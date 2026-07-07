DXC inaugure à Bengaluru son centre d'expérience client centré sur l'IA

Renforce la présence de DXC en Inde grâce à un site de 200 000 pieds carrés à Bengaluru

Réunit des espaces de collaboration avec les clients, un pôle d'excellence dédié à l'IA et des capacités intégrées en matière de sécurité et d'exploitation

Conçu pour permettre une collaboration directe entre les consultants de DXC et les clients afin d'identifier, de concevoir et de déployer à grande échelle des solutions d'IA capables de générer des résultats commerciaux mesurables

BENGALURU, Inde, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de référence en matière de technologies et d'innovation pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau Centre d'expérience client à Bengaluru. Ce nouveau site est l'un des plus grands centres de prestation mondiaux de DXC et renforce son rôle dans l'accompagnement des organisations pour passer de l'expérimentation de l'IA à un déploiement à grande échelle, élargissant ainsi le réseau mondial de sites de collaboration avec les clients de l'entreprise.

DXC Opens Flagship AI-first Customer Experience Center in Bengaluru

Conception de solutions d'IA pour les entreprises

Situé dans l'un des principaux pôles technologiques de Bengaluru, ce nouveau site de 200 000 pieds carrés a été spécialement conçu pour renforcer l'engagement client, consolider la collaboration et accélérer la transformation grâce à l'intelligence artificielle. Alors que DXC élargit les possibilités de collaboration avec ses clients autour des solutions d'IA, ce site rassemble des espaces dédiés aux partenaires immersifs, des pôles de collaboration fluide, des studios d'idéation, des laboratoires de co-création et des zones d'expérience partenaire au sein d'un environnement moderne où les équipes, les clients et les partenaires de DXC peuvent co-créer des solutions, accélérer l'adoption de l'IA et mettre en avant l'innovation en temps réel.

« Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs », a déclaré Ramnath Venkataraman, président de la division Consulting & Engineering Services chez DXC Technology. « Notre nouveau Centre d'expérience client rassemble nos talents exceptionnels en ingénierie dans un espace conçu pour favoriser une collaboration plus étroite avec nos clients et nos partenaires, où nous pouvons co-créer, concevoir et déployer à grande échelle des solutions basées sur l'IA qui répondent à des défis commerciaux complexes. En travaillant main dans la main tout au long du parcours d'innovation, nous aidons nos clients à passer plus rapidement de l'idée à des résultats commerciaux mesurables. »

Là où les entreprises transforment l'IA en solutions prêtes à être déployées

Alors que DXC continue d'aider les entreprises à passer de l'expérimentation de l'IA à sa mise en œuvre à grande échelle, la société investit dans des environnements qui permettent à ses clients de donner la priorité aux cas d'utilisation à forte valeur ajoutée, de prototyper rapidement des solutions et d'intégrer l'IA dans leurs environnements technologiques existants, y compris les systèmes centraux dont dépendent les entreprises. Ce nouveau centre mettra en avant les compétences de DXC dans les domaines de l'IA, du conseil, de l'ingénierie, du cloud, de la cybersécurité et de la transformation des réseaux, en mettant l'accent sur la conception et l'exploitation de solutions d'IA intégrées aux systèmes d'entreprise existants et aux opérations informatiques.

Le site comprend un pôle central dédié à l'intelligence artificielle (IA), ainsi qu'une plateforme d'entraînement en cybersécurité, des laboratoires d'investigation numérique, un centre d'opérations de sécurité et un centre d'opérations réseau, permettant ainsi de mettre en œuvre des scénarios de bout en bout, depuis la conception des solutions jusqu'à leur déploiement et leur surveillance en conditions réelles. Au cœur de ce centre se trouve l'« AI Hub », le fleuron de DXC, conçu pour aider les clients à transformer leurs concepts d'IA en solutions opérationnelles grâce à des activités pratiques de développement et de test. Ces fonctionnalités sont intégrées afin d'accompagner l'ensemble du cycle de vie, de la conception à l'exploitation et à l'optimisation.

« Notre nouveau Centre d'expérience client est un véritable pôle d'excellence en matière d'innovation dans le domaine de l'IA, d'ingénierie et de collaboration avec les clients », a déclaré Rob Le Busque, président de DXC Technology pour l'Asie-Pacifique et le Japon. « En réunissant nos compétences en matière de conseil, d'ingénierie et d'exploitation au sein d'un même environnement, nous aidons nos clients à accélérer l'adoption de l'IA et à créer des entreprises connectées où les collaborateurs travaillent aux côtés d'agents IA pour concevoir et exploiter les systèmes critiques de nos clients. »

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque d'évolution exponentielle. Doté d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3004559/DXC_Technology_Company_DXC_Opens_Flagship_AI_first_Customer_Expe.jpg