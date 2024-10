Hisense oznamuje na globálnej konferencii lídrov ESG záväzok k duálnemu uhlíkovému cieľu

QINGDAO, Čína, 18. október 2024 /PRNewswire/ – Prezident Hisense Group, pán Jia Shaoqian, včera na globálnej konferencii lídrov v environmentálnej, sociálnej a riadiacej oblasti (ESG) 2024 v Šanghaji oznámil nový záväzok spoločnosti k duálnemu uhlíkovému cieľu a načrtol najnovšie iniciatívy Hisense v oblasti zeleného rozvoja ako kľúčového piliera pri „budovaní storočného Hisense".

Hisense Group Chairman Jia Shaoqian announcing the company’s Dual Carbon Pledge at 2024 ESG Global Leaders Conference

Záväzok Hisense k duálnemu uhlíkovému cieľu predpokladá, že spoločnosť dosiahne vrchol uhlíkových emisií vo vlastnej prevádzke najneskôr do roku 2026 a uhlíkovú neutralitu vo vlastnej prevádzke najneskôr do roku 2050, pričom bude integrovať nízkouhlíkové koncepty do všetkých aspektov správy a riadenia spoločnosti a prevádzkových postupov.

„Hisense prijal princíp „dlhodobého" zavádzania postupov ESG ako súčasť svojej stratégie „komplexného usporiadania" a „globálnej akcie", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou záväzku spoločnosti k rozvoju ESG," vysvetlil pán Jia. „Spoločnosť vytvorila globálnu sieť „5+1" regionálnych centier pre výskum, výrobu a predaj. Dodržiava tým zásadu „miestne pre miestnych" s cieľom prispievať a slúžiť miestnym komunitám a zároveň znížiť náklady na logistiku a spotrebu energie."

Pri predstavení svojej prvej Bielej knihy o uhlíkovej neutralite sa Akčný plán uhlíkovej neutrality „Hi GREEN" spoločnosti Hisense zameria na tri kľúčové oblasti na podporu stratégie prechodu spoločnosti na nízkouhlíkovú ekonomiku: maximálne zlepšenie energetickej účinnosti, urýchlenie rozvoja nízkouhlíkového dodávateľského reťazca a podporu iterácie a optimalizácie nízkouhlíkových produktov a služieb.

Spoločnosť Hisense založila jednu globálnu „lighthouse factory", tri továrne s nulovými emisiami uhlíka a 14 zelených tovární na čínskej národnej úrovni. V porovnaní s rokom 2023 plánuje Hisense do roku 2030 znížiť intenzitu emisií uhlíka o 40 %. Do roku 2025 plánuje spoločnosť zahrnúť do svojho systému riadenia uhlíkových emisií viac ako 2 400 dodávateľov, čo predstavuje približne 50 % jej celkových dodávateľov. Okrem toho bude Hisense povzbudzovať 40 % svojich dodávateľov, aby si stanovili vlastné ciele znižovania emisií uhlíka.

Špičkové domáce spotrebiče Hisense s vysokou energetickou účinnosťou a vysokou kvalitou si získali dôveru globálnych používateľov. Do budúcnosti sa Hisense naďalej zaväzuje k výskumu a vývoju inovatívnych ekologických technológií, ktoré zlepšujú život miliónom domácností na celom svete.

