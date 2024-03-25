Грядущий халвинг биткоина - Miner 's Point Plaza от Bybit с призовым фондом в $ 1 млн!

News provided by

Bybit

25 Mar, 2024, 03:00 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 25 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших по объему торгов криптобирж в мире, сегодня запустила Miner 's Points Plaza в честь халвинга Bitcoin. Это событие, сделанное в форме игры, в котором пользователи выполняют веселые задания, зарабатывают очки и майнят призовой фонд в размере 2 BTC.

Continue Reading
Bitcoin Halving Frenzy: Join Bybit's Miner's Point Plaza for a Shot at $1 Million and Witness History
Bitcoin Halving Frenzy: Join Bybit's Miner's Point Plaza for a Shot at $1 Million and Witness History

Почему важен халвинг биткоина
Криптосообщество готовится к халвингу — ключевому событию, сокращающему скорость создания новых биткоинов вдвое и потенциально повышающему их стоимость из-за дефицита. Но что такое халвинг?
Он происходит каждые четыре года и исторически сопровождался значительным ростом цен на BTC:

  • Халвинг 2012 года: за год цена биткоина выросла с $12 до почти $1 000
  • Халвинг 2016 года: несмотря на то, что сначала цена упала, она в конечном итоге взлетела до $2 550 к июлю 2017 года, показав рост на 292 % по сравнению с днем халвинга.
  • Халвинг 2020 года: к ноябрю 2021 года цена биткоина выросла с $ 8 787 до своего рекордного максимума почти в $ 69 000, что составляет 681 %.

Праздничная Miner' s Points Plaza от Bybit – это игра, в которой участники «майнят» BTC и обменивают свои доходы на вознаграждения, включая возможность получить долю призового фонда в размере $1 000 000. Каждый пользователь получит коллекционный NFT, который он может улучшать, открывая новые уровни, кульминацией которых станет заветный уровень «Queen Katherine».
Как присоединиться к Bybit Miner 's Points Plaza

Miner 's Points Plaza стартует 22 марта 2024 года и продлится до 22 апреля 2024 года, а победители смогут обменять свои очки на призы до 2 мая 2024 года.

«В Bybit мы не просто наблюдаем за историей, мы ее создаем», – сказал Ben Zhou, co-founder и CEO Bybit. «Наш объем торгов близок к рекордным максимумам, и пользователи все прибывают и прибывают, чтобы воспользоваться нашими продуктами. Miner 's Points Plaza предлагает нашему сообществу платформу для максимизации прибыли во время халвинга биткоина, укрепляя нашу приверженность лидерству в геймификации».

Каждому участнику гарантируется небольшой приз USDT только за то, что он появился, прежде чем начнется настоящее веселье. Miner 's Points Plaza предоставляет доступ к сокровищнице, где участники могут зарабатывать очки и обменивать их на крипто-награды, включая BTC и ETH, в порядке общей очереди.

#Bybit  #TheCryptoArk #BTCHalving

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптовалютных бирж мира по объему торгов с 20 миллионами пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com 
Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2369269/Bitcoin_Halving_Frenzy_Join_Bybit_s_Miner_s_Point_Plaza_a_Shot.jpg 
Логотип -  https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

Also from this source

Kriptoya Güveni Teşvik Etmek: Bybit CEO'su DACOM Singapur'da Bütünlük ve İşbirliğini Savunuyor

Kriptoya Güveni Teşvik Etmek: Bybit CEO'su DACOM Singapur'da Bütünlük ve İşbirliğini Savunuyor

Bybit, hacim bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olarak, Co-founder ve CEO'su Ben Zhou'nun DACOM Singapur 2024'teki bir açılış...
El CEO de Bybit aboga por la integridad y la colaboración en DACOM Singapore

El CEO de Bybit aboga por la integridad y la colaboración en DACOM Singapore

Bybit, uno de los tres principales intercambios de cifrado del mundo por volumen, se complace en compartir los conocimientos clave compartidos por su ...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Computer & Electronics

Image1

Cryptocurrency

Image1

Cryptocurrency

Image1

Banking & Financial Services

News Releases in Similar Topics