Грядущий халвинг биткоина - Miner 's Point Plaza от Bybit с призовым фондом в $ 1 млн!

ДУБАЙ, ОАЭ, 25 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших по объему торгов криптобирж в мире, сегодня запустила Miner 's Points Plaza в честь халвинга Bitcoin. Это событие, сделанное в форме игры, в котором пользователи выполняют веселые задания, зарабатывают очки и майнят призовой фонд в размере 2 BTC.

Bitcoin Halving Frenzy: Join Bybit's Miner's Point Plaza for a Shot at $1 Million and Witness History

Почему важен халвинг биткоина

Криптосообщество готовится к халвингу — ключевому событию, сокращающему скорость создания новых биткоинов вдвое и потенциально повышающему их стоимость из-за дефицита. Но что такое халвинг?

Он происходит каждые четыре года и исторически сопровождался значительным ростом цен на BTC:

Халвинг 2012 года: за год цена биткоина выросла с $12 до почти $1 000

до почти 000 Халвинг 2016 года: несмотря на то, что сначала цена упала, она в конечном итоге взлетела до $2 550 к июлю 2017 года, показав рост на 292 % по сравнению с днем халвинга.

550 к июлю 2017 года, показав рост на 292 % по сравнению с днем халвинга. Халвинг 2020 года: к ноябрю 2021 года цена биткоина выросла с $ 8 787 до своего рекордного максимума почти в $ 69 000, что составляет 681 %.

Праздничная Miner' s Points Plaza от Bybit – это игра, в которой участники «майнят» BTC и обменивают свои доходы на вознаграждения, включая возможность получить долю призового фонда в размере $1 000 000. Каждый пользователь получит коллекционный NFT, который он может улучшать, открывая новые уровни, кульминацией которых станет заветный уровень «Queen Katherine».

Как присоединиться к Bybit Miner 's Points Plaza

Miner 's Points Plaza стартует 22 марта 2024 года и продлится до 22 апреля 2024 года, а победители смогут обменять свои очки на призы до 2 мая 2024 года.

«В Bybit мы не просто наблюдаем за историей, мы ее создаем», – сказал Ben Zhou, co-founder и CEO Bybit. «Наш объем торгов близок к рекордным максимумам, и пользователи все прибывают и прибывают, чтобы воспользоваться нашими продуктами. Miner 's Points Plaza предлагает нашему сообществу платформу для максимизации прибыли во время халвинга биткоина, укрепляя нашу приверженность лидерству в геймификации».

Каждому участнику гарантируется небольшой приз USDT только за то, что он появился, прежде чем начнется настоящее веселье. Miner 's Points Plaza предоставляет доступ к сокровищнице, где участники могут зарабатывать очки и обменивать их на крипто-награды, включая BTC и ETH, в порядке общей очереди.

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О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптовалютных бирж мира по объему торгов с 20 миллионами пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

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