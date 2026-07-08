شركة DXC تفتتح مركز تجربة العملاء الرائد للذكاء الاصطناعي أولًا في بنغالورو

تعزّز DXC حضورها في الهند من خلال منشأة تمتد على مساحة 200,000 قدم مربع في بنغالورو

يجمع المركز بين مساحات تعاون للعملاء، ومركز رائد للذكاء الاصطناعي، وقدرات متكاملة للأمن والعمليات

كما صُمم لتمكين التعاون المباشر بين مستشاري DXC والعملاء بهدف تحديد وتطوير وتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على تحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس

DXC Opens Flagship AI-first Customer Experience Center in Bengaluru

بنغالورو، الهند، 8 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت DXC Technology (مؤشر بورصة نيويورك تحت الرمز: DXC)، وهي شريك رائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، اليوم عن افتتاح مركز تجربة العملاء الجديد في بنغالورو. هذه المُنشأة الجديدة هي أحد أكبر مراكز التسليم العالمية لدى DXC، وتعزز دور الشركة في مساعدة المؤسسات على الانتقال من مرحلة تجارب الذكاء الاصطناعي إلى النشر واسع النطاق، مع توسيع شبكة مواقع تعاون العملاء التابعة لها عالميًا.

تصميم حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تقع المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 200,000 قدم مربع، في أحد أبرز الممرات التكنولوجية في بنغالورو، وقد صُممت خصيصًا لتعميق تفاعل العملاء، وتعزيز التعاون، وتسريع التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي. مع توسّع DXC في توفير فرص التعاون مع العملاء حول حلول الذكاء الاصطناعي، يجمع الموقع بين مناطق تجربة العملاء التفاعلية، ومراكز التعاون المرنة، واستوديوهات الابتكار، ومختبرات التطوير المشترك، ومناطق تجربة الشركاء، ضمن بيئة حديثة تتيح لفرق DXC والعملاء والشركاء المشاركة في ابتكار الحلول، وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي، واستعراض الابتكارات بشكلٍ فوري.

قال Ramnath Venkataraman، رئيس خدمات الاستشارات والهندسة في DXC Technology: "يمثل موظفونا أكبر عنصر تميّز لدينا". "يجمع مركز تجربة العملاء الجديد بين مواهبنا الهندسية الاستثنائية في مساحة صُممت لتعزيز التعاون العميق مع العملاء والشركاء، حيث يمكننا المشاركة في ابتكار وتصميم وتوسيع الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات الأعمال المعقدة. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب طوال رحلة الابتكار، نساعد العملاء على الانتقال بوتيرة أسرع من الأفكار إلى نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس".

حيث تحوّل المؤسسات الذكاء الاصطناعي إلى حلول قابلة للتنفيذ

في الوقت الذي تواصل فيه DXC مساعدة المؤسسات على الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ واسع النطاق، تستثمر الشركة في بيئات تمكّن العملاء من تحديد حالات الاستخدام الأعلى قيمة، وتطوير النماذج الأولية للحلول بسرعة، ودمج الذكاء الاصطناعي ضمن البيئات التقنية الحالية، بما في ذلك الأنظمة الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في عملياتها. ستستعرض المنشأة الجديدة قدرات DXC في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستشارات، والهندسة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتحول الشبكات، مع التركيز على تطوير وتشغيل قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة مع أنظمة المؤسسات الحالية وأنظمة عمليات تكنولوجيا المعلومات.

يضم الموقع مركزًا رئيسيًا للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ساحة محاكاة للهجمات السيبرانية (Cyber Range)، ومختبرات الأدلة الجنائية الرقمية، ومركز العمليات الأمنية، ومركز عمليات الشبكات، ما يتيح تنفيذ سيناريوهات متكاملة تمتد من تصميم الحلول وحتى النشر الفعلي والمراقبة التشغيلية. في قلب المنشأة يقع مركز DXC الرئيسي للذكاء الاصطناعي، المصمم لمساعدة العملاء على تحويل مفاهيم الذكاء الاصطناعي إلى حلول قابلة للتطبيق من خلال التطوير والاختبار العمليين. تتكامل هذه القدرات لدعم دورة التسليم الكاملة، بدءًا من مرحلة توليد الأفكار وصولًا إلى التشغيل والتحسين.

وقال Rob Le Busque، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان لدى DXC Technology: "يمثل مركز تجربة العملاء الجديد قوة دافعة للابتكار في الذكاء الاصطناعي، والتميّز الهندسي، والتعاون مع العملاء". "من خلال جمع خبراتنا في الاستشارات والهندسة والعمليات ضمن بيئة واحدة، فإننا نساعد العملاء على تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي وبناء مؤسسات مترابطة يعمل فيها الأفراد جنبًا إلى جنب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي لتطوير وتشغيل الأنظمة الأساسية الخاصة بعملائنا".

نبذة عن DXC Technology

DXC Technology (مؤشر بورصة نيويورك: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ولمؤسسات القطاع العام، وتساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير على نحو غير مسبوق. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى DXC تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة dxc.com.

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