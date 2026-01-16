L'avenir de la recharge commune | Huawei publie les 10 principales tendances dans le secteur des réseaux de recharge pour 2026

SHENZHEN, Chine, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le 16 janvier, Huawei a publié les 10 principales tendances dans le secteur des réseaux de recharge pour 2026. Wang Zhiwu, président de la division « Réseaux de recharge intelligents » chez Huawei, a interprété en détail les tendances industrielles et technologiques.

Tendance 1 : le développement de l'infrastructure haut de gamme

Jointly Charging the Road Ahead | Huawei Releases Top 10 Trends of Charging Network Industry 2026

Pour les véhicules particuliers comme pour les véhicules utilitaires, le « haut de gamme » est devenu un impératif de l'infrastructure de recharge ultrarapide, entraînant une modernisation à grande échelle des anciens dispositifs de recharge pour leur permettre de répondre aux besoins énergétiques des différents modèles de véhicules. Grâce au développement d'une infrastructure haut de gamme fondée sur l'unification de la planification, des normes, de la supervision, de l'exploitation et de la maintenance, les partenaires industriels seront en mesure de convertir une qualité élevée en haut rendement, des « villes de recharge ultrarapide » aux « villes de recharge à l'échelle du mégawatt ».

Tendance 2 : la généralisation de la recharge ultrarapide

Les modèles de véhicules à charge ultrarapide, autrefois réservés à une élite, deviendront la norme. L'intégration massive des matériaux semi-conducteurs de puissance de troisième génération et des batteries de traction à taux C élevé augmentera encore la part de marché des véhicules à charge ultrarapide. Les véhicules utilitaires rechargeables en mégawatt domineront le marché.

Tendance 3 : l'électrification de la logistique à l'échelle du mégawatt

Le passage des entreprises saines du « carburant à l'électricité » généralisera rapidement l'électrification des poids lourds, auparavant réduite à des applications limitées bien définies, dans tous les scénarios. La réduction du coût des batteries de traction et les technologies innovantes de recharge en mégawatt feront de l'électrification logistique à cette échelle une tendance inéluctable, porteuse d'une significative valeur ajoutée économique et sociale.

Tendance 4 : des stations d'une centaine de mégawatts

Dans le contexte de la tendance à l'électrification de la logistique, les stations de recharge de 100 MW deviendront l'infrastructure essentielle pour les opérations à haut débit. Des facteurs tels que des atouts techniques, une tarification compétitive de l'électricité et l'évolutivité du déploiement contribueront à déclencher de puissants effets de regroupement et à garantir une rentabilité viable à long terme des investissements dans les stations de recharge.

Tendance 5 : sécurité et fiabilité

Par rapport aux véhicules particuliers, les véhicules utilitaires nécessitent une puissance de recharge plus élevée et une plus grande proportion de la capacité des systèmes de stockage d'énergie (ESS) dans les stations de recharge. Par conséquent, la sécurité et la fiabilité deviendront des exigences fondamentales pour les réseaux de recharge. En s'appuyant sur une base de cybersécurité solide, l'architecture globale de sécurité électrique protégera de manière transparente les personnes, les véhicules et les chargeurs.

Tendance 6 : la recharge ultrarapide à refroidissement liquide

Atteignant des niveaux supérieurs de dissipation thermique et de protection, la recharge ultrarapide à refroidissement liquide assure des performances fiables dans des scénarios où la charge est de plus en plus répartie. En revanche, les systèmes conventionnels refroidis par air résistent mal aux environnements difficiles tels que la forte chaleur, l'humidité, le brouillard salin ou l'accumulation de poussière. La technologie à refroidissement liquide sera mise en œuvre à l'avenir dans les véhicules et les chargeurs pour permettre une recharge efficace en mégawatt et contribuer à réduire le coût total des véhicules.

Tendance 7 : ESS + chargeur à courant continu

Un système ESS + chargeur à courant continu peut augmenter efficacement la capacité électrique en aidant les clients à déployer rapidement et de manière rentable des stations de recharge ultrarapide, même dans des endroits où l'alimentation par le réseau est limitée. Ce système est idéal pour moderniser les anciennes stations à faible capacité, pour vite faciliter la réaffectation ou le redéploiement des stations de recharge ultrarapide avec une alimentation minimale par le réseau, et pour garantir une capacité maximale de réponse à la demande de recharge des véhicules.

Tendance 8 : la construction de stations modulaires

Techniquement conçue pour l'exploitation du dispositif, la solution modulaire au niveau de la station s'adapte à un large éventail de scénarios de recharge. Son faible coût, son déploiement rapide et sa facilité de déplacement en consolident la souplesse, tandis que sa conception durable est gage de valeur et de protection à long terme pour les investisseurs.

Tendance 9 : le microréseau de campus

Le système photovoltaïque + ESS formant réseau, qui intègre la technologie de recharge ultrarapide à refroidissement liquide, peut fonctionner en mode raccordé au réseau ou hors réseau. Cette solution unique « système photovoltaïque + ESS + chargeur + véhicule + réseau » augmente la capacité électrique, favorise au maximum l'utilisation de l'énergie verte et aide à protéger les revenus grâce à l'arbitrage en fonction de l'heure d'utilisation.

Tendance 10 : le potentiel de l'IA

L'évolution intelligente des réseaux de recharge facilitera une collaboration fluide entre les réseaux, les stations, les chargeurs et les véhicules. En supprimant les cloisonnements numériques, elle améliorera l'expérience de recharge de bout en bout pour les propriétaires de véhicules, tout en renforçant l'efficacité globale de la logistique et du transport.

Huawei continuera à travailler avec ses partenaires afin d'accélérer le déploiement de réseaux transparents et de qualité pour la recharge ultrarapide, et de saisir toutes les occasions offertes par le développement de la mobilité électrique.

