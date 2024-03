Wielkie emocje z okazji halvingu bitcoina: dołącz do organizowanego przez Bybit wydarzenia Miner's Points Plaza, aby zdobywać nagrody o łącznej wartości miliona dolarów i być świadkiem historycznego momentu

DUBAJ, ZEA, 22 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, trzecia co do wielkości giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, uruchomiła dzisiaj wydarzenie Miner's Points Plaza w związku ze świętowaniem halvingu bitcoina. To wydarzenie w formie gry, w ramach którego użytkownicy wypełniają emocjonujące zadania, zdobywają punkty i nagrody z puli o wartości 2 BTC.

Bitcoin Halving Frenzy: Join Bybit's Miner's Point Plaza for a Shot at $1 Million and Witness History

Dlaczego halving bitcoina jest ważny

Społeczność kryptowalutowa przygotowuje się do halvingu (przepołowienia) bitcoina - kluczowego wydarzenia, które ma polegać na zmniejszeniu tempa tworzenia nowych bitcoinów o połowę, co ma potencjalnie zwiększyć ich wartość ze względu na mniejszą dostępność. Czym jest halving bitcoina?

Halving odbywa się co cztery lata i w przeszłości wiązał się ze znacznymi wzrostami cen BTC:

Halving z 2012 r. W ciągu roku cena bitcoina wzrosła z 12 $ do prawie 1000 $.

Halving z 2016 r. Cena początkowo spadła, a następnie do lipca 2017 r. gwałtownie zwiększyła się do 2550 $, od dnia halvingu odnotowując wzrost o 292%.

Halving z 2020 r. Do listopada 2021 r. bitcoin odnotował dynamiczne zwiększenie wartości z 8787 $ do rekordowych 69 000 $, co przekłada się na piorunujący wzrost o 681%.

W stworzonej z okazji halvingu bitcoina grze Miner's Points Plaza gracze „wydobywają" bitcoiny i wymieniają zdobyte punkty na nagrody z puli o wartości 1 000 000 $. Każdy z użytkowników otrzyma przedmiot kolekcjonerski NFT, które następnie będzie można ulepszać, osiągając nowe poziomy, z których najwyższym jest upragniony przez wszystkich poziom „Queen Katherine".

Jak dołączyć do Miner's Points Plaza Bybit

Miner's Points Plaza potrwa od 22 marca 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r., a zwycięzcy będą mogli wymieniać punkty na nagrody do 2 maja 2024 r.

„W Bybit jesteśmy nie tylko świadkami historii, ale sami ją tworzymy" - powiedział współzałożyciel i CEO Bybit Ben Zhou. „Nasz wolumen obrotów niemal osiągnął rekordową wartość, a użytkownicy masowo korzystają z naszych produktów. Miner's Points Plaza oferuje naszej społeczności platformę, która pozwoli im uzyskać maksymalne korzyści z halvingu bitcoina. Akcja potwierdza również, że zależy nam na roli lidera w wydarzeniach z elementami gry".

Każdy uczestnik otrzyma gwarantowaną drobną nagrodę w USDT za sam udział, a to dopiero początek zabawy. Miner's Points Plaza daje dostęp do wartościowej puli nagród. Uczestnicy mogą zdobywać punkty i wymieniać je na nagrody w formie kryptowalut, w tym BTC i ETH - decyduje kolejność.

Bybit

Bybit jest trzecią co do wielkości giełdą kryptowalutową pod względem wolumenu obrotów, która skupia 20 mln użytkowników. Jest to profesjonalna platforma powstała w 2018 r., na której traderzy i inwestorzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

