شبكة هواوي السحابية الأساسية ستطلق حل الشبكة ذاتية التشغيل أحادية النطاق الجديد ICNMaster

برشلونة، إسبانيا، 3 مارس 2026 -- /PRNewswire/ في مؤتمر MWC برشلونة 2026، ستكشف هواوي عن حل ICNMaster المُطوَّر، مُسلِّطةً الضوء على التطورات التكنولوجية الرئيسية التي تدفع عمليات تشغيل وصيانة الشبكة الأساسية بشكل ذاتي أحادي النطاق.

يعمل نظام ICNMaster الجديد على سد الفجوة بين الأتمتة محددة السيناريوهات والاستقلالية أحادية النطاق في الشبكات الأساسية. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في عمليات التشغيل والصيانة، تعيد هواوي تعريف اعتمادية وكفاءة عمليات التشغيل والصيانة للشبكات الأساسية. وسيقدم كبار خبراء الشبكات الأساسية رؤى حول كيفية استغلال هواوي لإطار العمل الخاص بنموذجها الفريد ونماذجها الاحترافية لمعالجة تحديات التشغيل الذاتي في بيئات الشبكات المعقدة.

ندعو قادة الصناعة العالميين ورواد التكنولوجيا للانضمام إلى قمة AI Core Summit في MWC 2026. معًا، سنفعل ما يلي:

نكتشف المعلومات فائقة الحداثة مع كبار خبراء هواوي

نشاهد إنجازات في مجال التشغيل الذاتي أحادي النطاق للشبكة الأساسية

نشارك في ابتكار معايير الجيل القادم للتشغيل الذاتي للشبكة

هذا الحدث أكثر من مجرد إطلاق. هنا يتم رسم المخطط الأساسي لشبكات الغد. انضم إلينا لاكتساب منظور جديد والمساعدة في كتابة الفصل التالي من قصة استقلالية الشبكات.

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة التحديثات:

الوقت: 9:30–12:00، 3 مارس 2026 (بتوقيت جرينتش +1)

المكان: المسرح 6، القاعة 8.0، فيرا جران فيا، برشلونة، إسبانيا

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923562/image1.jpg