Huawei Cloud Core Network Segera Luncurkan Solusi Baru ICNMaster untuk Jaringan Otonom "Single-Domain"

ICNMaster terbaru ini mengatasi kesenjangan dari otomatisasi berbasiskan skenario menuju single-domain autonomy pada jaringan inti. Berkat integrasi AI secara mendalam dengan proses O&M, solusi ini meningkatkan keandalan dan efisiensi operasional jaringan inti. Para pakar senior jaringan inti akan berbagi perspektif mengenai cara Huawei memanfaatkan kerangka model unik dan model profesional untuk mengatasi tantangan otonomi dalam lingkungan jaringan yang kompleks.

Huawei mengundang pemimpin industri global dan pelopor teknologi untuk bergabung dalam "AI Core Summit di MWC 2026". Dalam acara ini, peserta akan:

Mendapatkan wawasan terbaru dari para pakar terkemuka Huawei

Menyaksikan terobosan dalam single-domain autonomy jaringan inti

jaringan inti Berkolaborasi merancang standar generasi berikutnya untuk jaringan otonom

Acara ini bukan sekadar peluncuran produk, namun juga momentum untuk menentukan arah masa depan jaringan. Anda dapat bergabung untuk mendapatkan perspektif baru dan menjadi bagian dari babak berikutnya dalam perkembangan jaringan otonom.

Informasi selengkapnya:

Waktu: 9:30–12:00, 3 Maret 2026(GMT+1)

Lokasi: Theatre 6, Hall 8.0, Fira Gran Via, Barcelona, Spanyol

SOURCE Huawei