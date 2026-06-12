DXC وAnthropic تعلنان عن تحالف عالمي متعدد السنوات لجلب الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة المؤسسات الحرجة للمهام

DXC and Anthropic Announce Multi-Year Global Alliance to Bring AI into Mission-Critical Enterprise Systems

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DXC تعد شريكًا عالميًا رئيسيًا في شبكة شركاء Claude Partner Network ، حيث تقوم بإنشاء عروض ذكاء اصطناعي عالمية جديدة خاصة بالمجالات للصناعات الرئيسية.

Claude يدعم بالفعل تشغيل DXC OASIS ، وهي منصة التنسيق القائمة على الذكاء الاصطناعي للشركة للخدمات المُدارة ، وهي الآن قيد الإنتاج مع أكثر من 50 عميلاً مشتركًا.

مع قوة عمل تتجاوز 115,000 في 70 دولة ، تعمل DXC و Anthropic على تعميق علاقتهما القائمة لجلب Claude داخل الأنظمة والمنصات الحرجة للمهام التي تشغلها DXC لأكبر الشركات والحكومات في العالم.

الشراكة تنشئ قوة عمل جديدة لـ DXC من المهندسين والمصممين المنتشرين على الخطوط الأمامية الحاصلين على اعتماد Claude ليتم تضمينهم مباشرة في بيئات العملاء لتسريع تحول الذكاء الاصطناعي الوكيل.

مدينة آشبورن بولاية فيرجينيا، ومدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، 12 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "دي إكس سي تكنولوجي" (DXC Technology) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) ، الشريك الرائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار ، عن شراكة عالمية متعددة السنوات مع "آنثروبيك" (Anthropic)، شركة سلامة الذكاء الاصطناعي وصانعة مساعد الذكاء الاصطناعي Claude. من خلال هذه المبادرة المشتركة ، تصبح "دي إكس سي" واحدة من عدد قليل من الشركاء العالميين في شبكة شركاء Claude Partner Network.

معًا ، ستقوم الشركتان بتدريب قوة عاملة مخصصة تضم عشرات الآلاف من المهندسين والمصممين الحاصلين على اعتماد Claude لتقديم نماذج Claude إلى الإنتاج داخل أنظمة البنية التحتية التكنولوجية الحرجة التي تعمل بها "دي إكس سي" لأكبر البنوك والشركات الجوية والشركات التأمينية والشركات المصنعة والوكالات الحكومية في العالم.

يعتمد التحالف على استخدام "دي إكس سي" الحالي لـ Claude في عملياتها الخاصة ، بما في ذلك كأداة تطوير أساسية تستخدم لبناء منصة DXC OASIS ، وهي منصة التنسيق القائمة على الذكاء الاصطناعي للشركة للخدمات المُدارة. باستخدام نماذج Claude ، قامت "دي إكس سي" بتسريع تسليم برمجيات منصة DXC OASIS بحوالي 10 أضعاف ، حيث تم إنشاء أكثر من 95٪ من الكود بواسطة Claude قبل المراجعة البشرية. يعمل Claude الآن كنموذج أساس افتراضي لتشغيل تدفقات العمل العاملة في منصة DXC OASIS. تم إطلاق منصة DXC OASIS في أبريل 2026 ، ويجري نشرها حاليًا على مستوى أكثر من 50 عميلاً وسيتم طرحها عبر قاعدة عملاء "دي إكس سي" العالمية.

يتم بناء التحالف واستثماراته حول مخطط Xponential من "دي إكس سي"، وهو مخطط الذكاء الاصطناعي للشركة الذي يربط التكنولوجيا مع البشر والعمليات ، في حين أن شراكة "آنثروبيك" تعززها بخبرة Claude المعتمدة والوصول المباشر إلى موارد "آنثروبيك".

تساعد "دي إكس سي" أكبر البنوك في العالم وشركات الطيران وشركات التأمين والوكالات الحكومية على تفعيل عمل التكنولوجيا الجديدة. فقد أثبتوا كفاءة Claude داخل عملياتهم الخاصة أولاً ، تحت نفس متطلبات الأمن والامتثال التي يواجهها عملاؤهم. الآن نحن نجلب Claude داخل تلك البيئات معًا، صناعة بصناعة، مع المهندسين الذين فعلوا ذلك بالفعل بأنفسهم." - "بول سميث"، كبير المسؤولين التجاريين ، "آنثروبيك"

"منذ أكثر من خمسين عامًا ، تقوم "دي إكس سي" والشركات التي تم بناؤها منها بتشغيل الأنظمة التي تدير العالم. نحن نعلم ما يلزم للتسليم في هذه البيئات. يجمع هذا التحالف مع "آنثروبيك" بين الثقة والخبرة مع أحدث تقنية الذكاء الاصطناعي المتاحة ويقدم لعملائنا شيئًا لا يمكنهم الحصول عليه في أي مكان آخر. نحن نستخدم بالفعل Claude عبر عملياتنا الخاصة ومنصة DXC OASIS الجديدة لدينا. الآن نقوم بتوسيع هذه القدرة مباشرة إلى أنظمة التكنولوجيا الحرجة للمهام التي نديرها لعملائنا. هذه لحظة حاسمة لشركة "دي إكس سي" والصناعة."

- "راؤول فرنانديز" ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "دي إكس سي تكنولوجي"

المهندسين المنتشرين في الخطوط الأمامية: تم توظيفهم من قبل DXC ، معتمدين من قبل Anthropic

في مركز التحالف ، تقوم "دي إكس سي" بتأسيس فريق مخصص من المهندسين المنتشرين على الخطوط الأمامية للعمل مباشرةً داخل بيئات العملاء. سيتم تعيين هؤلاء المهندسين بشكل انتقائي من المواهب الهندسية الموجودة في "دي إكس سي" ، وتدريبهم واعتمادهم في 90 يومًا من خلال أكاديمية شركاء Anthropic Partner Academy ، والحصول على وصول مستمر يوميًا إلى Claude والتقدم من خلال مستويات أكثر صرامة من الكفاءة في تصميم ونشر وتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة. طورت "دي إكس سي" أيضًا مناهج اعتماد إضافية لتعزيز قدرة مهندسيها على العمل في البيئات الحرجة للمهام.

يعكس النموذج فلسفة "العميل صفر" لشركة "دي إكس سي"؛ حيث قامت الشركة بالتحقق من صحة Claude داخل عملياتها الخاصة أولاً ، بموجب متطلبات الأمن والامتثال على مستوى الإنتاج ، قبل تقديم هذه القدرة للعملاء.

ما التالي: العروض الجديدة

تشمل مجالات التركيز الأولية خدمات التأمين والأمن السيبراني وخدمات التطبيقات ، حيث تجلب "دي إكس سي" خبرة مهمة في مجال العمل وخبرة تشغيلية، ويمكن لقدرات Claude للذكاء الاصطناعي الوكيل أن توفر قيمة أسرع داخل البيئات الحرجة للمهام الخاصة بالعملاء.

التأمين: عبر مختلق المنظمات ، ستستفيد "دي إكس سي" من Claude لنشر الحلول الوكيلة وتحويل الأنظمة الأساسية المتماشية مع المعطيات الفريدة لكل شركة من حيث السياق، ونموذج التشغيل، والنية الاستراتيجية.

التحديث كخدمة: تستخدم "دي إكس سي" Claude لتسريع تحديث التعليمات البرمجية على نطاق واسع لعملاء المؤسسات ، وتطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحليل قواعد التعليمات البرمجية القديمة وإعادة تصميمها وتحويلها بشكل أسرع وبدقة أكبر من النُهُج التقليدية.

الأمن السيبراني : سوف يعطي الوكيل الفرعي كمهندس أمني لمنصة DXC OASIS المبني على إمكانية Claude Security لفريق الأمن السيبراني في "دي إكس سي" ميزة حاسمة من خلال نشر Claude عبر مراكز العمليات الأمنية ، وتحقيق المرونة السيبرانية الدائمة والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

الخدمات التطبيقية: تستفيد "دي إكس سي" من Claude لتطوير وكلاء منصة DXC OASIS المعتمدين من "آنثروبيك" المصممين لتضمين Claude مباشرةً في بيئات صيانة وإدارة تطبيقات المؤسسات التي تشغلها "دي إكس سي" لعملائها.

نبذة عن DXC Technology

"دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار يوفر البرمجيات والخدمات والحلول للشركات العالمية ومنظمات القطاع العام. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى "دي إكس سي تكنولوجي" تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. يمكن معرفة المزيد عبر موقع الويب dxc.com.