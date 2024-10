Podczas Konferencji Globalnych Liderów ESG firma Hisense wyraziła podwójne zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz redukcji emisji związków węgla

QINGDAO, Chiny, 17 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Prezes Grupy Hisense, Jia Shaoqian, wyraził wczoraj podczas Konferencji Globalnych Liderów 2024 w obszarze ESG (Środowisko; Społeczna odpowiedzialność; Ład korporacyjny), która odbyła się w Szanghaju, nowe, podwójne zobowiązanie firmy do podejmowania działań na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla i przedstawił najnowsze inicjatywy Hisense mające na celu uczynienie zielonego rozwoju istotnym filarem „Budowania stuletniej marki Hisense".

Hisense Group Chairman Jia Shaoqian announcing the company’s Dual Carbon Pledge at 2024 ESG Global Leaders Conference

W ramach podjętego zobowiązania firma zamierza osiągnąć szczytową emisję dwutlenku węgla w ramach własnej działalności najpóźniej do 2026 r. a neutralność węglową w ramach własnej działalności najpóźniej do 2050 r., jednocześnie integrując koncepcje niskoemisyjnych działań we wszystkich aspektach ładu korporacyjnego i praktyk operacyjnych firmy.

„W Hisense przyjęliśmy zasadę długoterminowego wdrażania praktyk ESG w ramach naszej strategii >>Kompleksowego Układu<< i >>Globalnych Działań<<, które są integralną częścią zaangażowania firmy w rozwój w obszarach ESG" – wyjaśnił Jia. „Firma utworzyła globalną sieć regionalnych ośrodków >>5+1<< zajmujących się badaniami, produkcją i sprzedażą. Jest to zgodne z zasadą >>Lokalne firmy dla lokalnych odbiorców<<, której celem jest służenie lokalnym społecznościom, jednocześnie zmniejszając koszty logistyki i zużycie energii".

Stanowiący pierwszą „Białą Księgę Neutralności Węglowej" Plan Działania na rzecz Neutralności Węglowej „Hi GREEN" firmy Hisense skupi się na trzech kluczowych obszarach, aby wesprzeć wdrażanie strategii transformacji niskoemisyjnej firmy w zakresie maksymalizacji poprawy efektywności energetycznej, przyspieszenia rozwoju niskoemisyjnego łańcucha dostaw oraz stymulowania iteracji i optymalizacji niskoemisyjnych produktów i usług.

Firma Hisense utworzyła globalny obiekt typu „lighthouse factory", trzy fabryki bezemisyjne i 14 chińskich ekologicznych fabryk działających na poziomie krajowym. W porównaniu do 2023 r. Hisense zamierza zmniejszyć intensywność emisji dwutlenku węgla o 40% do 2030 r. Do 2025 r. firma planuje włączyć ponad 2400 dostawców, co stanowi około 50% wszystkich dostawców, do swojego systemu zarządzania emisjami dwutlenku węgla. Ponadto Hisense zachęci 40% swoich dostawców do ustalenia własnych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Wysokiej klasy, energooszczędne i wysokiej jakości urządzenia domowe Hisense zdobyły zaufanie użytkowników na całym świecie. W przyszłości Hisense będzie nadal angażować się w badania i rozwój innowacyjnych technologii ekologicznych, przyczyniając się do poprawy jakości życia w milionach gospodarstw domowych na całym świecie.

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej oraz oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Według rankingu Omnia, Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100" zarówno w 2023 r. jak i w pierwszym kwartale 2024 r. Firma szybko rozwinęła swoją działalność i jest obecna w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.

