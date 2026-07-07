-Asana Partners y Norges Bank Investment Management lanzan una iniciativa estratégica de venta minorista en barrios residenciales

Esta nueva alianza se centrará en activos comerciales de alta calidad ubicados en barrios de Estados Unidos.

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Asana Partners anunció el cierre de una alianza con Norges Bank Investment Management ("NBIM") para formar Asana Partners Strategic Partners I ("APSP I"). Esta nueva empresa invertirá y gestionará activos comerciales de alta calidad en barrios de todo Estados Unidos, incluyendo centros comerciales con supermercados como tienda principal, centros comerciales sin tienda principal, locales comerciales a pie de calle y propiedades de uso mixto.

APSP I se puso en marcha con una inversión de capital de 500 millones de dólares por parte de NBIM. La iniciativa se centrará en propiedades ubicadas en mercados con una demografía atractiva, una demanda de inquilinos estable, sólidos fundamentos de consumo y oportunidades para la creación de valor a largo plazo.

"Nos honra asociarnos con NBIM, uno de los principales inversores institucionales del mundo", declaró Reed Kracke, socio de Asana Partners. "La creación de APSP I refleja nuestra convicción compartida en la solidez y resiliencia del sector inmobiliario comercial de barrio y amplía nuestra capacidad para aprovechar atractivas oportunidades de inversión en todo el país".

Esta alianza estratégica con NBIM complementa el vehículo de inversión core/core+ de Asana Partners, Asana Partners Select Fund.

La inversión inicial de la alianza consistirá en una participación del 50 % en una cartera de centros comerciales de alta gama, con supermercados como inquilinos principales, ubicados en mercados de crecimiento con gran potencial.

King & Spalding LLP actuó como asesor legal de Asana Partners. Clifford Chance actuó como asesor legal de NBIM.

Acerca de Asana Partners

Asana Partners es una firma de inversión inmobiliaria especializada en el sector minorista que genera valor en barrios dinámicos mediante la integración vertical y su amplia experiencia en el sector. Con más de 9 mil millones de dólares en activos gestionados en barrios, la firma opera en mercados en crecimiento en todo Estados Unidos y se compromete a generar un impacto positivo en las comunidades. Asana Partners promueve una sólida cultura de colaboración y cuenta con oficinas en Charlotte, Atlanta, Boston, Columbia, Denver, Los Ángeles y Nueva York. Para más información, visite www.asanapartners.com o siga a @asanapartners.

Acerca de Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management administra el Fondo Global de Pensiones del Gobierno Noruego. Con activos por un valor aproximado de 22 billones de coronas noruegas (unos 2.200 billones de dólares estadounidenses), el fondo invierte en mercados internacionales de renta variable y renta fija, así como en bienes inmuebles e infraestructura de energías renovables. Su objetivo es garantizar una gestión responsable y a largo plazo de los ingresos procedentes de los recursos de petróleo y gas de Noruega, de modo que esta riqueza beneficie tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Busca obtener la mayor rentabilidad posible de forma segura, eficiente, responsable y transparente, dentro del marco de las directrices gubernamentales.

Contacto de medios:

Julie Ducworth, [email protected], 803.465.1198