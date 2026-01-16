讓有路的地方就有高質量充電 | 華為發布2026充電網絡產業十大趨勢

趨勢一：高質量發展

從乘用車到商用車，「高質量」成為超充必選項，並推動存量老舊充電設備大規模升級換代、滿足不同車型大電量補能需求。高質量發展從「超充之城」向「兆瓦超充之城」延展，將以「統一規劃、統一標准、統一監管、統一營維」四個要素，促進行業伙伴實現「高質量兌現高收益」。

趨勢二：全面超充化

超充車型將從高端必備到全民普及，第三代功率半導體材料廣泛應用與高倍率動力電池裝車量上升，將進一步增加超充車型的市場占比，兆瓦超充商用車將占據市場主導地位。

趨勢三：物流兆瓦化

重卡「以電替油」可實現商業閉環，將從封閉場景快速走向全場景。動力電池成本下降與兆瓦超充技術革新，讓物流兆瓦化勢不可擋，達成經濟價值與社會價值雙收益。

趨勢四：場站百兆瓦化

全電物流趨勢下，百兆瓦級場站將是高運力場景標配。以技術壁壘、電價差額、規模優勢等因素在所處區域形成集聚效應，使建站投資具備長期回報。

趨勢五：安全可信

商用車相比乘用車充電功率更大，場站儲能配備比例更高，安全可信將會是充電網絡的核心需求。「人、車、樁」一體的強電安全防護，與網絡安全底座構建全面防護機制。

趨勢六：超充液冷化

超充液冷化的高效散熱與防護水平才能滿足日益下沉的充電場景，傳統風冷設備無法適應高溫、高濕、高鹽霧及粉塵環境。全液冷技術未來會從充電樁側走向車樁液冷融合，支撐兆瓦超充車型高效補能、整車成本節約等優勢。

趨勢七：儲充直流化

直流儲充能夠有效實現電力增容，助力客戶用小電力實現快速、低成本建設超充站。適用於低容量舊站改造，以極小市電快速利舊或新建超充場站，最大化滿足車輛需求。

趨勢八：建站模塊化

整站模塊化解決方案協同工程施工與設備調試，靈活滿足多樣充電場景，實現低成本、易搬遷、開站快等多重優勢，為投資者實現長周期的保護。

趨勢九：園區微電網

構網型光伏和儲能與全液冷超充技術融合，與大電網可並可離，形成一站式「光儲充車雲」整體解決方案，實現電力增容，提升綠電消納，增加電價錯峰收益。

趨勢十：賦能AI化

充電網絡全面智能發展推動「雲站樁車」四層協同，消除數字化「孤島」，提升車主充電全流程極致體驗，實現物流運輸效率進一步升級。

2026年，華為將繼續攜手伙伴迎接產業變革，共建無縫覆蓋的高質量超充網絡，共贏汽車全面電動化機遇，讓有路的地方就有高質量充電。

SOURCE Huawei Digital Power