شركة Hisense تعلن عن التزامها بتعهد الكربون الثنائي في مؤتمر ESG Global Leaders

مدينة تشينغداو، دولة الصين، 19 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلن رئيس مجموعة Hisense السيد Jia Shaoqian أمس عن تعهد الكربون الثنائي الجديد للشركة ووضح أحدث مبادرات Hisense في جعل التنمية الخضراء ركيزة حيوية في "بناء Hisense القائمة منذ قرن" في مؤتمر 2024 Environmental Social and Governance (القادة العالميين لحوكمة البيئة والحوكمة الاجتماعية وحوكمة الشركات) في مدينة شانغهاي.

Hisense Group Chairman Jia Shaoqian announcing the company’s Dual Carbon Pledge at 2024 ESG Global Leaders Conference

سيؤدي تعهد الكربون الثنائي لشركة Hisense إلى تحقيق ذروة انبعاثات الكربون في عملياتها الخاصة بحلول عام 2026 على أقصى تقدير، والحياد الكربوني في عملياتها الخاصة بحلول عام 2050 على أقصى تقدير، مع دمج مفاهيم انخفاض الكربون في جميع جوانب حوكمة الشركة وممارسات العمليات في الشركة.

وأوضح السيد Jia: "لقد تبنت شركة Hisense مبدأ 'طول الأجل' في تنفيذ ممارسات ESG (حوكمة البيئة والحوكمة الاجتماعية وحوكمة الشركات) كجزء من استراتيجيتنا 'للتخطيط الشامل' و'العمل العالمي'، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من التزام الشركة بتطوير ESG (حوكمة البيئة والحوكمة الاجتماعية وحوكمة الشركات)". "لقد أنشأت الشركة شبكة عالمية من المراكز الإقليمية '5+1' للبحث والإنتاج والمبيعات. وهذا يؤكد على الالتزام بمبدأ 'المنتج المحلي للسوق المحلي' بهدف المساهمة في المجتمعات المحلية وخدمتها، مع تقليل تكاليف الخدمات اللوجستية واستهلاك الطاقة."

تكشف Hisense عن أول تقرير تمهيدي لها حول الحياد الكربوني، حيث ستركز خطة العمل "Hi GREEN" للحياد الكربوني على ثلاث مجالات رئيسية لدعم استراتيجية الشركة للانتقال منخفض الكربون، وهي: رفع تحسينات كفاءة الطاقة إلى أقصى حد، وتسريع تطوير سلسلة التوريد منخفضة الكربون، ودعم تكرار وتحسين المنتجات والخدمات منخفضة الكربون.

أنشأت Hisense "مصنع منارة" (lighthouse factory) عالمي واحد، وثلاثة مصانع خالية من الكربون، و14 مصنعًا أخضرًا على المستوى الوطني الصيني. وبالمقارنة مع عام 2023، تهدف Hisense إلى خفض كثافة انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030. وبحلول عام 2025، تخطط الشركة لإدراج أكثر من 2400 مورد، أي حوالي 50% من إجمالي مورديها، في نظام إدارة انبعاثات الكربون. بالإضافة إلى ذلك، ستشجع Hisense حوالي 40% من مورديها على تحديد أهداف تخفيض الكربون الخاصة بهم.

لقد فازت الأجهزة المنزلية الحديثة ذات الجودة العالية وكفاءة استهلاك الطاقة المرتفعة من Hisense بثقة المستخدمين العالميين. وفي المستقبل، ستواصل Hisense الالتزام بأبحاث وتطوير التقنيات الخضراء المبتكرة، لخلق طريقة حياة أفضل لملايين الأسر في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™‎). وتحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2533225/Hisense_Group_Chairman_Jia_Shaoqian_announcing_company_s_Dual_Carbon_Pledge.jpg