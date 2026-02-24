IDEMIA Secure Transactions und Hyundai Motor Group schließen Partnerschaft zur Einführung einer fortschrittlichen globalen Konnektivitätslösung für die Automobilindustrie

COURBEVOIE, Frankreich, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- IDEMIA Secure Transactions (IST), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitäts- und Sicherheitslösungen, stellt Hyundai Motor Group (HMG), einem der größten Automobilhersteller der Welt, nun seine fortschrittliche Lösung für das Konnektivitätsmanagement in Fahrzeugen zur Verfügung. Dank des eSIM- und Connectivity-Managers von IST stellt diese Zusammenarbeit einen bedeutenden Meilenstein in der vernetzten Fahrzeugtechnologie der neuen Generation und einer verbesserten Effizienz der Lieferkette für Automobilhersteller weltweit dar.

Konnektivität im Automobilbereich neu gestalten

Mit dem Connectivity Manager von IDEMIA Secure Transactions erreichen Automobilhersteller eine beispiellose Flexibilität bei der Auswahl von Mobilfunknetzbetreibern weltweit. Durch die Einführung dieser innovativen Strategie erhalten Automobilhersteller die Möglichkeit, den Mobilfunkbetreiber in Fahrzeugen bei Bedarf dynamisch zu wechseln und so Kosten, Logistik und betriebliche Effizienz zu optimieren. Darüber hinaus können Automobilhersteller durch die Ausstattung von Fahrzeugen mit der eSIM von IST auf regionsspezifische SIM-Varianten verzichten, was die Komplexität der Lieferkette erheblich vereinfacht und gleichzeitig eine robuste Konnektivität in allen Märkten gewährleistet.

Skalierung der Innovation in den Schlüsselregionen

IDEMIA Secure Transactions wird die Konnektivität für Fahrzeuge von HMG, darunter Hyundai Motor, Kia und Genesis, verwalten, die in strategischen Märkten weltweit mit eSIMs ausgestattet sind. Da HMG jährlich mehrere Millionen Fahrzeuge produziert, werden im Rahmen dieser Partnerschaft jedes Jahr Millionen vernetzter Fahrzeuge mit der eSIM-Technologie von IST ausgestattet. Die Einführung begann im Jahr 2025 zunächst im Nahen Osten, wo Fahrzeuge mit einer weltweit sofort einsatzbereiten Konnektivität ausgestattet werden, die nahtlose, auf die Zielländer zugeschnittene Updates ermöglicht.

Verbessertes Fahrerlebnis durch fortschrittliche Konnektivität

Dank der fortschrittlichen eSIM-Technologie von IDEMIA Secure Transactions profitieren Fahrer von einer nahtlosen Konnektivität für Telematik- und Infotainmentsysteme, was eine reibungslosere Navigation, verbesserte Sicherheitsfunktionen und einen mühelosen Zugang zu auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Diensten im Fahrzeug gewährleistet.

Durch den Einsatz modernster GSMA-zertifizierter Technologien und seines auf Microsoft Azure Cloud gehosteten Connectivity Managers stellt IST sicher, dass mit seiner Lösung ausgestattete Fahrzeuge eine zuverlässige und sichere Konnektivität bieten, um effiziente Software-Updates und robuste internetbasierte Dienste bereitzustellen, die sowohl die Sicherheit des Fahrers als auch das gesamte Fahrerlebnis unterstützen. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung der Software-Defined-Vehicle-Strategie, die dank Konnektivität die Automobilindustrie prägt.

Kontakt: [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2918314/IDEMIA_Secure_Transactions_Logo.jpg