DXC inaugura en Bengaluru su Centro de Experiencia del Cliente insignia basado en IA

Refuerza la presencia de DXC en India con una instalación de 200.000 pies cuadrados en Bengaluru.

Reúne espacios de colaboración con clientes, un centro de IA de vanguardia y capacidades integradas de seguridad y operaciones.

Diseñado para facilitar la colaboración directa entre consultores y clientes de DXC para identificar, desarrollar y escalar soluciones de IA que generen resultados comerciales medibles.

BENGALURU, India, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy la apertura de su nuevo Centro de Experiencia del Cliente en Bengaluru. Estas nuevas instalaciones constituyen uno de los centros de distribución globales más grandes de DXC y refuerzan su papel a la hora de ayudar a las organizaciones a pasar de la experimentación con IA a la implementación a gran escala, ampliando así la red global de centros de colaboración con clientes de la compañía.

Diseño de soluciones de IA para empresas

DXC Opens Flagship AI-first Customer Experience Center in Bengaluru

Ubicadas en uno de los principales centros tecnológicos de Bengaluru, las nuevas instalaciones de 18.580 metros cuadrados (200.000 pies cuadrados) están diseñadas específicamente para profundizar la interacción con los clientes, fortalecer la colaboración y acelerar la transformación digital impulsada por la IA. A medida que DXC amplía las oportunidades de colaboración con los clientes en torno a soluciones de IA, el sitio reúne zonas inmersivas de experiencia del cliente, centros de colaboración flexibles, estudios de ideación, laboratorios de cocreación y zonas de experiencia para socios en un entorno moderno donde los equipos de DXC, los clientes y los socios pueden cocrear soluciones, acelerar la adopción de la IA y mostrar la innovación en tiempo real.

"Nuestro mayor diferenciador es nuestro equipo", afirmó Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería de DXC Technology. "Nuestro nuevo Centro de Experiencia del Cliente reúne a nuestro excepcional equipo de ingeniería en un espacio diseñado para una colaboración más estrecha con clientes y socios, donde podemos cocrear, desarrollar e implementar soluciones basadas en IA que aborden desafíos empresariales complejos. Al trabajar codo con codo durante todo el proceso de innovación, ayudamos a nuestros clientes a transformar sus ideas en resultados empresariales tangibles con mayor rapidez".

Donde las empresas transforman la IA en soluciones implementables

A medida que DXC continúa ayudando a las empresas a pasar de la experimentación con IA a la ejecución a gran escala, invierte en entornos que permiten a los clientes priorizar casos de uso de alto valor, crear prototipos de soluciones rápidamente e integrar la IA en los entornos tecnológicos existentes, incluidos los sistemas centrales de los que dependen las empresas. Las nuevas instalaciones mostrarán las capacidades de DXC en IA, consultoría, ingeniería, nube, ciberseguridad y transformación de redes, con un enfoque en el diseño y la ejecución de capacidades de IA integradas con los sistemas de registro y las operaciones de TI empresariales existentes.

El sitio incluye un Centro de IA central, junto con un Campo de Pruebas Cibernéticas, Laboratorios Forenses, un Centro de Operaciones de Seguridad y un Centro de Operaciones de Red, lo que permite escenarios integrales desde el diseño de la solución hasta la implementación y el monitoreo en entornos reales. En el corazón de las instalaciones se encuentra el Centro de IA insignia de DXC, diseñado para ayudar a los clientes a transformar conceptos de IA en soluciones implementables mediante el desarrollo y las pruebas prácticas. Estas capacidades están integradas para brindar soporte a la entrega del ciclo de vida completo, desde la ideación hasta la operación y la optimización.

"Nuestro nuevo Centro de Experiencia del Cliente representa un motor de innovación en IA, excelencia en ingeniería y colaboración con el cliente", afirmó Rob Le Busque, presidente de Asia Pacífico y Japón en DXC Technology. "Al reunir nuestra experiencia en consultoría, ingeniería y operaciones en un mismo entorno, ayudamos a nuestros clientes a acelerar la adopción de la IA y a crear empresas conectadas donde las personas trabajan junto a agentes de IA para diseñar y gestionar los sistemas de registro de nuestros clientes".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004559/DXC_Technology_Company_DXC_Opens_Flagship_AI_first_Customer_Expe.jpg