Huawei publikuje 10 najważniejszych trendów w branży sieci ładowania na rok 2026

SHENZHEN, Chiny, 16 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- 16 stycznia firma Huawei opublikowała 10 najważniejszych trendów w branży sieci ładowania na rok 2026. Wang Zhiwu, prezes działu inteligentnych sieci ładowania Huawei, przedstawił obszerną interpretację trendów branżowych i technologicznych.

Trend 1: Rozwój oparty na wysokiej jakości

Od samochodów osobowych po pojazdy użytkowe - „wysoka jakość" stała się koniecznością w przypadku infrastruktury ultraszybkiego ładowania, co powoduje masową modernizację starszych urządzeń ładujących w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych różnych modeli pojazdów. Rozwój oparty na wysokiej jakości obejmie nie tylko „miasta ultraszybkiego ładowania", ale także „miasta ładowania megawatowego" poprzez ujednolicone planowanie, standardy, nadzór oraz eksploatację i konserwację, umożliwiając partnerom branżowym przekształcenie wysokiej jakości w wysokie zyski.

Trend 2: Kompleksowe ultraszybkie ładowanie

Modele pojazdów z ultraszybkim ładowaniem, które kiedyś były luksusowym dodatkiem, staną się dostępne dla wszystkich. Szerokie zastosowanie materiałów półprzewodnikowych trzeciej generacji i akumulatorów trakcyjnych o wysokim współczynniku C jeszcze bardziej zwiększy udział w rynku pojazdów z ultraszybkim ładowaniem. Pojazdy użytkowe z ładowaniem megawatowym zdominują rynek.

Trend 3: Elektryfikacja logistyki w skali megawatowej

Przejście z paliwa na energię elektryczną w celu zapewnienia rentowności działalności spowoduje szybkie rozszerzenie zastosowania pojazdów ciężarowych z ograniczonych, zamkniętych zastosowań do powszechnego wykorzystania we wszystkich scenariuszach. Obniżenie kosztów akumulatorów trakcyjnych i innowacje w zakresie technologii ładowania megawatowego sprawią, że elektryfikacja logistyki w skali megawatowej stanie się niepowstrzymanym trendem, przynoszącym znaczące korzyści gospodarcze i społeczne.

Trend 4: Stacje o mocy stu megawatów

W ramach trendu elektryfikacji logistyki stacje ładowania o mocy 100 MW staną się niezbędną infrastrukturą dla operacji o wysokiej przepustowości. Czynniki takie jak zalety techniczne, konkurencyjne ceny energii elektrycznej i skalowalne wdrożenie pozwolą uzyskać potężny efekt klastrowy i zapewnią długoterminową, zrównoważoną rentowność inwestycji w stacje ładowania.

Trend 5: Bezpieczeństwo i niezawodność

W porównaniu z samochodami osobowymi pojazdy użytkowe wymagają większej mocy ładowania i większej pojemności systemu magazynowania energii (ESS) w stacjach ładowania. Dlatego bezpieczeństwo i niezawodność staną się podstawowymi wymaganiami dla sieci ładowania. Kompleksowa architektura zabezpieczeń elektrycznych będzie płynnie chronić ludzi, pojazdy i ładowarki, a jej solidną podstawą będzie cyberbezpieczeństwo.

Trend 6: Ultra szybkie ładowanie z chłodzeniem cieczą

Ultra szybkie ładowanie z chłodzeniem cieczą zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i ochronę, umożliwiając niezawodne działanie w coraz bardziej zróżnicowanych scenariuszach ładowania. Natomiast konwencjonalne systemy chłodzone powietrzem mają trudności w wymagających warunkach, takich jak wysoka temperatura, wilgotność, mgła solna i duże zapylenie. W przyszłości technologia chłodzenia cieczą będzie stosowana w pojazdach i ładowarkach, umożliwiając wydajne ładowanie o mocy megawatowej i przyczyniając się do ogólnego obniżenia kosztów pojazdów.

Trend 7: System ESS+ładowarka zasilany prądem stałym

System ESS+ładowarka zasilany prądem stałym może skutecznie zwiększyć moc, pomagając klientom w szybkim i ekonomicznym wdrożeniu ultraszybkich stacji ładowania, nawet w lokalizacjach o ograniczonej mocy sieciowej. System ten idealnie nadaje się do modernizacji starszych stacji o małej mocy, umożliwiając szybkie przekształcenie lub wdrożenie nowych ultraszybkich stacji ładowania przy minimalnym zużyciu mocy sieciowej, maksymalizując jednocześnie zdolność do zaspokojenia zapotrzebowania na ładowanie pojazdów.

Trend 8: Modułowa konstrukcja stacji

Modułowe rozwiązanie na poziomie stacji powstało z myślą o projektowaniu konstrukcji i uruchamianiu urządzeń, umożliwiając dostosowanie do szerokiego zakresu scenariuszy ładowania. Niski koszt, szybkie wdrożenie i łatwa relokacja sprawiają, że jest to elastyczny wybór, a trwała konstrukcja zapewnia długoterminową wartość i ochronę dla inwestorów.

Trend 9: Mikrosieć kampusowa

System PV+ESS tworzący sieć integruje technologię ultraszybkiego ładowania chłodzonego cieczą i może działać w trybie podłączonym do sieci lub poza siecią. Tworzy to kompleksowe rozwiązanie „PV+ESS+ładowarka+pojazd+sieć", które zwiększa moc, maksymalizuje wykorzystanie zielonej energii i zwiększa przychody dzięki arbitrażowi czasu użytkowania.

Trend 10: Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Inteligentna ewolucja sieci ładowania umożliwi płynną współpracę między sieciami, stacjami, ładowarkami i pojazdami. Dzięki przełamaniu cyfrowych barier poprawi to komfort ładowania pojazdów dla właścicieli i zwiększy ogólną wydajność logistyki i transportu.

Huawei zamierza kontynuować współpracę z partnerami w celu przyspieszenia wdrażania płynnych, wysokiej jakości sieci ultraszybkiego ładowania oraz wykorzystania możliwości związanych z elektryfikacją transportu.

