IDEMIA Secure Transactions et Hyundai Motor Group s'associent pour déployer une solution mondiale avancée de connectivité automobile

COURBEVOIE, France, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- IDEMIA Secure Transactions (IST), un leader mondial des solutions de connectivité et de sécurité, fournit désormais à Hyundai Motor Group (HMG), l'un des principaux constructeurs automobiles au monde, sa solution avancée de connectivité automobile. Portée par l'eSIM et le Connectivity Manager d'IST, cette collaboration marque une étape majeure dans la technologie des véhicules connectés de nouvelle génération et dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour les constructeurs automobiles à l'échelle mondiale.

Transformer la connectivité automobile

Grâce au Connectivity Manager d'IDEMIA Secure Transactions, les constructeurs automobiles bénéficient d'une flexibilité inédite dans le choix de leurs partenaires opérateurs de réseaux mobiles à travers le monde. Cette stratégie innovante leur permet en effet de changer dynamiquement d'opérateur mobile dans les véhicules à tout moment, optimisant ainsi les coûts, la logistique et l'efficacité opérationnelle. De plus, en équipant les véhicules de l'eSIM d'IST, les constructeurs suppriment la nécessité de disposer d'une carte SIM propre à chaque région, ce qui simplifie considérablement la gestion de la chaîne d'approvisionnement tout en garantissant une connectivité robuste sur tous les marchés.

Déployer l'innovation à grande échelle dans des régions clés

IDEMIA Secure Transactions va ainsi gérer la connectivité des véhicules de Hyundai Motor Group (HMG), y compris pour Hyundai Motor, Kia et Genesis, équipés d'eSIM sur des marchés stratégiques à travers le monde. Étant donné que HMG produit plusieurs millions de véhicules chaque année, ce partenariat équipera chaque année plusieurs millions de voitures connectées de la technologie eSIM d'IST. Le déploiement a débuté en 2025 au Moyen-Orient, où les véhicules sont équipés d'une connectivité mondiale prête à l'emploi, permettant des mises à jour transparentes adaptées aux pays des utilisateurs.

Améliorer l'expérience de conduite grâce à une connectivité avancée

Grâce à la technologie eSIM avancée d'IDEMIA Secure Transactions, le conducteur bénéficie d'une connectivité fluide des systèmes de télématique et d'infotainment, pour une navigation plus intuitive, des fonctionnalités de sécurité renforcées et un accès simplifié à des services embarqués adaptés à ses besoins.

En s'appuyant sur des technologies de pointe certifiées par la GSMA et sur son Connectivity Manager hébergé sur le cloud Microsoft Azure, IST garantit aux véhicules équipés de sa solution une connectivité fiable et sécurisée, permettant des mises à jour logicielles efficaces et des services Internet robustes. Il s'agit d'une nouvelle étape vers la stratégie du véhicule défini par logiciel (Software-Defined Vehicle), qui est en train de révolutionner l'industrie automobile par la connectivité.

