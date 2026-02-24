Asociación entre IDEMIA Secure Transactions y Hyundai Motor Group

IDEMIA Secure Transactions y Hyundai Motor Group se asocian para implementar una solución avanzada de conectividad automotriz global

COURBEVOIE, Francia, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- IDEMIA Secure Transactions (IST), líder mundial en soluciones de conectividad y seguridad, ofrece a Hyundai Motor Group (HMG), uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, su solución avanzada para la gestión de la conectividad de vehículos. Gracias a la eSIM y al Connectivity Manager de IST, esta colaboración marca un hito importante en la tecnología de vehículos conectados de nueva generación y una mayor eficiencia en la cadena de suministro para fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Transformando la conectividad automotriz

Gracias a Connectivity Manager de IDEMIA Secure Transactions, los fabricantes de automóviles logran una flexibilidad sin precedentes al seleccionar socios operadores de redes móviles en todo el mundo. Al adoptar esta innovadora estrategia, los fabricantes pueden cambiar dinámicamente de operador móvil en sus vehículos cuando lo necesiten, optimizando así los costes, la logística y la eficiencia operativa. Además, al equipar los vehículos con la eSIM de IST, los fabricantes eliminan la necesidad de variantes de SIM específicas para cada región, simplificando significativamente las complejidades de la cadena de suministro y manteniendo una conectividad robusta en todos los mercados.

Innovación escalable en regiones clave

IDEMIA Secure Transactions gestionará la conectividad de los vehículos HMG, incluidos Hyundai Motor, Kia y Genesis, equipados con eSIM en mercados estratégicos de todo el mundo. Dado que HMG produce varios millones de vehículos al año, esta colaboración permitirá equipar millones de coches conectados cada año con la tecnología eSIM de IST. El despliegue comenzó en 2025, empezando por Oriente Medio, donde los vehículos estarán equipados con conectividad global lista para usar, lo que permitirá actualizaciones fluidas y adaptadas a los países de destino.

Mejorando la experiencia de conducción con conectividad avanzada

Con la avanzada tecnología eSIM de IDEMIA Secure Transactions, los conductores disfrutarán de una conectividad fluida para sistemas telemáticos y de infoentretenimiento, lo que garantiza una navegación más fluida, funciones de seguridad mejoradas y un acceso sencillo a servicios a bordo adaptados a sus necesidades.

Al aprovechar tecnologías de vanguardia con certificación GSMA y su Administrador de Conectividad alojado en Microsoft Azure Cloud, IST garantiza que los vehículos equipados con su solución proporcionen una conectividad fiable y segura para ofrecer actualizaciones de software eficientes y servicios robustos basados en internet, lo que favorece tanto la seguridad del conductor como la experiencia de conducción en general. Este es un paso más hacia la estrategia de Vehículos Definidos por Software que está transformando la industria automotriz gracias a la conectividad.

Contacto: [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2918314/IDEMIA_Secure_Transactions_Logo.jpg