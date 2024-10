Hisense annonce sa promesse de double émission de carbone lors de la Conférence des leaders mondiaux de l'ESG

QINGDAO, Chine, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le président du groupe Hisense, M. Jia Shaoqian, a annoncé hier le nouvel engagement de la société en matière de double émission de carbone et a présenté les dernières initiatives de Hisense visant à faire du développement vert un pilier essentiel de la « construction d'une Hisense centenaire » lors de la Conférence des leaders mondiaux sur l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) de 2024 à Shanghai.

Hisense Group Chairman Jia Shaoqian announcing the company’s Dual Carbon Pledge at 2024 ESG Global Leaders Conference

L'engagement de Hisense en matière de double émission de carbone prévoit que la société atteindra le pic de carbone de ses propres opérations au plus tard en 2026 et la neutralité en carbone de ses propres opérations au plus tard en 2050, tout en intégrant des concepts à faible émission de carbone dans tous les aspects de la gouvernance d'entreprise et des pratiques d'exploitation de la société.

Hisense a adopté le principe du "long terme" en mettant en œuvre des pratiques ESG dans le cadre de sa stratégie "Comprehensive Layout" et "Global Action", qui font partie intégrante de l'engagement de l'entreprise en faveur du développement ESG", a expliqué M. Jia. « La société a mis en place un réseau mondial de centres régionaux '5+1' pour la recherche, la production et les ventes. Elle adhère ainsi au principe du « local pour le local » afin de contribuer et de servir les communautés locales, tout en réduisant les coûts logistiques et la consommation d'énergie. »

Dévoilant son premier livre blanc sur la neutralité carbone, le plan d'action « Hi GREEN » de Hisense se concentrera sur trois domaines clés pour soutenir la stratégie de transition à faible émission de carbone de la société en maximisant les améliorations de l'efficacité énergétique ; en accélérant le développement d'une chaîne d'approvisionnement à faible émission de carbone ; et en conduisant l'itération et l'optimisation des produits et services à faible émission de carbone.

Hisense a créé une « usine phare » mondiale, trois usines zéro carbone et 14 usines vertes chinoises de niveau national. Par rapport à 2023, Hisense vise à réduire l'intensité de ses émissions de carbone de 40 % d'ici à 2030. D'ici 2025, la société prévoit d'inclure plus de 2 400 fournisseurs, soit environ 50 % du total de ses fournisseurs, dans son système de gestion des émissions de carbone. Qui plus est, Hisense encouragera 40 % de ses fournisseurs à fixer leurs propres objectifs de réduction des émissions de carbone.

Les appareils électroménagers haut de gamme, à haute efficacité énergétique et de grande qualité de Hisense ont gagné la confiance des consommateurs du monde entier. À l'avenir, Hisense continuera à s'engager dans la recherche et le développement de technologies vertes innovantes, créant ainsi un meilleur mode de vie pour des millions de foyers dans le monde.

À propos de Hisense

Hisense est un chef de file mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier semestre 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les produits multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

