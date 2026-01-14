Huawei تكشف عن أهم 10 توجهات لأنظمة الطاقة الكهروضوئية (PV) الذكية وتخزين الطاقة (ESS) لعام 2026

شنجن، الصين، 14 يناير 2026 /PRNewswire/ -- عقدت شركة Huawei Digital Power حدث إطلاق "أهم 10 توجهات لأنظمة الطاقة الكهروضوئية (PV) الذكية وتخزين الطاقة (ESS) لعام 2026"، تحت شعار: "تشكيل الشبكات في جميع السيناريوهات، وإطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي، وصقل التميُّز: دفع مصادر الطاقة المتجددة لتصبح المصادر الرئيسية للطاقة". كشف Eric Zhong، نائب الرئيس وكبير مسؤولي التسويق لخط منتجات أنظمة الطاقة الكهروضوئية (PV) الذكية وتخزين الطاقة (ESS) في شركة Huawei Digital Power، عن هذه التوجهات مع المستند التقني المرفق، مقدّمًا رؤى ومسارات عملية لتسريع اعتماد الطاقة الكهروضوئية (PV) وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة (ESS) كمصادر رئيسية في أنظمة الطاقة المتجددة، مع تعزيز التنمية عالية الجودة للصناعة.

Huawei released the Top 10 Trends of Smart PV & ESS

وأشار Zhong إلى أن الصناعة تدخل الآن مرحلة من خلق القيمة بشكلٍ أعمق، حيث تتحوّل من الابتكارات الفردية إلى التقدم المتكامل. واستنادًا إلى خبرتها في مجالي الطاقة الكهروضوئية (PV) وتخزين الطاقة، كشفت Huawei عن أهم 10 توجهات مستقبلية.

التوجه 1: التكامل بين الطاقة الكهروضوئية (PV) وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة (ESS) سيُمكّن مصادر الطاقة المتجددة من أن تصبح مصادر طاقة قابلة للتنبؤ، وقابلة للتحكم، ومستقرة

يجب أن تتميز محطات الطاقة الكهروضوئية (PV) وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة (ESS) على نطاق المرافق في المستقبل بخمس خصائص أساسية: ركيزتان (توليد طاقة مستقرة وقابلة للتحكم، وبتكاليف ثابتة) وثلاثة عناصر (تشغيل مستقل بنسبة 100٪ باستخدام الطاقة المتجددة، وتعاون ذكي شامل عبر جميع المراحل، ومستوى عالٍ من الأمان والجودة طوال دورة الحياة).

التوجه 2: أنظمة تخزين الطاقة (ESS) القادرة على تشكيل الشبكات ستصبح دعامة أساسية لضمان استقرار وتوازن الشبكة الكهربائية

أصبحت أنظمة تخزين الطاقة (ESS) القادرة على تشكيل الشبكات منتشرة بشكلٍ متزايد. فهي تعمل على تخفيف تقلبات إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز استقرار إمدادات الطاقة، والمشاركة في أسواق الطاقة، وتقديم خدمات مساعدة مثل تنظيم التردد وتقليل الأحمال القصوى.

التوجه 3: التكامل بين التوليد والشبكة والأحمال وأنظمة التخزين سيدفع نحو الاستقلالية الإقليمية والتنسيق العالمي لإمدادات الطاقة

تمكّن تقنيات الإرسال الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تحقيق التعاون المتعمق والتنسيق الفعّال بين التوليد الكهربائي، والشبكة، والأحمال، وأنظمة تخزين الطاقة (ESS).

التوجه 4: في سيناريو الطاقة الكهروضوئية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة (ESS) المنزلية، يتم الانتقال من الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة المصممة بالأساس للذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة طاقة مُثلى

في سيناريوهات الطاقة الكهروضوئية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة (ESS) المنزلية، تتطور المنتجات من أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أنظمة مصممة بالأساس للذكاء الاصطناعي. حيث يُدمج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التصميم والتجربة والتشغيل والصيانة (O&M)، متجاوزًا الاستراتيجية التقليدية للاستهلاك الذاتي الأقصى إلى استراتيجية استباقية لتحقيق أفضل تجربة طاقة ممكنة.

التوجه 5: التردد والكثافة العاليان سيدفعان نحو زيادة كثافة الطاقة في أجهزة الطاقة الكهروضوئية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة (ESS)

من المتوقع أن تزداد كثافة الطاقة في محولات الطاقة الكهروضوئية (PV) وأنظمة التحكم بالطاقة (PCS) بأكثر من 40٪ خلال السنوات القليلة المقبلة. وسيؤدي ذلك إلى تحسين كبير في جودة وكفاءة أنظمة الطاقة الكهروضوئية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة (ESS).

التوجه 6: الجهد العالي والموثوقية سيحفزان خفض التكلفة المُعدّلة للكهرباء (LCOE)

يُساهم تحسين مقاومة الجهد في المكونات الأساسية ومواد العزل في تسريع التحول نحو البنى عالية الجهد. وفي الوقت نفسه، تتطور إجراءات السلامة من الاستجابة التفاعلية إلى الوقاية الاستباقية.

التوجه 7: البطارية ليست هي نفسها نظام تخزين الطاقة (ESS)، وإدارة البطارية على مستوى النظام ضرورية للتشغيل الآمن والمستقر

تُستخدم التقنيات الرقمية لإدارة البطاريات بدقة وموثوقية من الخلايا الفردية وحتى النظام الكامل. ويُعد ذلك ضروريًا لتحقيق سعة تفريغ أعلى، وتعزيز السلامة، وإطالة عمر الخدمة، وتبسيط عمليات التشغيل والصيانة (O&M) لأنظمة تخزين الطاقة (ESS)، وهو ما أصبح مطلبًا أساسيًا لأي نظام تخزين طاقة (ESS) عالي الجودة.

التوجه 8: نظام تقنيات تشكيل الشبكات المتطور سيسرِّع بناء نظام الطاقة المتجددة

يتطور نظام تخزين الطاقة (ESS) القادر على تشكيل الشبكات من كونه "متابعًا سلبيًا" إلى "مهندس نشط" للشبكة الكهربائية. وتتجاوز تقنيات تشكيل الشبكات الأدوار الفردية لتنتقل إلى تطبيقات منهجية ومتكاملة بعمق ضمن النظام.

التوجه 9: وكلاء الذكاء الاصطناعي سيمكّنون أتمتة محطات الطاقة المتجددة

سيتم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في محطات الطاقة المتجددة بوتيرة متسارعة. وسيساعد التكامل بين السحابة والحافة والأجهزة على تحقيق أتمتة كاملة لمحطات الطاقة.

التوجه 10: قياس السلامة سيحفز تحسين قدرات الأمان في صناعة تخزين الطاقة بأكملها

تتحول سلامة أنظمة تخزين الطاقة (ESS) من فحوصات عشوائية تعتمد على العينات إلى تقييمات شاملة على مستوى النظام طوال دورة الحياة كاملة. من خلال تحديد مؤشرات أمان قابلة للقياس وتعزيز القدرات باستمرار لتلبية المتطلبات المصنفة، يمكن للصناعة أخيرًا حل المشكلات المستمرة منذ زمن طويل.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2860308/Huawei_released_Top_10_Trends_Smart_PV___ESS.jpg