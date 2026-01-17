شحن الطريق نحو المستقبل معًا | هواوي تطلق أهم 10 توجهات لصناعة شبكات الشحن لعام 2026

شينزن، الصين، 17 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت هواوي اليوم «أهم 10 توجهات لصناعة شبكات الشحن لعام 2026». وقدّم وانغ تشي وو، رئيس مجال شبكة الشحن الذكية في هواوي، تفسيرًا شاملًا للتوجهات الصناعية والتكنولوجية.

التوجه 1: التنمية عالية الجودة

من سيارات الركاب إلى المركبات التجارية، أصبحت «الجودة العالية» ضرورة أساسية للبنية التحتية للشحن فائق السرعة، مما يدفع عملية ترقية واسعة النطاق لأجهزة الشحن القديمة لتلبية احتياجات الطاقة المتنوعة لطرازات المركبات المختلفة. وستمتد التنمية عالية الجودة من «مدن الشحن فائق السرعة» إلى «مدن الشحن بقدرات الميغاواط» من خلال التخطيط الموحد، والمعايير الواضحة، والرقابة، والتشغيل والصيانة (O&M)، بما يمكّن شركاء الصناعة من تحويل الجودة العالية إلى عوائد مالية كبيرة.

التوجه 2: الشحن فائق السرعة الشامل

طرازات المركبات ذات الشحن فائق السرعة، التي كانت يومًا من الضروريات الفاخرة، ستصبح متاحة على نطاق واسع للجميع. وسيؤدي التبني الواسع لمواد أشباه موصلات القدرة من الجيل الثالث وبطاريات الجر ذات معدل الشحن العالي إلى زيادة حصة السوق للمركبات ذات الشحن فائق السرعة. كما ستَهيمن المركبات التجارية المزوّدة بتقنية الشحن بقدرة الميغاواط على السوق.

التوجه 3: كهربة الخدمات اللوجستية على مستوى الميغاواط

سيؤدي التحوّل من «الوقود إلى الكهرباء» في الأعمال المجدية تجاريًا إلى توسيع نطاق مركبات البضائع الثقيلة (HGVs) بسرعة، من تطبيقات محدودة ومغلقة إلى اعتماد واسع الانتشار في جميع السيناريوهات. إن خفض تكلفة بطاريات الجر والابتكار المستمر في تقنيات الشحن بقدرة الميغاواط سيجعلان من كهربة الخدمات اللوجستية على مستوى الميغاواط توجّهًا لا يمكن إيقافه، ما يحقق قيمًا اقتصادية واجتماعية كبيرة.

التوجه 4: محطات بقدرة مئة ميغاواط لشحن المركبات

في ظل توجّه كهربة الخدمات اللوجستية، ستصبح محطات بقدرة 100 ميغاواط لشحن المركبات البنية التحتية الأساسية للعمليات ذات الإنتاجية العالية. وستعمل عوامل مثل القوة التقنية، وأسعار الكهرباء التنافسية، وقابلية التوسّع في النشر على إطلاق تأثيرات تكتلية قوية وضمان ربحية مستدامة طويلة الأجل لاستثمارات محطات الشحن.

التوجه 5: الأمن والموثوقية

مقارنة بسيارات الركاب، تتطلب المركبات التجارية طاقة شحن أعلى ونسبة أكبر من سعة نظام تخزين الطاقة (ESS) في محطات الشحن. لذلك سيصبح الأمن والموثوقية متطلبات أساسية لشبكات الشحن. وستعمل معمارية الحماية الكهربائية الشاملة على حماية الأشخاص والمركبات وأجهزة الشحن بشكل متكامل، مدعومةً بأساس قوي للأمن السيبراني.

التوجه 6: الشحن فائق السرعة المبرّد بالسائل

يوفر الشحن فائق السرعة المبرّد بالسائل تبديدًا فائقًا للحرارة وحماية عالية، مما يتيح أداءً موثوقًا عبر سيناريوهات الشحن الموزّعة بشكل متزايد. في المقابل، تواجه الأنظمة التقليدية المبرّدة بالهواء صعوبات في البيئات القاسية مثل الحرارة العالية، والرطوبة، والضباب الملحي، والغبار الكثيف. في المستقبل، ستُطبّق تقنية التبريد بالسائل في المركبات وأجهزة الشحن على حد سواء، مما يتيح شحنًا فعّالًا بقدرة الميغاواط ويسهم في خفض التكلفة الإجمالية للمركبة.

التوجه 7: نظام الشحن وتخزين الطاقة القائم على التيار المستمر (DC)

يمكن لنظام الشحن وتخزين الطاقة (ESS+charger) القائم على التيار المستمر (DC) أن يزيد سعة الطاقة بفعالية، مما يساعد العملاء على نشر محطات شحن فائقة السرعة بسرعة وتكلفة معقولة، حتى في المواقع ذات طاقة الشبكة المحدودة. ويُعد هذا النظام مثاليًا لترقية المحطات القديمة منخفضة السعة، إذ يتيح إعادة توظيف محطات الشحن فائقة السرعة بسرعة أو نشرها حديثًا بأقل قدر من الطلب على طاقة الشبكة، مما يعظّم القدرة على تلبية متطلبات شحن المركبات.

التوجه 8: البناء المعياري للمحطات

يُصمَّم الحل المعياري على مستوى المحطة ليلبّي احتياجات الإنشاءات الهندسية وتهيئة الأجهزة، متكيفًا مع مجموعة واسعة من سيناريوهات الشحن. وتجعله تكلفته المنخفضة وسرعة نشره وسهولة نقله وإعادة نشره خيارًا مرنًا، بينما يضمن تصميمه المتين قيمة طويلة الأجل وحماية للمستثمرين.

التوجه 9: الشبكة المصغّرة على مستوى المجمع

يعمل نظام الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة (PV+ESS) المشكِّل للشبكة على دمج تقنية الشحن فائق السرعة المبرّد بالسائل، ويمكنه العمل في وضع الاتصال المباشر بالشبكة أو وضع الانفصال عنها. ويشكّل هذا حلًا شاملًا يجمع بين «الطاقة الكهروضوئية + تخزين الطاقة + الشاحن + المركبة + الشبكة»، مما يعزّز سعة الطاقة، ويعظّم استخدام الطاقة النظيفة، ويُحسّن الإيرادات من خلال الاستفادة من فروقات تعرفة أوقات الاستخدام.

التوجه 10: التمكين بالذكاء الاصطناعي

سيمكّن التطوّر الذكي لشبكات الشحن من تعاون سلس بين الشبكات والمحطات وأجهزة الشحن والمركبات. ومن خلال كسر الحواجز الرقمية، سيرتقي هذا التطوّر بتجربة الشحن الشاملة من البداية إلى النهاية لمالكي المركبات، ويعزّز كفاءة العمليات اللوجستية والنقل بشكل عام.

ستواصل هواوي العمل مع شركائها لتسريع نشر شبكات الشحن فائقة السرعة عالية الجودة والسلسة، واغتنام فرص كهربة التنقّل.

