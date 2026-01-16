Společně nabíjíme cestu vpřed| Huawei zveřejňuje deset nejvýznamnějších trendů v odvětví nabíjecích sítí pro rok 2026

Huawei Digital Power

Jan 16, 2026, 12:37 ET

ŠEN-ČEN, Čína, 16. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei zveřejnila 16. ledna deset nejvýznamnějších trendů v odvětví nabíjecích sítí pro rok 2026. Wang Zhiwu, ředitel divize Doména inteligentní nabíjecí sítě Huawei, komplexně interpretoval trendy v odvětví a technologické trendy.

Trend 1: Vysoce kvalitní rozvoj

Od osobních vozidel po užitková vozidla se „vysoká kvalita" stala nezbytností pro infrastrukturu ultrarychlého nabíjení, což vede k rozsáhlé modernizaci starších nabíjecích zařízení, aby vyhovovala energetickým potřebám různých modelů vozidel. Vysoce kvalitní rozvoj se rozšíří z „měst ultrarychlého nabíjení" na „města megawattového nabíjení" prostřednictvím jednotného plánování, standardů, dohledu a provozu a údržby, což umožní průmyslovým partnerům proměnit vysokou kvalitu ve vysoké výnosy.

Trend 2: Komplexní ultrarychlé nabíjení

Modely vozidel s ultrarychlým nabíjením, které byly dříve luxusním zbožím, si oblíbí všichni. Rozsáhlé použití polovodičových materiálů třetí generace a trakčních baterií s vysokou kapacitou dále zvýší podíl vozidel s ultrarychlým nabíjením na trhu. Trh ovládnou užitková vozidla s megawattovým nabíjením.

Trend 3: Elektrifikace logistiky v megawattovém měřítku

Přechod „od paliv k elektřině" pro životaschopné podnikání rychle rozšíří použití těžkých nákladních vozidel z omezených, uzavřených aplikací na široké použití ve všech scénářích. Snížení nákladů na trakční baterie a inovace v oblasti megawattových nabíjecích technologií učiní z elektrifikace logistiky v megawattovém měřítku nezastavitelný trend, který přinese významné ekonomické a sociální hodnoty.

Trend 4: Stanice o výkonu stovek megawattů

V rámci trendu elektrifikované logistiky se nabíjecí stanice o výkonu 100 MW stanou nezbytnou infrastrukturou pro provoz s vysokou propustností. Faktory, jako jsou technické přednosti, konkurenceschopné ceny elektřiny a škálovatelné nasazení, spustí silné klastrové efekty a zajistí dlouhodobou a udržitelnou ziskovost investic do nabíjecích stanic.

Trend 5: Bezpečnost a spolehlivost

Ve srovnání s osobními automobily vyžadují užitková vozidla vyšší nabíjecí výkon a větší podíl kapacity systému pro ukládání energie (ESS) v nabíjecích stanicích. Bezpečnost a spolehlivost se proto stanou základními požadavky na nabíjecí sítě. Komplexní architektura ochrany elektrické bezpečnosti bude bezproblémově chránit lidi, vozidla a nabíječky, a to díky robustnímu základu kybernetické bezpečnosti.

Trend 6: Tekutinou chlazené ultrarychlé nabíjení

Tekutinou chlazené ultrarychlé nabíjení poskytuje vynikající odvod tepla a ochranu, což umožňuje spolehlivý výkon ve stále častějších scénářích rozloženého nabíjení. Naproti tomu konvenční, vzduchem chlazené systémy mají potíže v náročných podmínkách, jako je vysoká teplota, vlhkost, solná mlha a silné zaprášení. V budoucnu bude technologie tekutinového chlazení použita ve vozidlech a nabíječkách, což umožní efektivní megawattové nabíjení a přispěje k celkovému snížení nákladů na vozidla.

Trend 7: ESS+nabíječka na bázi stejnosměrného proudu

Systém ESS+nabíječka na bázi stejnosměrného proudu může účinně zvýšit výkonovou kapacitu a pomoci zákazníkům rychle a nákladově efektivně nasadit ultrarychlé nabíjecí stanice, a to i v lokalitách s omezeným výkonem sítě. Tento systém je ideální pro modernizaci starších stanic s nízkou kapacitou, umožňuje rychlé určení nového účelu nebo nové nasazení ultrarychlých nabíjecích stanic s minimálním výkonem sítě a maximalizuje schopnost uspokojit požadavky na nabíjení vozidel.

Trend 8: Modulární konstrukce stanice

Modulární řešení na úrovni stanice je určeno pro inženýrskou výstavbu a uvádění zařízení do provozu a přizpůsobuje se široké škále scénářů nabíjení. Díky nízkým nákladům, rychlému nasazení a snadnému přemístění je flexibilní volbou, zatímco jeho odolná konstrukce zajišťuje dlouhodobou hodnotu a ochranu pro investory.

Trend 9: Mikrosíť kampusu

Systém PV (fotovoltaika)+ESS pro tvorbu sítě integruje technologii ultrarychlého nabíjení s kapalinovým chlazením a může pracovat v režimu připojeném k síti nebo mimo síť. Tím vzniká komplexní řešení „PV+ESS+nabíječka+vozidlo+síť", které zvyšuje výkonovou kapacitu, maximalizuje využití zelené energie a zvyšuje výnosy prostřednictvím arbitráže času použití.

Trend 10: Posílení umělé inteligence

Inteligentní vývoj nabíjecích sítí umožní hladkou spolupráci mezi sítěmi, stanicemi, nabíječkami a vozidly. Odstraněním digitálních sil zlepší celkové zkušenosti z nabíjení pro majitele vozidel a zvýší celkovou efektivitu logistiky a dopravy.

Společnost Huawei bude i nadále spolupracovat s partnery na urychlení zavádění hladce fungujících, vysoce kvalitních ultrarychlých nabíjecích sítí a využívání příležitostí elektrifikace mobility.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863441/Jointly_Charging_Road_Ahead_Huawei_Releases_Top_10_Trends_Charging.jpg

