Asana Partners и Norges Bank Investment Management запускают стратегическое предприятие местной розничной торговли

News provided by

Asana Partners

Jul 07, 2026, 16:14 ET

Новое партнерство будет нацелено на высококачественные местные розничные активы в США.

ШАРЛОТТ, Северная Каролина, 7 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Asana Partners объявила о партнерстве с Norges Bank Investment Management (NBIM) для формирования компании Asana Partners Strategic Partners I (APSP I). Новое предприятие будет инвестировать и управлять высококачественными местными розничными активами Core / Core+ на всей территории США, включая продуктовые центры, центры без якорного объекта, уличную розницу и многофункциональные активы.

APSP I запускается с обязательством по акциям в размере 500 млн долларов от NBIM. Предприятие будет сосредоточено на объектах недвижимости, расположенных на рынках с привлекательной демографией, устойчивым спросом арендаторов, убедительными потребительскими основами и возможностями для долгосрочного создания стоимости.

«Для нас большая честь сотрудничать с NBIM, одним из ведущих институциональных инвесторов в мире, — сказал Рид Краке (Reed Kracke), партнер Asana Partners. — Формирование APSP I отражает нашу общую убежденность в силе и устойчивости местной торговой недвижимости в и расширяет нашу существующую способность извлекать выгоду из привлекательных инвестиционных возможностей по всей стране».

Стратегическое партнерство с NBIM дополняет существующий инвестиционный инструмент Core / Core+ Asana Partners Select Fund.

Первоначальные инвестиции партнерства составят 50-процентную долю в портфеле премиальных продуктовых центров на желаемых растущих рынках.

Компания King & Spalding LLP выступила юридическим консультантом Asana Partners. Клиффорд Чанс (Clifford Chance) выступал в качестве юридического консультанта NBIM.

Об Asana Partners
Asana — это инвестиционная компания в сфере розничной недвижимости, создающая ценность в оживленных районах, используя вертикально интегрированные возможности и опыт розничной торговли. Имея под управлением более 9 млрд долларов местных активов, фирма активно работает на растущих рынках по всей территории США и стремится оказать положительное влияние на сообщества. Партнеры Asana отстаивают сильную культуру сотрудничества с офисами в Шарлотте, Атланте, Бостоне, Колумбии, Денвере, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Для получения дополнительной информации посетите www.asanapartners.com или подпишитесь на @asanapartners.

О Norges Bank Investment Management
Norges Bank Investment Management управляет Государственным пенсионным фондом — Глобальным. С активами на сумму около 22 000 миллиардов норвежских крон (около 2200 миллиардов долларов США) фонд инвестирует в международные рынки акций и с фиксированным доходом, а также в инфраструктуру недвижимости и возобновляемых источников энергии. Его цель — обеспечить ответственное, долгосрочное управление доходами от нефтегазовых ресурсов Норвегии, чтобы это богатство приносило пользу как нынешнему, так и будущим поколениям. Фонд направлен на достижение максимально возможной отдачи безопасным, эффективным, ответственным и прозрачным образом в рамках правительственных руководящих принципов.

Контакты для СМИ:
Джули Дакворт (Julie Ducworth), [email protected], 803.465.1198

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Asana Partners y Norges Bank Investment Management lanzan una iniciativa estratégica

Asana Partners y Norges Bank Investment Management lanzan una iniciativa estratégica

Hoy, Asana Partners anunció el cierre de una alianza con Norges Bank Investment Management ("NBIM") para formar Asana Partners Strategic Partners I...
Asana Partners und Norges Bank Investment Management starten strategisches Joint Venture im Bereich des lokalen Einzelhandels

Asana Partners und Norges Bank Investment Management starten strategisches Joint Venture im Bereich des lokalen Einzelhandels

Asana Partners gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Norges Bank Investment Management („NBIM") geschlossen hat, um den...
More Releases From This Source

Explore

Construction & Building

Construction & Building

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Real Estate

Real Estate

Licensing

Licensing

News Releases in Similar Topics