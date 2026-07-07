Asana Partners и Norges Bank Investment Management запускают стратегическое предприятие местной розничной торговли

Новое партнерство будет нацелено на высококачественные местные розничные активы в США.

ШАРЛОТТ, Северная Каролина, 7 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Asana Partners объявила о партнерстве с Norges Bank Investment Management (NBIM) для формирования компании Asana Partners Strategic Partners I (APSP I). Новое предприятие будет инвестировать и управлять высококачественными местными розничными активами Core / Core+ на всей территории США, включая продуктовые центры, центры без якорного объекта, уличную розницу и многофункциональные активы.

APSP I запускается с обязательством по акциям в размере 500 млн долларов от NBIM. Предприятие будет сосредоточено на объектах недвижимости, расположенных на рынках с привлекательной демографией, устойчивым спросом арендаторов, убедительными потребительскими основами и возможностями для долгосрочного создания стоимости.

«Для нас большая честь сотрудничать с NBIM, одним из ведущих институциональных инвесторов в мире, — сказал Рид Краке (Reed Kracke), партнер Asana Partners. — Формирование APSP I отражает нашу общую убежденность в силе и устойчивости местной торговой недвижимости в и расширяет нашу существующую способность извлекать выгоду из привлекательных инвестиционных возможностей по всей стране».

Стратегическое партнерство с NBIM дополняет существующий инвестиционный инструмент Core / Core+ Asana Partners Select Fund.

Первоначальные инвестиции партнерства составят 50-процентную долю в портфеле премиальных продуктовых центров на желаемых растущих рынках.

Компания King & Spalding LLP выступила юридическим консультантом Asana Partners. Клиффорд Чанс (Clifford Chance) выступал в качестве юридического консультанта NBIM.

Об Asana Partners

Asana — это инвестиционная компания в сфере розничной недвижимости, создающая ценность в оживленных районах, используя вертикально интегрированные возможности и опыт розничной торговли. Имея под управлением более 9 млрд долларов местных активов, фирма активно работает на растущих рынках по всей территории США и стремится оказать положительное влияние на сообщества. Партнеры Asana отстаивают сильную культуру сотрудничества с офисами в Шарлотте, Атланте, Бостоне, Колумбии, Денвере, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Для получения дополнительной информации посетите www.asanapartners.com или подпишитесь на @asanapartners.

О Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management управляет Государственным пенсионным фондом — Глобальным. С активами на сумму около 22 000 миллиардов норвежских крон (около 2200 миллиардов долларов США) фонд инвестирует в международные рынки акций и с фиксированным доходом, а также в инфраструктуру недвижимости и возобновляемых источников энергии. Его цель — обеспечить ответственное, долгосрочное управление доходами от нефтегазовых ресурсов Норвегии, чтобы это богатство приносило пользу как нынешнему, так и будущим поколениям. Фонд направлен на достижение максимально возможной отдачи безопасным, эффективным, ответственным и прозрачным образом в рамках правительственных руководящих принципов.

Контакты для СМИ:

Джули Дакворт (Julie Ducworth), [email protected], 803.465.1198