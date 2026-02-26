IDEMIA Secure TransactionsとHyundai Motor Groupが提携、世界規模の先進的な車載通信ソリューションを展開

オー＝ド＝セーヌ県クールブヴォア、フランス, 2026年2月26日 /PRNewswire/ -- コネクティビティとセキュリティソリューションの世界大手企業IDEMIA Secure Transactions（IST）は、世界屈指の自動車メーカーHyundai Motor Group（HMG）に先進的な車載通信管理ソリューションを提供すると発表しました。同社のeSIMとクラウドベースのプラットフォーム「Connectivity Manager」により、今回の提携は、新世代のコネクテッドカー技術と世界中の自動車メーカーのサプライチェーン効率向上における金字塔となるものです。

車載コネクティビティの変革

IDEMIA Secure TransactionsのConnectivity Managerにより、自動車メーカーは世界中のモバイルネットワーク・オペレーターの提携先を選択する上で、これまでにない柔軟性を実現できるようになります。また、この革新的な戦略を採用することで、必要に応じて車両内のモバイルオペレーターを動的に切り替えられるようになり、物流コストと運用効率を最適化できます。さらに、同社のeSIMを搭載することで国や地域ごとのSIMが不要になり、サプライチェーンの複雑性を大幅に簡素化するだけでなく、あらゆる市場で安定した通信性能を維持できます。

主要地域におけるイノベーションの拡大

IDEMIA Secure Transactionsは、全世界の戦略的市場においてeSIMを搭載したHyundai Motor、Kia、Genesisを含むHMG（現代自動車グループ）車両の通信性能を管理します。同グループの生産台数は年間数百万台に上ることから、今回の提携により、毎年数百万台のコネクテッドカーにISTのeSIM技術が搭載されることになります。搭載は2025年の中東から開始されており、対象車両はすぐに利用可能な世界規模の接続性能を備え、仕向地に合わせたシームレスなアップデートが可能になります。

先進の通信性能で運転体験を向上

IDEMIA Secure Transactionsの高度なeSIM技術により、運転者はテレマティクスやインフォテインメント・システムに途切れることなく接続でき、よりスムーズなナビゲーション、安全機能の強化、ニーズに合わせた車載サービスへも容易にアクセス可能です。

同社は、GSMA認定の最先端技術とMicrosoft Azureクラウド上でホストされるConnectivity Managerを活用することで、自社のソリューションを搭載した車両が信頼性と安全性に優れた通信環境を確保します。また、効率的なソフトウェア更新と信頼性の高いインターネットベースのサービスを提供することで、運転者の安全性と全体的な走行体験向上の両方に貢献します。これは、通信性能によって自動車業界を席巻しつつあるソフトウェアを中心とした車両（SDV）戦略への新たな一歩となるものです。

