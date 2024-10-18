Hisense объявляет о двойном углеродном обязательстве на конференции глобальных лидеров ESG

ЦИНДАО, Китай, 19 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Председатель Hisense Group г-н Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian) вчера объявил о новом «двойном углеродном обязательстве» компании (Dual Carbon Pledge) и обрисовал в общих чертах последние инициативы Hisense, направленные на то, чтобы сделать экологичное развитие жизненно важным столпом в «Строительстве столетней компании Hisense», на Конференции мировых лидеров в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) 2024 года в Шанхае.

Hisense Group Chairman Jia Shaoqian announcing the company’s Dual Carbon Pledge at 2024 ESG Global Leaders Conference

Двойное углеродное обязательство Hisense предполагает достижение компанией пика выбросов углерода от своей деятельности не позднее 2026 года и углеродной нейтральности своей деятельности не позднее 2050 года с одновременной интеграцией низкоуглеродных концепций во все аспекты корпоративного управления и операционных методов компании.

«Hisense придерживается принципа "долгосрочности" при внедрении методов ESG в рамках нашей стратегии "комплексной структуры" и "глобальных действий", которая является неотъемлемой частью приверженности компании развитию ESG, — пояснил г-н Цзя. — Компанией создана глобальная сеть региональных центров исследований, производства и продаж "5+1". Это соответствует принципу "местные для местных", направленному на внесение компанией своего вклада и служение местным сообществам при одновременном снижении затрат на логистику и потребление энергии».

Представив первую официальную декларацию компании по углеродной нейтральности, План действий Hisense по достижению углеродной нейтральности «Hi GREEN» будет сосредоточен на трех ключевых областях для поддержки стратегии низкоуглеродного перехода компании: максимальное повышение энергоэффективности; ускорение развития низкоуглеродной цепочки поставок; а также стимулирование итераций и оптимизации низкоуглеродных товаров и услуг.

Компания Hisense создала один глобальный завод, имеющий статус Lighthouse Factory, три фабрики с нулевым балансом выбросов углерода и 14 «зеленых» фабрик национального уровня в Китае. Компания Hisense стремится снизить интенсивность выбросов углерода по сравнению с 2023 годом на 40 % к 2030 году. К 2025 году компания планирует включить в свою систему управления выбросами углерода более 2400 поставщиков, что составляет примерно 50 % от общего числа поставщиков. Кроме того, компания Hisense будет поощрять 40 % своих поставщиков устанавливать собственные цели по сокращению выбросов углерода.

Высококлассная, энергоэффективная и высококачественная бытовая техника Hisense завоевала доверие потребителей по всему миру. В будущем Hisense продолжит исследования и разработки инновационных зеленых технологий, улучшая жизнь миллионов домашних хозяйств по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом полугодии 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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