دي.إكس.سي تكنولوجي تحصل على مبلغ $213,560,494.98 من TCS في قضية اختلاس بارزة للملكية الفكرية

المحكمة العليا الأمريكية ترفض المساس بالحكم القاضي بأن TCS اختلست عمدًا الأسرار التجارية الخاصة بدي.إكس.سي تكنولوجي، بما يعزز أهمية حماية الملكية الفكرية وثقة العملاء

أشبورن، فرجينيا, 24 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت دي.إكس.سي تكنولوجي (NYSE: DXC)، وهي شريك رائد في تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، اليوم أنها حصّلت مبلغًا قدره $213,560,494.98 من Tata Consultancy Services (TCS) في قضية أسرار تجارية بارزة تتعلق بشركتها التابعة Computer Sciences Corporation (CSC).

رفضت المحكمة العليا الأمريكية المساس بأحكام المحاكم الأدنى درجة، بما في ذلك حكم بالتعويضات بقيمة 168 مليون دولار لصالح دي.إكس.سي تكنولوجي، ما أدى، مع الفوائد المتراكمة، إلى تحصيل الشركة مبلغًا قدره $213,560,494.98.

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة قد أيّدت سابقًا ما خلصت إليه المحاكم من أن TCS اختلست عمدًا وبسوء نية الأسرار التجارية الخاصة بـ CSC، ووجدت في السجل القضائي أدلة وافية على أن سلوك TCS كان متعمدًا وانطوى على تجاهل واعٍ لحقوق CSC.

تعكس هذه النتيجة التزام دي.إكس.سي تكنولوجي بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتؤكد أهمية المنافسة العادلة وسيادة القانون والحق في حماية الابتكار. تُعد حماية الملكية الفكرية أمرًا بالغ الأهمية لحماية حلول العملاء وضمان الاستثمار المستمر في التقنيات التي تحقق نتائج الأعمال.

قال Raul Fernandez، رئيس دي.إكس.سي تكنولوجي ورئيسها التنفيذي: «الثقة هي أساس كل علاقة عمل. وفي عصر الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تصبح الثقة أكثر أهمية، لذلك من المخيب للآمال للغاية أن نرى شركة عالمية مثل TCS وقد ثبت أنها اختلست عمدًا الأسرار التجارية لشركة أمريكية. كما نعرب عن امتناننا للنظام القانوني الأمريكي لصونه حقوق مبتكري التكنولوجيا».

نبذة عن دي.إكس.سي تكنولوجي

"دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار يوفر البرمجيات والخدمات والحلول للشركات العالمية ومنظمات القطاع العام. تساعد دي.إكس.سي تكنولوجي عملاءها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج في عصر التغيير المتسارع. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، وحلول برمجية متخصصة حسب القطاع، تشغّل دي.إكس.سي تكنولوجي الأنظمة ذات المهام الحرجة التي تدعم أهم المؤسسات في العالم، وتحدّثها وتؤمّنها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة dxc.com.

للتواصل: Ashley Houk-Temple، العلاقات الإعلامية، دي.إكس.سي تكنولوجي، البريد الإلكتروني: [email protected]