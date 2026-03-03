La ligne de produits Cloud Core Network de Huawei lance ICNMaster, une nouvelle solution de réseau autonome à domaine unique

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au MWC Barcelona 2026, la ligne de produits Cloud Core Network de Huawei dévoilera la solution ICNMaster améliorée, qui présente les principales avancées technologiques conduisant l'exploitation et la maintenance des réseaux de base vers l'autonomie du domaine unique.

La nouvelle solution ICNMaster comble l'écart entre l'automatisation spécifique aux scénarios et l'autonomie à domaine unique dans les réseaux de base. En intégrant profondément l'IA dans l'exploitation et la maintenance, elle redéfinit la fiabilité et l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance des réseaux de base. Des experts chevronnés en réseaux de base fourniront des informations sur la façon dont Huawei tire parti de son cadre de modèle unique et de ses modèles professionnels pour relever les défis d'autonomie dans des environnements de réseau complexes.

Nous invitons les leaders mondiaux de l'industrie et les pionniers de la technologie à participer au AI Core Summit au MWC 2026. Ensemble, nous allons :

Découvrir des informations de pointe avec les meilleurs experts de Huawei

Assister à des percées dans l'autonomie à domaine unique des réseaux de base

Co-créer les normes de nouvelle génération pour l'autonomie des réseaux

Cet événement est plus qu'un simple lancement. C'est là que le plan pour les réseaux de demain est dessiné. Rejoignez-nous pour acquérir une nouvelle perspective et aider à écrire le prochain chapitre de l'histoire de l'autonomie des réseaux.

Pour en savoir plus, restez à l'écoute :

Heure : De 9 h 30 à 12 h 00, 3 mars 2026 (GMT+1)

Lieu : Théâtre 6, Hall 8.0, Fira Gran Via, Barcelone, Espagne

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923562/image1.jpg