DXC eröffnet sein Flaggschiff-Customer-Experience-Center mit Schwerpunkt auf KI in Bengaluru

DXC stärkt seine Präsenz in Indien mit einer 200.000 Quadratfuß großen Einrichtung in Bengaluru

Dort werden Räume für die Zusammenarbeit mit Kunden, ein Flaggschiff-AI-Hub sowie integrierte Sicherheits- und Betriebsfunktionen unter einem Dach vereint

Es wurde entwickelt, um eine direkte Zusammenarbeit zwischen DXC-Beratern und Kunden zu ermöglichen, mit dem Ziel, KI-Lösungen zu identifizieren, zu entwickeln und zu skalieren, die messbare Geschäftsergebnisse liefern können

BENGALURU, Indien, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute die Eröffnung seines neuen Customer Experience Centers in Bengaluru bekannt. Die neue Einrichtung ist einer der weltweit größten Dienstleistungsstandorte von DXC und stärkt die Rolle des Unternehmens dabei, Organisationen beim Übergang von KI-Experimenten zum groß angelegten Einsatz zu unterstützen, wodurch das globale Netzwerk des Unternehmens an Standorten für die Zusammenarbeit mit Kunden erweitert wird.

DXC Opens Flagship AI-first Customer Experience Center in Bengaluru

Entwicklung von KI-Lösungen für Unternehmen

Die neue, 200.000 Quadratfuß große Anlage befindet sich in einem der führenden Technologiekorridore von Bengaluru und wurde speziell dafür konzipiert, die Kundenbindung zu vertiefen, die Zusammenarbeit zu stärken und die KI-gestützte Transformation voranzutreiben. Im Zuge der Ausweitung der Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Kunden im Bereich KI-Lösungen durch DXC vereint der Standort immersive Customer Experience Zones, Fluid Collaboration Hubs, Ideation Studios, Co-Creation Labs und Partner Experience Zones in einer modernen Umgebung, in der DXC-Teams, Kunden und Partner gemeinsam Lösungen entwickeln, die Einführung von KI beschleunigen und Innovationen in Echtzeit präsentieren können.

„Was uns am meisten von anderen unterscheidet, sind unsere Mitarbeiter", sagte Ramnath Venkataraman, Vorsitzender des Geschäftsbereichs Consulting & Engineering Services bei DXC Technology. „Unser neues Customer Experience Center vereint unsere herausragenden Ingenieure in einem Raum, der auf eine intensivere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern ausgelegt ist. Dort können wir gemeinsam KI-gestützte Lösungen entwickeln, umsetzen und skalieren, die komplexe geschäftliche Herausforderungen bewältigen. Indem wir den gesamten Innovationsprozess über hinweg eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, unterstützen wir sie dabei, Ideen schneller in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen."

Wo Unternehmen KI in einsatzfähige Lösungen umsetzen

DXC unterstützt Unternehmen weiterhin dabei, den Schritt von der Erprobung von KI hin zur Umsetzung in großem Maßstab zu vollziehen, und investiert dabei in Umgebungen, die Kunden dabei helfen, besonders wertvolle Anwendungsfälle zu priorisieren, Lösungen zügig zu prototypisieren und KI in bestehende Technologieumgebungen zu integrieren – einschließlich der Kernsysteme, auf die sich Unternehmen stützen. Die neue Einrichtung wird die Kompetenzen von DXC in den Bereichen KI, Beratung, Engineering, Cloud, Cybersicherheit und Netzwerktransformation unter Beweis stellen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung und dem Betrieb von KI-Funktionen liegt, die in bestehende Unternehmenssysteme und den IT-Betrieb integriert sind.

Der Standort verfügt über einen zentralen AI Hub sowie eine Cyber Range, forensische Labore, ein Security Operations Center und ein Network Operations Center, wodurch End-to-End-Szenarien vom Lösungsentwurf bis hin zur praktischen Umsetzung und Überwachung ermöglicht werden. Das Herzstück der Einrichtung bildet der AI Hub, das Flaggschiff von DXC, der Kunden dabei unterstützen soll, KI-Konzepte durch praktische Entwicklungs- und Testarbeiten in einsatzfähige Lösungen umzusetzen. Diese Funktionen sind integriert, um die Umsetzung über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu unterstützen – von der Konzeption bis hin zum Betrieb und zur Optimierung.

„Unser neues Customer Experience Center ist ein Kraftzentrum für KI-Innovation, technische Exzellenz und Zusammenarbeit mit unseren Kunden", sagte Rob Le Busque, Vorsitzender von DXC Technology für den asiatisch-pazifischen Raum und Japan. „Indem wir unser Fachwissen in den Bereichen Beratung, Technik und Betrieb in einer einzigen Umgebung bündeln, unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Einführung von KI zu beschleunigen und vernetzte Unternehmen zu schaffen, in denen Menschen gemeinsam mit KI-Agenten daran arbeiten, die Kernsysteme unserer Kunden zu entwickeln und zu betreiben."

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels schneller Ergebnisse zu erzielen. Mit fundierter Fachkenntnis in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Application Modernization und Industry-Specific Software Solutions modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3004559/DXC_Technology_Company_DXC_Opens_Flagship_AI_first_Customer_Expe.jpg