البيتكوين. سيكون الحدث مليئًا بألعاب المحاكاة، حيث يقوم المستخدمون بإكمال المهام الممتعة، وكسب النقاط، وتعدين مجموع جوائز بقيمة 2 بيتكوين.

Bitcoin Halving Frenzy: Join Bybit's Miner's Point Plaza for a Shot at $1 Million and Witness History

لماذا يعد تنصيف عملة البيتكوين أمرًا مهمًا؟

يستعد مجتمع العملات الرقمية لتنصيف القيمة، وهو حدث محوري يخفض معدل إنشاء عملات البيتكوين الجديدة إلى النصف، ومن المحتمل أن يعزز ذلك من قيمتها بسبب الندرة. ولكن ما المقصود بالتنصيف؟

يحدث هذا كل أربع سنوات، وقد أعقبه في ما مضى زيادات كبيرة في أسعار البيتكوين:

تنصيف عام 2012: ارتفع سعر البيتكوين من 12 دولارًا إلى ما يقرب من 1000 دولار في غضون عام.

تنصيف عام 2016: مع أن السعر قد انخفض في البداية، فقد ارتفع في النهاية إلى 2550 دولارًا بحلول يوليو 2017، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 292% عن قيمته يوم إجراء التنصيف.

تنصيف عام 2020: شهد سعر البيتكوين ارتفاعًا من 8787 دولارًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ما يقرب من 69 ألف دولار بحلول نوفمبر 2021، وهي زيادة مذهلة بنسبة 681%.

تعد لعبة Miner's Points Plaza التي تحتفي بهذه المناسبة من Bybit لعبة يقوم فيها المشاركون "بتعدين" البيتكوين واستبدال أرباحهم بمكافآت، بما في ذلك فرصة الحصول على حصة من مجموع جوائز قدره مليون دولار. وسيحصل كل مستخدم على رمز غير قابل للاستبدال (NFT) قابل للتحصيل، والذي تمكن ترقيته عن طريق فتح مستويات جديدة، تبلغ ذروتها في مستوى "Queen Katherine" الرائج.

كيفية الانضمام إلى Miner's Points Plaza من Bybit

تنطلق لعبة Miner's Points Plaza في 22 مارس 2024، وتستمر حتى 22 أبريل 2024، وسيكون أمام الفائزين حتى 2 مايو 2024 لاستبدال نقاطهم بالجوائز.

وقال Ben Zhou، وهو‏co-founder وCEO لشركة Bybit: "لا نشهد التاريخ في Bybit فحسب، بل نصنعه. يقترب حجم التداول لدينا من أعلى مستوياته على الإطلاق، وينهال علينا المستخدمون للاستفادة من منتجاتنا. وتوفر Miner's Points Plaza لمجتمعنا منصة لتحقيق أقصى قدر من المكاسب خلال فترة تنصيف Bitcoin، ما يعزز التزامنا بريادة الطريق في تجارب الألعاب المحاكية للتداول."

يتم ضمان حصول كل مشارك على جائزة USDT صغيرة عرفانًا بمشاركته فحسب، قبل أن تبدأ المتعة الحقيقية. وتتيح Miner's Points Plaza الوصول إلى الكنز الدفين، حيث يمكن للمشاركين ربح النقاط واستبدالها بمكافآت العملات الرقمية، بما في ذلك BTC وETH، على أساس أسبقية الحضور.

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معلومات عن Bybit

تعد Bybit واحدة من أكبر ثلاث بورصات للعملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، فهي تضم 20 مليون مستخدم. ولقد تم تأسيسها في عام 2018، وهي توفر منصة احترافية، حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تعتز Bybit بشراكتها الأبطال من الصانعين والسائقين في Formula One: فريق Oracle Red Bull Racing.

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