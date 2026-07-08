شركة Asana Partners وصندوق Norges Bank Investment Management يطلقان مشروعًا إستراتيجيًا للاستثمار في عقارات التجزئة بالأحياء السكنية

الشراكة الجديدة تستهدف الاستثمار في أصول عقارية عالية الجودة لقطاع التجزئة في الأحياء السكنية بالولايات المتحدة

شارلوت، نورث كارولاينا، 8 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Asana Partners اليوم عن إتمام شراكة مع صندوق Norges Bank Investment Management ("NBIM") لتأسيس مشروع Asana Partners Strategic Partners I ("APSP I"). سيستثمر المشروع الجديد في امتلاك وتشغيل أصول عقارية أساسية وعقارات أساسية مُعززة (+core/core) عالية الجودة في قطاع التجزئة بالأحياء السكنية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المراكز التجارية التي تضم متاجر بقالة رئيسية، والمراكز التجارية غير المرتبطة بمتجر رئيسي، ومتاجر الشوارع، والمشروعات متعددة الاستخدامات.

انطلق مشروع APSP I برأس مال استثماري أولي قدره 500 مليون دولار أمريكي من NBIM. سيركز المشروع على العقارات الواقعة في أسواق تتمتع بخصائص ديموغرافية جاذبة، وطلب مستدام من المستأجرين، وأساسيات استهلاكية قوية، إلى جانب فرص لتحقيق قيمة طويلة الأجل.

قال Reed Kracke، الشريك في Asana Partners: "يشرفنا أن نتعاون مع NBIM، أحد أبرز المستثمرين المؤسسيين في العالم". "يعكس تأسيس APSP I قناعتنا المشتركة بقوة ومرونة قطاع عقارات التجزئة في الأحياء السكنية، كما يعزز قدرتنا الحالية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة في مختلف أنحاء البلاد".

إن الشراكة الإستراتيجية مع NBIM مكملة لأداة الاستثمار الحالية لدى Asana Partners في فئة الأصول الأساسية والأصول الأساسية المُعززة (+core/core)، وهي Asana Partners Select Fund.

سيكون أول استثمار للشراكة الاستحواذ على حصة بنسبة 50% في محفظة من المراكز التجارية المتميزة التي تضم متاجر بقالة رئيسية، وتقع في أسواق نمو واعدة.

تولت King & Spalding LLP دور المستشار القانوني لشركة Asana Partners، فيما تولت Clifford Chance تقديم الاستشارات القانونية إلى NBIM.

نبذة عن شركة Asana Partners

شركة Asana Partners هي شركة استثمار في العقارات التجارية المتخصصة في قطاع التجزئة، وتركز على خلق القيمة في الأحياء النابضة بالحياة من خلال الاستفادة من قدراتها المتكاملة رأسيًا وخبراتها المتخصصة في قطاع التجزئة. تدير الشركة أصولًا عقارية في الأحياء التجارية تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي، وتنشط في الأسواق سريعة النمو في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مع التزامها بإحداث أثر إيجابي داخل المجتمعات التي تعمل فيها. كما تتبنى Asana Partners ثقافة مؤسسية قائمة على التعاون، ولديها مكاتب في كل من شارلوت، وأتلانتا، وبوسطن، وكولومبيا، ودنفر، ولوس أنجلوس، ونيويورك. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.asanapartners.com أو متابعتنا على asanapartners@.

نبذة عن صندوق Norges Bank Investment Management

يتولى صندوق Norges Bank Investment Management إدارة صندوق التقاعد العالمي للحكومة النرويجية. تبلغ قيمة أصول الصندوق نحو 22,000 مليار كرونة نرويجية (ما يعادل حوالي 2,200 مليار دولار أمريكي)، ويستثمر في أسواق الأسهم والدخل الثابت الدولية، بالإضافة إلى العقارات والبنية التحتية للطاقة المتجددة. يهدف الصندوق إلى ضمان الإدارة المسؤولة وطويلة الأجل للعائدات المتأتية من موارد النرويج النفطية والغازية، بما يضمن استفادة الأجيال الحالية والمستقبلية من هذه الثروة. يسعى إلى تحقيق أعلى عائد ممكن بطريقة آمنة وفعالة ومسؤولة وشفافة، وذلك في إطار المبادئ التوجيهية التي تضعها الحكومة.

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Julie Ducworth، البريد الإلكتروني: [email protected]، الهاتف: 803.465.1198