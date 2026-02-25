شراكة بين IDEMIA Secure Transactions وHyundai Motor Group لنشر حل عالمي متقدم لاتصال السيارات

كوربفوا، فرنسا, 25 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- توفر حاليًا شركة "آيديميا سيكيور ترانزاكشانز" (IDEMIA Secure Transactions) "آي إس تي" (IST) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الاتصال والأمن ، لمجموعة "هيونداي موتور جروب" (Hyundai Motor Group) "إتش إم جي" (HMG) ، واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم ، حل إدارة الاتصال المتقدم للسيارات. بفضل تقنية شرائح eSIM وحل Connectivity Manager من "آي إس تي"، يمثل هذا التعاون علامة بارزة في تكنولوجيا السيارات المتصلة من الجيل الجديد وتحسين كفاءة سلاسل التوريد لشركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم.

ثورة في اتصال السيارات

مع حل Connectivity Manager من "آيديميا سيكيور ترانزاكشانز"، تحقق شركات صناعة السيارات مرونة غير مسبوقة في اختيار شركاء مشغلي شبكات الجوّال في جميع أنحاء العالم. من خلال اعتماد هذه الاستراتيجية المبتكرة ، تكتسب شركات صناعة السيارات القدرة على تبديل مشغلي الجوّال بشكل ديناميكي في المركبات كلما احتاجت إلى ذلك ، وتحسين الخدمات اللوجستية التكلفة والكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تجهيز المركبات بشرائح eSIM من "آي إس تي" ، يمكن لشركات صناعة السيارات القضاء على الحاجة إلى أنواع شرائح SIM محددة للمنطقة ، مما يبسط إلى حد كبير تعقيدات سلاسل التوريد مع الحفاظ على اتصال قوي في جميع الأسواق.

توسيع نطاق الابتكار على مستوى المناطق الرئيسية

ستقوم "آيديميا سيكيور ترانزاكشانز" بإدارة الاتصال لمركبات "إتش إم جي" ، بما في ذلك "هيونداي موتور" (Hyundai Motor)، و"كيا" (Kia)، و"جينيسيس" (Genesis)، المجهزة بشرائح eSIM على مستوى الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم. مع إنتاج "إتش إم جي" للعديد من الملايين من المركبات سنويًا ، من المقرر أن تزود هذه الشراكة ملايين السيارات المتصلة كل عام بتكنولوجيا شرائح eSIM من "آي إس تي". بدأ النشر في عام 2025 بدءًا من الشرق الأوسط؛ حيث سيتم تجهيز المركبات بتقنيات الاتصال العالمي الجاهزة للاستخدام مباشرةً، مما يتيح التحديثات السلسة المخصصة لبلدان الوجهات المستهدفة.

تحسين تجربة القيادة مع الاتصال المتقدم

مع تكنولوجيا شرائح eSIM المتقدمة من "آيديميا سيكيور ترانزاكشانز" ، سيستمتع السائقون بالاتصال السلس لأنظمة الاتصالات والترفيه ، مما يضمن ملاحة أكثر سلاسة ، وميزات السلامة المعززة ، والوصول السهل إلى الخدمات داخل السيارة المصممة لتلبية احتياجاتهم.

من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة المعتمدة من GSMA وحل Connectivity Managerالذي تتم استضافته على خدمة Microsoft Azure Cloud السحابية، تضمن "آي إس تي" أن المركبات المجهزة بحلها توفر اتصالاً موثوقًا وآمنًا لتقديم تحديثات برمجيات فعالة وخدمات قوية قائمة على الإنترنت ، وتدعم كلاً من سلامة السائق وتجربة القيادة الشاملة. هذه خطوة أخرى نحو استراتيجية المركبات المحددة برمجيًا التي تشكل صناعة السيارات بفضل الاتصال.

