Huawei Cloud Core Network veröffentlicht neue autonome Netzwerk-Lösung „ICNMaster Single-Domain"

BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 wird die Produktlinie Huawei Cloud Core Network die aktualisierte ICNMaster-Lösung vorstellen und dabei die wichtigsten technologischen Fortschritte präsentieren, die den Betrieb und die Wartung von Kernnetzwerken in Richtung Single-Domain-Autonomie vorantreiben.

image1

Der neue ICNMaster schließt die Lücke zwischen situationsspezifischer Automatisierung und Single-Domain-Autonomie in Kernnetzen. Durch die umfassende Integration von KI in den Betrieb und die Wartung definiert er die Zuverlässigkeit und Effizienz des Betriebs und der Wartung von Kernnetzen neu. Senior Core-Netzwerk-Experten werden Einblicke geben, wie Huawei sein einzigartiges Modell-Framework und professionelle Modelle nutzt, um die Herausforderungen der Autonomie in komplexen Netzwerkumgebungen zu bewältigen.

Wir laden weltweit führende Unternehmen und Technologiepioniere ein, am AI Core Summit auf dem MWC 2026 teilzunehmen. Gemeinsam werden wir:

mit den führenden Experten von Huawei bahnbrechende Erkenntnisse gewinnen

Durchbrüche im Bereich der Single-Domain-Autonomie im Kernnetzwerk erleben

die Standards der nächsten Generation für die Netzwerkautonomie entwickeln

Diese Veranstaltung ist mehr als eine Produkteinführung. Hier entsteht der Entwurf für die Netzwerke von morgen. Begleiten Sie uns, um eine neue Perspektive zu gewinnen. Gemeinsamen schreiben wir das nächste Kapitel in der Geschichte der Netzwerkautonomie.

Weitere Details folgen in Kürze:

Zeit: 9:30–12:00, 3. März 2026

Veranstaltungsort: Theater 6, Halle 8.0, Fira Gran Via, Barcelona, Spanien

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2923562/image1.jpg